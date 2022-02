Promesas de rentabilidad de entre el 8 y el 15 por ciento mensual por invertir sus ahorros, pagos con criptomonedas e inversores con escasos o nulos conocimientos informáticos y financieros que eran incentivados a atraer a la red a familiares, amigos y conocidos. Esas son, con trazo grueso, las líneas que resumen el caso Arbistar 2.0, la mayor estafa piramidal en España basada en criptodivisas e investigada por la Audiencia Nacional, con un perjuicio económico que supera los 41 millones de euros pero podría ascender hasta los 100 millones.

La mayor estafa piramidal en España... hasta la fecha. Porque los acontecimientos ocurridos en las últimas semanas en torno al holding empresarial Generación Zoe, con una fuerte implantación en España desde hace dos años (con la sede nacional en Elda) y que presenta una estructura muy similar a la de Arbistar, podrían relegar al entramado encabezado por Santiago Fuentes Jover al segundo puesto de ese deshonroso ranking de los esquemas Ponzi llevados a cabo en nuestro país.

El fundador y líder de Zoe, Leonardo Cositorto, se encuentra actualmente en la República Dominicana, después de que se emitiera el pasado viernes en Argentina una orden de captura internacional en su contra por presunta estafa y asociación ilícita. Hubo varios registros en sedes de Zoe en aquel país y se ha detenido al menos a seis miembros de la cúpula de la organización.

La Policia Federal Argentina detuvo al contador de Generación Zoe. Cositorto sigue prófugo en República Dominicana pic.twitter.com/67pUxr1Mwz — Andres Lerner (@andreslerner90) 19 de febrero de 2022

Al igual que Santiago Fuentes, el CEO de Zoe, ahora prófugo de la Justicia, también cuenta con un pasado plagado de acusaciones de estafa y fraude. Con una gran verborrea y experiencia embaucadora, Cositorto creó hace 5 años con Zoe un conglomerado empresarial en torno al coaching ontológico que ha ido expandiendo por varios países y tocando todos los sectores imaginables: la construcción, la venta de coches, hamburgueserías, clínicas veterinarias, de estética, peluquerías, patrocinios deportivos... Hasta un grupo de culto religioso en torno a su propia figura.

La estafa polirrubro de Leonardo Cositorto. pic.twitter.com/QQBwpy1k4Q — Javier Smaldone (@mis2centavos) 21 de febrero de 2022

Pero lo que hizo saltar todas las alarmas, gracias a las denuncias de varios tuiteros en Argentina, fue su incursión en el mundo de las criptomonedas y su "Universidad del Trading", con la que, mediante membresías, ofrecía ("ofrece" aún) pagos mensuales del 7,5% sobre los fondos invertidos con un bloqueo de 3 años.

Cositorto lanzó Zoe Cash, una criptodivisa que aseguró que iba a estar respaldada por oro, a razón de un gramo, una moneda. Para ello aseguró haber comprado dos minas de oro, pero todo era falso. Aunque hubiera sido cierto, esas minas deberían haber tenido más oro que toda la reserva estadounidense para la cantidad de monedas puestas en circulación.

Estoy llorando con la mina de oro de Cositorto y #GeneraciónZoe para respaldar la #ZoeCash. Juro que nunca había visto estas fotos. pic.twitter.com/TcAt202FPG — Javier Smaldone (@mis2centavos) 20 de febrero de 2022

Más recientemente, cuando vio que empezaba a desplomarse toda su estructura, anunció de un día para otro la creación de un metaverso propio, Kingdom of Zoe, vendiendo parcelas por 2.500 dólares con la "garantía" de que en tres años valdrían 2,5 millones. Más humo, pues de ese proyecto, como de tantos otros lanzados a la desesperada, no se ha visto más que algún vídeo de presentación de calidad más que dudosa.

Y así, al igual que su Zoe Cash, que prometió que valdría 55 dólares y hoy cotiza a 0.01078 euros, el que se autopromocionaba como un Rey Midas de los negocios ha quedado ahora en el Rey desnudo. Muchas de las personas que cayeron en sus trampas han empezado a reclamar ahora su dinero. Sin éxito, porque sus oficinas están cerrando, como casi todas las vías de comunicación con la empresa.

