El puerto rebajará las tasas para exportar a los sectores productivos de la provincia

La Autoridad Portuaria de Alicante, con su nuevo presidente al frente, Luis Rodríguez, se ha marcado como objetivo prioritario incrementar tanto el tráfico de mercancías como el de pasajeros, para potenciar la dimensión económica del puerto de Alicante a todos los niveles. Así, en su primera reunión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria expuso este viernes a los consejeros su hoja de ruta, que pasa por elevar la competitividad del puerto y estimular la actividad del tráfico de mercancías.

Para lograrlo, la propuesta que elevó a los consejeros es la incorporación al próximo Plan de Empresa de una reducción de tasas a la mercancía, y un aumento de las bonificaciones para adecuarlas a las necesidades de los sectores productivos de la provincia de Alicante, y que irían enfocadas al tráfico hortofrutícola, vino, calzado, textil, metalmecánico, plástico, y juguete, entre otros.

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Alicante, reunido este viernes. / Información

La medida obtuvo el respaldo del consejo, aunque para aplicar esta reducción de tasas para que estos sectores utilicen el tráfico portuario, en lugar de otros como hasta ahora, deben salvarse varios trámites. «Es el inicio de una gran medida, la semilla ya se ha puesto», señalaron a este diario fuentes de la Autoridad Portuaria.

Pese a que, a priori, ha sido posible plantear estas reducciones, de las que aún está por ver su porcentaje, gracias a la rentabilidad anual actual del puerto, que se sitúa en el 2 %, de forma previa, la Autoridad Portuaria realizará un estudio de impacto que asegure la integridad del principio de autosuficiencia económica del ente portuario.

No obstante, para poder ejecutar estas tasas y bonificaciones al transporte de mercancías de los principales sectores productivos de la provincia, será necesaria la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno acaba de prorrogar. Así, no habrá presupuestos este año y no será hasta 2025 cuando, a priori, se aprobarían y, a petición del puerto alicantino, incluir esas medidas que alivian al sector productivo alicantino y mejorarán la competitividad.

Hasta 2025

De este modo, hasta 2025 no sería efectiva esa reducción de tasas que podría atraer a estos sectores a optar por el tráfico marítimo para sus exportaciones, que ahora, mayoritariamente, hacen por carretera o avión. El objetivo final del puerto no es otro que, a través de la reducción selectiva de la presión impositiva a la mercancía, vía tasas portuarias, y el aumento de las bonificaciones, lograr mayor impacto en los sectores productivos de la provincia y del área de influencia del puerto. Y para que estas medidas se trasladen al cliente final, y vayan ligadas a la evolución de tráficos, el puerto prevé establecer indicadores que permitan medir el retorno subsiguiente a su aplicación.

La Autoridad Portuaria ya está ofreciendo bonificaciones de hasta el 40% a los nuevos tráficos de mercancía general durante el primer año.

La terminal de contenedores del puerto de Alicante. / Rafa Arjones

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria comenzó la reunión con un emotivo recuerdo «y profundo agradecimiento» hacia Sergio Campos, director y presidente del puerto de Alicante, con una brillante hoja de servicios de 20 años, destacó, y que falleció la madrugada del pasado domingo.

Luis Rodríguez presidió así su primer consejo poniendo sobre la mesa lo que anunció en su toma de posesión, ir hacia un puerto «inteligente, verde, innovador, interconectado y competitivo», dentro de una estrategia de especialización y con tres líneas de trabajo en las que, señaló, ya se está trabajando: la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo, el puerto como hub de tecnologías habilitadoras digitales, y transición energética y ecológica para el puerto de Alicante. El objetivo de todas estas líneas de acción es «crucial», destacó, para el futuro del puerto.

Nuevos consejeros

El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria dio la bienvenida a los nuevos consejeros: en representación de la Administración General de Estado, el subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, y en representación de la Generalitat Valenciana, Pablo Ruz, alcalde de Elche, Juan José Cortés, director autonómico de Innovación, y Rocío Gómez, edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Sustituyen a Sonia Tirado, Rafael Briet, Araceli Poblador, Carlos Sánchez y Mari Carmen Sánchez.

Nuevos consejeros del puerto de Alicante. / Información

El presidente del puerto, Luis Rodríguez, destacó la incorporación del regidor ilicitano y así unir a las dos principales ciudades de la provincia, que reúnen a cerca de un millón de habitantes en su área de influencia.

Ruz, por su parte, destacó el «hito histórico» que ha supuesto la incorporación de Elche. Además, puso de relieve la buena sintonía existente con Alicante, con la que se está trabajando en paralelo, "lo que demuestra la unidad de las dos grandes ciudades de la provincia".