Sergio Ortuño Díaz (Elda, 2 de marzo de 1999) volvió a ponerse en el foco nacional el pasado domingo tras firmar un golazo desde el centro del campo en Butarque, desde casi 60 metros de la portería, para lograr empatar en Leganés al líder de Segunda División. El mediocentro eldense es un emblema de lo que significa ser del equipo de tu ciudad y del deportivismo. Su abuelo Pepe formó parte de la directiva de la entidad azulgrana hace años. Su padre, Alfonso, llegó a ser presidente de la entidad, mientras que su otro abuelo, Elios, fue integrante de la plantilla del Deportivo en la década de los 50. A sus 24 años, es uno de los hombres de referencia dentro del vestuario del bloque entrenado por Fernando Estévez.

Pregunta: ¿Qué se te pasó por la cabeza en la jugada del gol? El equipo no estaba pasándolo bien.

Respuesta: Estábamos atascados, nos estaba costando robar y encadenar varios pases. Al principio del partido me había fijado en la posición del portero y casualidad que me viene un balón en buena predisposición de pegarle. Miré que mis compañeros no estaban bien ubicados para darles el balón y le pegué con todo a puerta... Por suerte salió perfecto.

P: Punto importante el que se consigue en Butarque.

R: Veníamos de una racha un poco negativa, sumamos un punto que tenemos que hacer bueno frente al Racing. El equipo trabaja mucho y llegarán las victorias, seguro.

P: ¿Cómo se afronta ese partido contra el Racing?

R: Queremos refrendar la buena primera vuelta que estamos completando. La idea es llegar al parón con la máxima cantidad de puntos posibles, el partido del sábado es muy importante y daremos la cara. La temporada que está haciendo el equipo hay que valorarla muy positivamente, es la primera temporada en el fútbol profesional y llevamos toda la liga fuera del descenso. Tenemos que seguir así porque la temporada es muy larga, los de abajo están ganando y esa presión nos tiene que ayudar para seguir ganando y ser ambiciosos.

P: ¿Te unes al llamamiento de Estévez para llenar el Nuevo Pepico este sábado?

R: Por supuesto, se nota cuando la afición está conectada. El apoyo que nos dan es increíble y tiene un punto especial porque cerramos el año ante un rival histórico. El equipo está peleando mucho y su apoyo es fundamental.

P: La gente está demostrando este año que está con el equipo.

R: Después de tantos años en Segunda B y tercera la gente lo está. Es un lujo viajar a cualquier campo de España y saber que vamos a tener a nuestros aficionados. Nos aplauden independientemente del resultado y es una motivación extra.

P: Cuentas también con la confianza plena del míster

R: Estoy muy agradecido al míster por confiar en mí. En el campo he sabido responder, doy lo que me pide y la verdad es que estoy muy agradecido porque hay mucha competencia en mi posición. Valoro mucho que me dé la titularidad y que intento aprovechar en cada partido.

P: ¿Es un sueño lo que estás viviendo?

R: Yo estoy muy feliz, ser de aquí me da ese punto de motivación extra por todo lo que significa el Club Deportivo Eldense. En mi familia siempre hemos sido solamente del Club Deportivo Eldense, siempre lo hemos disfrutado lo primero. Es un privilegio vivir seguramente la mejor etapa del Deportivo.

P: Habéis recuperado a una generación de deportivistas

R: Sí, en lo que respecta a enganchar a la gente joven se ha creado una masa social increíble. Tenemos afición por muchos años porque los niños que están creciendo con esta etapa del Deportivo van a ser del Deportivo toda su vida. Mi generación desconectó por completo, prácticamente no sabían que existía e incluso se hablaba mal del Eldense. Gracias a la gente que ha estado en los malos momentos y a Pascual hemos conseguido que el Deportivo siga vivo. Ver al pueblo tan enganchado con el equipo es una felicidad increíble.

P: ¿Qué nota le pones al equipo hasta la fecha?

R: Un 7. Somos muy ambiciosos y sabemos que todavía lo podemos hacer mejor, pero valorando lo que estamos haciendo.

P: Qué posición reforzarías en el mercado invernal.

R: La vuelta de Álex Martínez será una gran noticia, todos conocemos el salto de calidad que nos va a dar. Nunca se sabe, porque siempre hay movimientos de última hora, la directiva estará tratando de mejorar al equipo, la plantilla está muy bien. Todos están sumando y el mercado se hace largo, veremos lo que pasa.

P: Tienes contrato, pero eres un jugador muy cotizado.

R: Yo trato de aislarme de todo eso, solo me centro en jugar y disfrutar.

P: ¿Te ves dentro de cinco años en el Eldense?

R: Mi idea es jugar en Primera División, es lo que quiero. Conforme pasan las temporadas voy subiendo de categorías, haciéndome un jugador más completo. Mi sueño de niño era jugar en Primera, estoy en un momento de aprovecharlo, ojalá fuera con el Deportivo, pero eso ya son palabras mayores. Mi objetivo es el de llegar a Primera y no voy a parar hasta conseguirlo.