Más de esa señora que creía que Cositorto le iba a pagar 7,5% mensual en dólares 😁 pic.twitter.com/0tG1xYQiyO — Cripto Moneda (@criptomonedaz) 19 de febrero de 2022

Anoche, en una videoconferencia desde su escondite en República Dominicana realizada vía Zoom, último reducto elegido para seguir dirigiéndose a su "comunidad", volvía a pedir a la gente ingresar más dinero para sostener la empresa, al tiempo que arremetía contra todos los que han denunciado sus prácticas ilícitas, desde particulares que le demandaron y a los que ahora amenaza de forma velada ("el infeliz de Pablo Salum va a terminar muy mal") hasta los medios de comunicación y los políticos "que no tienen pelotas".

Muchas gracias a todos por el apoyo, ya estamos hablando con los abogados y seguramente en estos dias estaremos haciendo una presentación judicial contra Leonardo Cositorto por las amenazas, injurias, difamaciones e intimidaciones. — Pablo G. Salum (@LEYANTISECTAS) February 21, 2022

"Voy a tomar este tiempo de reflexión, que me tengo que estar encima escondiendo para que no me tengan detenido estos personajes que han generado todo esto", dijo ayer Cositorto, obviando que es la Fiscalía de su país la que ha emitido la orden de captura.

El prófugo Leonardo Cositorto confiesa que se está escondiendo para que no lo detenga la Justicia. (¿De verdad lo estás asesorando, @miguepierri?). #GeneraciónZoe pic.twitter.com/b0LjHHeuuV — Javier Smaldone (@mis2centavos) 21 de febrero de 2022

Y en todo este contexto, con el nombre de Zoe y Leonardo Cositorto sonando a diario en los informativos de casi toda Latinoamérica, en España todavía no ha pasado nada.

Generación Zoe aterrizó en España hace un par de años, al mismo tiempo que el coronavirus, con la formación como bandera. Aunque usan el término "universidad" para describir a su escuela, ninguna titulación expedida por Zoe posee validez académica alguna.

El testaferro de Cositorto en nuestro país es Daniel Paterna Lama, un empresario eldense de 36 años que ha sido el encargado de capitanear la implantación de Zoe a través de Zoe Coach España, con sede en Elda y al frente de cuya oficina figura su hermano Camilo en calidad de director general.

"En Zoe puedes formarte en múltiples disciplinas y generar ingresos desde casa", reza su página en Facebook, donde indican que Generación Zoe cuenta con "más de 22.000 estudiantes acreditados en 15 países de habla hispana".

Paterna, con quien este diario ha intentado sin éxito hablar desde que estalló el escándalo de Zoe, ha borrado en las últimas horas algunas publicaciones de sus redes sociales que le vinculaban con el holding investigado por presunta estafa piramidal.

Entre ellas, el vídeo donde promocionaba la convención nacional que a finales de esta semana iban a celebrar en Málaga y para la que, antes de que estuviera en búsqueda y captura, se había anunciado la presencia de Cositorto. También se ha eliminado la cuenta de Instagram.

Y ahora que va a hacer con los banners? 🤣😂😂🤣🤣 pic.twitter.com/kB8AuOxq0g — Juliana (@JulianaMercur) 20 de febrero de 2022

Sin embargo, la actividad de sus oficinas no ha cesado. De hecho, en la recién inaugurada oficina de Zoe en Alicante hoy mismo se anuncia una formación presencial a cargo de Manuel Gómez. Como es habitual en los carteles y vídeos promocionales de Zoe, no faltan las erratas o las faltas de ortografía. La de hoy versa sobre "Cremiento personal, laboral y financiero":

En mayo de 2021 Leonardo Cositorto, junto al vicepresidente de Zoe Maximiliano Javier Batista, creó una empresa radicada en Londres, denominada Ballena Azul LTD y en la que consta que ambos residen en Inglaterra. Su objeto social es "actividades de consultoría de gestión distintas de la gestión financiera".

Todo pensado lo de Leonardo Cositorto.

El 26/03/2021 constituía Generación Zoe.

El 18/05/2021 incorporaban una sociedad fantasma con Max Batista en Reino Unido.

Este tipo no es ningún improvisado, no lo agarran más. #ZoeGate pic.twitter.com/kB0I64FPzu — Facundo Ruiz (@FacundoRuiz1) 19 de febrero de 2022

El casino y casa de apuestas online Just Do Bet indica en su página de "Sobre nosotros" que es propiedad de Ballena Azul LTD. Y funciona, adivinen, con un "sistema de afiliación".

