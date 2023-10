El Elda Prestigio quiere recuperar las sensaciones con las que inició la temporada. La victoria se vende cara en su participación en la jornada 8 de la Liga Guerreras Iberdrola, pero al menos hay que dar otra imagen tras dos partidos muy negativos, no sólo en el resultado. Frente a las de Chema Vives estará el actual campeón del torneo, el Costa del Sol Málaga, que esta temporada marcha cuarto pero a solo dos puntos del líder -que tiene un resultado más-. El partido, este sábado a las 18 horas.

Preparadas

El entrenador del Elda Prestigio lo tiene claro. Asegura que su equipo está “preparado, fortalecido y trabajado” de cara al encuentro en Málaga. “El lunes nos reunimos para analizar la situación y fuimos conscientes de los fallos ocurridos en la última jornada, remarcando las cosas que no se pueden volver a repetir. El trabajo ha sido estupendo y estamos con las pilas cargadas para afrontar el próximo partido”, analizaba el técnico.

El preparador reconoce que el progreso realizado durante el inicio de la temporada se ha visto truncado “por los dos últimos partidos, en los que hemos fallado porque no hemos estado a la altura”. Vives asegura que “lo importante es recuperar esas buenas sensaciones que teníamos hace muy poco, sólo venimos de hacer dos partidos malos. Lo que nos preocupa es volver a recoger esas buenas sensaciones. Ese es nuestro primer objetivo pese a que nos vienen tres partidos complicados”.

Mirarse a sí mismo

Hemos llegado a un punto en el que cuerpo técnico y jugadoras “vamos a mirar por nosotros mismos. No podemos mirarnos en el rival, en este caso campeón de liga actualmente. Estamos poniendo el foco en nuestro trabajo, lo hacemos en función del rival, y en lo mental. Tengamos a quien tengamos en frente queremos recuperar las buenas sensaciones que teníamos. Si salimos con buenas sensaciones de Málaga, mejor todavía”.

Chema Vives asegura que “siendo realmente conscientes de lo que hacemos mal, también debemos serlo de que con el 100% no nos vale, siempre debemos dar un plus más porque estamos en una liga profesional con muchas diferencias sobre la Oro. El salto ha sido muy grande y nos está costando ensamblar las cosas. No obstante el trabajo que se está haciendo va a acabar dando sus frutos, seguro.

En cuanto a los problemas defensivos, “las jugadoras se deben acostumbrar a las compañeras y debemos ser más agresivas, no digo pegar sino tener más intencionalidad”.

El Panamericano

“Efectivamente no todo el mundo está jugando con sus piezas. En nuestro caso, ninguno de los dos hemos tenido intención de aplazar el partido. Hay quien prefiere aplazarlos y quien no, pero no tiene ninguna lógica que tengas que ceder a jugadoras y no disponer del derecho de aplazar tu partido”, remarca el entrenador del Elda Prestigio. “A nosotros nos hizo daño la semana anterior, esta y para el Porriño, pues llegan el día antes y sin entrenar. A mí no me habéis visto quejarme. No lo voy a hacer, pero sí, escuece. Aprendí de Juan Carlos Unzúe que no hay que preocuparse de lo que no está en manos de uno mismo”.

El objetivo del encuentro, para las eldenses: "ser nosotras mismas y recuperar el nivel. Hemos demostrado que podemos plantar cara a cualquiera. No damos el partido por perdido. Creo que tenemos plantilla para salvarnos. Igual que la tienen todos los demás, pero eso no basta. Hay que poner toda la carne en el asador. Tenemos que trabajar de forma adecuada toda la semana y los sábado, demostrando que somos capaces de hacerlo. Estoy convencido de que vamos a sacar el objetivo adelante, pero debemos salir a la pista y demostrarlo".