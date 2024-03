Los agricultores volverán a la calle cansados de "buenas palabras": tractorada desde Elche hasta el puerto de Alicante

El sector agrario volverá a echarse a la calle en la Comunidad Valenciana. Las organizaciones agrarias de la Comunidad, junto a las cooperativas, han acordado de forma unitaria avivar las protestas hasta las elecciones europeas en un "grito de auxilio" tras dos meses de negociaciones en las que solo se han registrado "buenas palabras, pero sin soluciones reales". "Nos jugamos nuestro futuro", han advertido.

Así lo han señalado este miércoles en una comparecencia conjunta Asaja Alicante, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA Asaja), La Unió Llauradora i Ramadera, la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA-PV), así como las Cooperatives Agro-alimentàries de la Comunidad Valenciana. Reclaman a los partidos que incorporen en los puestos de salida de las listas europeas a expertos en agricultura y en sus programas electorales las propuestas que les trasladarán en las reuniones bilaterales que mantendrán. Y exigen medidas que devuelvan la rentabilidad a las explotaciones.

Las protestas tendrán lugar en las tres provincias y, aunque no han concretado fechas, se celebrarán "en breve", en un plazo máximo de dos meses, han matizado fuentes de Asaja Alicante, aunque esperan que sean antes, en función de lo que tarden las correspondientes autorizaciones a las subdelegaciones del Gobierno. En la de Alicante, las asociaciones agrarias llevarán a cabo una gran tractorada entre Elche y el puerto de Alicante.

Los representantes de las organizaciones agrarias durante la comparecencia conjunta. / Información

En Castellón harán un acto ante un gran centro comercial de la distribución y en València se organizará una manifestación con vehículos que saldrá desde la sede de la Conselleria de Agricultura, pasará por la delegación de Agricultura del Ministerio -avenida Joaquín Ballester- y acabará ante la Delegación del Gobierno.

En la misma línea que otras comunidades y otros países europeos, las entidades representativas del sector agrario valenciano mantendrán las protestas, iniciadas en febrero, ante las "insuficientes medidas" concretadas durante este tiempo por las distintas administraciones con competencias en agricultura, tanto la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana como el Gobierno central y la Unión Europea.

Apoyo al limón

Respecto a las sectoriales, las asociaciones convocarán una o varias movilizaciones de los sectores del vino, arroz, ganadería y otras producciones que están atravesando problemas de rentabilidad, como es el caso del limón en la provincia de Alicante. En este último caso, la protesta podría celebrarse en la Vega Baja, donde mayor afectación hay, aunque no hay nada decidido aún respecto a lugares y fechas.

La campaña más ruinosa del limón deja 300.000 toneladas en los árboles, el 30 % de la cosecha / Información

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido un cambio de política en la PAC en el que no prime la política ambiental sobre la productividad de los campos, se reduzca la burocracia que "ahoga", incluso, a la propia administración europea aplicando la simplificación administrativa a las explotaciones que cobran menos de 5.000 euros (el 90 % de las de la Comunidad), no solo a las de menos de 10 hectáreas, y que no se aplique el Cuaderno digital.

También ha señalado la contradicción de que haya embalses en buena situación mientras otros están "muy mal", las cuencas del norte estén "a rebosar de agua" y las del sur "extenuadas", se desagüen embalses y a pocos kilómetros haya "una sequía extrema". Reclama un plan de rescate del secano "que se está muriendo" y la interconexión de cuencas.

Andreu señala que los agricultores no están pidiendo una flexibilización de la política ambiental europea, sino un cambio de la misma. "No podemos seguir cultivando y produciendo con una supremacía de las políticas ambientales sobre la productividad de nuestros campos, eso nos condena", ha lamentado y reclama una reducción de la burocracia "absurda".

Además, las organizaciones agrarias mantendrán reuniones con la presidencia de la Generalitat y de las Cortes, la Conselleria de Agricultura, la Delegación del Gobierno y los portavoces de los grupos parlamentarios y, ante la celebración de las elecciones europeas el 9 de junio, implicarán al PP, PSPV, Vox y Compromís en reuniones bilaterales y a sus expertos en materia agraria. "Estamos en una situación caótica, trabajamos a pérdidas, nos juntamos o morimos", ha asegurado Víctor Collado, miembro de la ejecutiva de CCPV-COAG.

Insatisfacción

Las movilizaciones reflejan la situación que atraviesa el sector en el conjunto europeo y español, y la insatisfacción por los avances de las negociaciones con el Ministerio de Agricultura ante la falta de rentabilidad de muchas explotaciones debido a varios motivos (el cambio climático, la guerra entre Rusia y Ucrania, y la de Israel en Gaza) que han elevado "de manera desproporcionada" los costes de producción, según el secretario general de UPA-PV, Ricardo Bayo.

Ha reclamado el reforzamiento de la ley de la Cadena Alimentaria tanto en recursos económicos como humanos para la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con el fin de que pueda actuar de oficio en la inspección de precios y en las malas prácticas comerciales.

Para el secretario general de La Unió, Carles Peris, sobran los motivos para convocar más movilizaciones y, aunque la Conselleria, señala, ha tenido "buena voluntad y buenos gestos", ha sido "incapaz" de habilitar medidas extraordinarias de ayudas a sectores más críticos, mientras que el Ministerio ha activado medidas que también considera insuficientes y la Unión Europea ha flexibilizado la PAC "pero con soluciones incompletas, solo pensadas en el comercio y no en la protección de los sectores productivos".

Tractorada en la carretera CV 700 en El Comtat el pasado mes de febrero. / Juani Ruz

El presidente de AVA, Cristóbal Aguado, ha afirmado que Europa les "engaña continuamente", ha apuntado que posiblemente se apruebe muy poco de lo prometido antes de las elecciones, y ha augurado que la superficie abandonada se doblará con la nueva PAC.

Aguado ha recriminado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario europeo, Janusz Wojciechowski, "se comprometieron a muchas cosas" tras las protestas, pero "la realidad es que en el Parlamento Europeo la comisión de Medio Ambiente lo bloquea todo y se aprobará muy poco de lo prometido antes de las elecciones de junio". Por ello, "la conselleria debe mojarse como toca, el Ministerio plantar la caña de nuestra Agricultura en Bruselas y Europa entender nuestra diversidad". En caso contrario, advierte, "los agricultores abandonarán los campos y los consumidores pagarán las consecuencias".

Sobre Intercritrus, Aguado ha criticado que ni está ni se le espera y ha sido incapaz de acordar un contrato en 20 años, y forman parte de esa entidad personas que no evolucionan y siguen, a su juicio, "en la época de los faraones de Egipto".