La licencia corre a cargo de Power Gaming LTD, una sociedad que aparece en unos documentos sobre firmas que blanquean dinero:

"Power Gaming LTD" aparece en Paradise Papers, es algo similar a Panamá Papers o Pandora Papers (conglomerados de empresas que lavan guita o evaden impuestos en paraisos fiscales) pic.twitter.com/xDiq5kfJ3w — 🐍Yodadorni ✈️ (@supernickgross) February 8, 2022

La marca Cositorto está más que patente en este otro "producto":

Justdobet tiene un programa de afiliados y referidos... ¿les suena? ... igual, los pocos usuarios que caen en ese sitio no están muy contentos con el mismo, el tráfico es ínfimo y en facebook ponen una publicación por mes aprox. Tres comentarios: (🚩) pic.twitter.com/PwAibrVmgR — 🐍Yodadorni ✈️ (@supernickgross) 8 de febrero de 2022

Daniel Paterna también registró a principios de este 2022 Zoe Business Limited, otra sociedad con sede en Londres, en la que aparece como director y que se dedica a "actividades combinadas de servicios administrativos de oficina". De momento no se conoce ni ha promocionado él mismo producto alguno vinculado a esta sociedad a su nombre.

Daniel Paterna Lama (representante de Zoe en España) también tiene una empresa a su nombre en Reino Unido.

¿Qué hay allá? El entramado es enorme, y es internacional. https://t.co/hg5JgYNXQB @BetoMendeleiev_, @mis2centavos pic.twitter.com/uKAIHCBdCs — Facundo Ruiz (@FacundoRuiz1) February 20, 2022

El líder de Zoe en España ha actualizado su página de LinkedIn y ahora figura como gerente general de Grupo Pro, nombre bajo el que aglutina las marcas que gestiona: Zoe Coach España, Zoe Universidad, Pro Rehabilita, Confederación Mundial de Coaches, Universidad de Coaching...

En nuestro país Paterna ha llevado Zoe al patrocinio de dos equipos de fútbol, el UE Santa Coloma de Andorra y al Atlético Saguntino, cuyos jugadores, dijo, recibirían pagos en la criptomoneda Zoe Cash, asegurando que la podrían canjear por oro.

La fiscal Juliana Companys, que ordenó el arresto de ocho altos directivos de Zoe, entre ellos Cositorto, en declaraciones a una televisión argentina estimó que los afectados por la presunta estafa piramidal del conglomerado Zoe pueden suponer solamente en Villa María, donde tiene la sede principal, hasta un 2% de toda la población. Los afectados en todo el mundo se pueden elevar a decenas de miles.

Los estafadores de #GeneraciónZoe quieren convencer a la gente de que vendan su auto o su casa y le den el dinero a Cositorto.https://t.co/C1Wy4WRkxP pic.twitter.com/nA9Xyhp1WI — Javier Smaldone (@mis2centavos) 18 de febrero de 2022

Mientras tanto, el nuevo abogado contratado por el líder de Zoe asegura que no ha habido ninguna estafa sino "un problema de comunicación". La psicóloga Alejandra Libenson retrató así en televisión a Cositorto y habló también del perfil de las víctimas:

Además, Cositorto es un conspiracionista antivacunas que va predicando el negacionismo covid, llegando a afirmar que los enfermos de cáncer y de VIH podrían ser curados "con inyecciones de ozono".

Mientras que en Argentina todos los mecanismos judiciales y las entidades regulatorias del mercado se han activado, en España todavía no se conoce movimiento alguno, quizá porque hasta ahora no se haya registrado aún ninguna denuncia contra el grupo Zoe.

Cabe recordar que desde enero las campañas publicitarias de las criptomonedas en España ya están reguladas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ha sido avisada por su homóloga argentina sobre las prácticas de Zoe a través de una alerta internacional en el portal de IOSCO (organización internacional que agrupa a todos los reguladores del mercado de capitales del mundo), considera actividad publicitaria toda aquella "dirigida a inversores o potenciales inversores en España en la que se ofrezcan o se llame la atención, de forma implícita o explícita, sobre criptoactivos como objeto de inversión", es decir, cuando "se promueva su adquisición o se haga cualquier referencia a su rentabilidad, precio o valor, actuales o futuros".

Quizá por ese motivo hayan desaparecido de las redes sociales de Zoe España y de Daniel Paterna los vídeos en los que explícitamente se promocionaba Zoe Cash y no el resto.