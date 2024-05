Una década para que El Altet tenga segunda pista: el Consell y Aena chocan por el aeropuerto alicantino

La reunión entre el Consell y Aena se ha saldado con un choque frontal a cuenta de la segunda pista. Mientras las conselleras Salomé Pradas y Nuria Montes han lamentado la falta de concreción sobre las demandas de una nueva pista en el aeropuerto en El Altet y la ampliación de Manises, Aena ha apostado por presentar un proyecto de ampliación de la actual terminal para ampliar la capacidad de pasajeros. Este anuncio significa que Aena mantiene su hoja de ruta para el segundo espacio de aterrizaje en su plan quinquenal de inversiones previsto para 2027-2031, lo que situaría la puesta en marcha en una próxima década.

Tras cerca de dos horas de reunión, entre el presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, el vicepresidente, Javier Marín, y la directora general de Aeropuertos, Elena Mayoral; la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, y con la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes, de la Generalitat Valenciana, el resultado es que cada uno sigue con su plan si atender al clamor empresarial y, sobre todo, a los estudios de las cámaras de comercio.

"Nos han comunicado avances, pero queremos que se nos concreteen plazos, inversiones y también continuaremos reclamando esa segunda pista para el aeropuerto Alicante-Elche", ha señalado Salomé Pradas al finalizar la reunión. "Desde el Consell lamentamos que nuestras reivindicaciones no se hayan concretado. No se nos han trasladado datos concretos, tampoco el volumen de operaciones. Tan solo tímidos avances en relación a las terminales de ambos aeropuertos. Desde la Generalitat Valenciana, seguiremos reivindicando la segunda pista para el aeródromo de Alicante-Elche y, sobre todo, ahora que contamos con el informe de la Cámara de Comercio. Nos hemos quedado en un anuncio que no colmata todo lo necesario", ha concluido.

En esta línea, Nuria Montes ha puesto sobre la mesa el potencial inversor de Aena, que es "incuestionable". "Este año destino más de 400 millones en un aeropuerto de Brasil. Seguramente es necesario, pero también lo es y muchísimo más urgente para los aeropuertos de Alicante y Valencia", ha apuntado la titular de Turismo. Para Montes, estamos antes dos demandas "necesarias porque los dos aeropuertos ya están operando al límite de su capacidad y es lo que hemos pedido a Aena. Se tienen que programar obras para los crecimientos futuros, obras que ya están previstas en los planes directores".

"Hemos pedido a Aena que tenga en cuenta las necesidades turísticas, inversoras y sociales de las provincias valenciana y alicantina. También que se reciba la cantidad inversora que nos merecemos como sociedad. Estos aeropuertos llevan sin inversiones importantes desde hace tiempo y no podemos estar ni un minuto más. Cada día que pasa, este retraso inversor cuesta a los valencianos seis millones de euros", ha destacado.

Interior del aeropuerto alicantino. / Áxel Álvarez

La ampliación en el horizonte cercano

Por parte de Aena, el ente gestor aeroportuario ha querido ante todo evidenciar que los pasos se estaban dando. En el encuentro, la alta dirección de Aena ha anunciado al ejecutivo valenciano que se iniciará la licitación del proyecto de ampliación del Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández en el último trimestre de este año y, a continuación, se licitará el proyecto para el Aeropuerto de Valencia. La delegación de Aena ha explicado que el proceso de planificación de las infraestructuras aeroportuarias se basa en previsiones de tráfico elaboradas con criterios técnicos y pronósticos de organismos internacionales.

También ha confirmado que la segunda pista se encuentra en el marco del DORA y no en el corto plazo como pidió ayer el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Entre las conclusiones, Aena deja claro que "las prioridades de inversión deben ser las ampliaciones de los terminales de los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y de Valencia, pues estas actuaciones permitirán incrementar la capacidad de los dos aeropuertos y así cubrir la demanda futura. Por tanto, el crecimiento sostenible en términos aeroportuarios, económicos y medioambientales de las dos infraestructuras seguirá contribuyendo a la generación de riqueza y empleo de los territorios a los que prestan servicio".

Desde el organismo dependiente de Transportes, se ha enfatizado el hecho de que "siempre se ha garantizado la capacidad de los aeropuertos, como muestra el que ninguna de las infraestructuras de la región se ha saturado en ningún momento. Las inversiones asociadas a la ampliación de los terminales se debatirán a propuesta de Aena en el proceso de consultas preceptivo con las líneas aéreas", Después se plasmarán en el plan de inversiones de Aena, el denominado DORA (Documento de Regulación Aeroportuaria). El DORA es el instrumento que cada cinco años recoge las inversiones que necesitan los aeropuertos si se cumplen las previsiones de tráfico, tal y como ha venido informando este medio. De hecho, Aena recuerda que este anuncio ya se hizo en abril tras el Consejo.