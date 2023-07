El actual subcampeón del Mundo de taekwondo, Hugo Arillo, afirmó en una entrevista concedida a la Agencia EFE que su reciente medalla de plata en el Mundial de Bakú le ha dado la "confianza" que necesitaba para explotar todo su potencial competitivo.

"Es algo que me ha cambiado la vida para bien. Mi entorno, mi entrenador y mis compañeros sabían el nivel que tenía, pero no acababa de sacar resultados hasta ahora", dijo el ilicitano, de 21 años de edad.

"Me hacía falta creérmelo más y la plata Mundial me ha hecho crecer y también noto mucho más respeto pro parte de los rivales", añadió el competidor español, quien aseguró que en el Mundial de 2022, disputado en México, "también estaba para luchas por las medallas, pero caí en segunda ronda".

Arillo afirmó que los dos grandes objetivos del año, el Mundial y los Juegos Europeos, "se han cumplido con nota", si bien precisó que queda aún medio año y otros retos importantes "como subir al podio en las pruebas que quedan del Grand Prix para seguir sumando puntos".

El ilicitano destacó el "excelente" nivel competitivo del taekwondo español en las grandes citas internacionales. "No es fácil lo que está haciendo el equipo español. El nivel que tenemos es altísimo y cada vez hay más opciones de medalla o, por lo menos, de pelear por ellas", valoró Arillo, quien puso como ejemplo a su compañera Adriana Cerezo.

"Ella es la referencia en los últimos tiempos, pero si por alguna cuestión no tiene un buen día, algo que puede pasar, hay muchas otras posibilidades de medalla en el equipo", recalcó.

En busca de los Juegos

El ilicitano destacó que tras la pandemia el nivel de las competiciones internacionales ha subido "muchísimo" y que la igualdad en su deporte es "máxima". "Hay tanto equilibrio que un solo detalle puede marcar que luches por las medallas o que te vayas a casa", explicó Arillo.

El ilicitano aseguró que no le ha dado demasiadas vueltas al combate en el que perdió el oro mundial, aunque admitió que sí ha repasado "los errores" que pudo cometer. "El rival estuvo muy acertado. Yo no fui a pasearme porque ya tenía la plata, quería ganar", aseveró el competidor, quien dijo no estar "obsesionado" con la posibilidad de clasificarse "ya" para los próximos Juegos Olímpicos de París.

"A cualquier deportista le entusiasma disputar unos Juegos, pero soy joven y si no puede ser el año que tiene tendré más oportunidades. Voy a apretar todo lo posible para intentarlo", concluyó