El Elche es un mal viajero

El Elche, a pesar de que ha dado la cara en la mayoría de los encuentros, solo ha sido capaz de sumar diez puntos de 48 posibles, poco más de un 20%, en los 16 partidos que ha disputado como visitante. Además, desde que el 18 de octubre venció en Vitoria al Alavés (0-2) y han transcurrido ya cerca de seis meses no ha vuelto a saborear las mieles del triunfo fuera de casa. Pero lo que es peor, en los últimos 14 encuentros como visitante ha sufrido diez derrotas y solo ha conseguido cuatro empates.

Los franjiverdes comenzaron muy bien la temporada lejos del estadio Martínez Valero. Con Almirón en el banquillo, en los primeros cinco partidos, fueron capaces de lograr dos victorias: Eibar (0-1) y Alavés (0-2), dos empates: Levante (1-1) y Villarreal (0-0) y una sola derrota en el Benito Villamarín frente al Betis (3-1).

Sin embargo, a partir de la siguiente salida a Bilbao, donde perdieron con el Athletic Club (1-0) todo empezó a torcerse. Empataron con el Valladolid en Zorrilla (2-2) y cayeron en Mestalla con el Valencia (1-0) y en Balaídos frente al Celta (3-1).

Con Almirón, el conjunto ilicitano sumó nueve puntos de 30 posibles como visitante, un 30%, que son unos números aceptables para un conjunto que lucha por la permanencia.

Escribá no mejora a Almirón

Tras la llegada de Fran Escribá al banquillo el Elche ha mejorado su juego y sus sensaciones, pero el técnico valenciano no ha logrado mejorar los resultados fuera de casa de su antecesor. En los seis partidos que los franjiverdes han disputado a domicilio con Escribá han sufrido cinco derrotas: Barcelona (3-0), Granada (2-1), Real Madrid (2-1), Sevilla (2-0) y el pasado viernes en Huesca (3-1); un empate en Getafe (1-1) y todavía no saben lo que es ganar lejos del Martínez Valero.

Es cierto que el calendario ha sido bastante complicado con visitas al Camp Nou, al Alfredo Di Stéfano y al Sánchez Pizjuán y que en algunos caso como frente al Madrid o en Granada pudieron conseguir un resultado positivo. Pero en el mundo del fútbol lo que valen son los resultados y un punto de 18 posibles en seis encuentros es un bagaje muy pobre y, sobre todo, la derrota en Huesca es lo que ha llevado al Elche a situarse de nuevo en puestos de descenso.

Afortunadamente, de los ochos envites que restan para finalizar la Liga, el equipo de Escribá jugará cinco como local y solo tres como visitante y ante rivales de menos enjundia de los que se ha enfrentado en las últimas jornadas. Ahí tendrá la oportunidad de mejorar los malos numeroso cosechados hasta ahora que le permitan alcanzar el objetivo de la permanencia.

La primera oportunidad será el domingo en el estadio de El Sadar frente a un Osasuna que tras su victoria del pasado domingo en Villarreal (1-2) ha dado un paso de gigante hacia la salvación y para los navarros no será un partido a vida o muerte. No obstante, un triunfo le daría la permanencia casi virtual y no querrán desaprovechar la oportunidad. Una derrota le dejaría a cuatro de los ilicitanos.

Después de visitar Pamplona, el Elche jugará tres partidos seguidos como local y le restará visitar a la Real Sociedad en la jornada 35 y al Cádiz en la penúltimo. Probablemente, ambos equipos tendrán muy poco en juego y eso también le podría beneficiar a los franjiverdes para sumar puntos.

La lucha por la permanencia se reduce a 6 equipos

Osasuna y Cádiz, tras sus victorias del pasado fin de semana, han dado un paso casi definitivo para salvarse

Después de la jornada del pasado fin de semana, la lucha por la permanencia ha quedado, prácticamente, reducida a seis equipos. De los ocho que había en liza, el Cádiz, con su victoria en Getafe (0-1) y Osasuna, tras su triunfo en Villarreal (1-2) han dejado encarrilada su salvación y con 34 puntos a falta de ocho partidos solo una hecatombe podría impedir su continuidad en Primera División.





Ahora parece que es cosa de seis y el Getafe de Bordalás, que lo tenía bien encaminado, se ha complicado y sus dos próximos partidos son frente a Real Madrid y Barcelona. Además, tras medirse a los dos grandes del fútbol español visitará al Huesca, por lo que podría verse en una grave situación a falta de cinco jornadas.





Huesca y Valladolid, con 27 puntos, son los equipos que marcan la línea entre el descenso y la permanencia. El conjunto de Pacheta visita este próximo domingo al Alavés, un rival directo. El resultado de ese partido puede marcar bastante la lucha por la permanencia.





Por su parte, el Valladolid no jugará este próximo fin de semana, porque debía visitar San Mamés para enfrentarse al Athletic Club de Bilbao y el encuentro ha sido aplazado al 28 de abril porque el conjunto vasco disputa el sábado la final de la Copa del Rey frente al Barcelona. El próximo encuentro de los pucelanos será el miércoles 21 de abril, en el Martínez Valero, contra el Elche. Un envite que ya sí se puede considerar como una auténtica final.





Alavés y Eibar se han quedado sin margen de error. Restan todavía 24 puntos en juego, que son muchos, pero la situación en la parte baja de la tabla cada vez se va clarificando más y cada vez son menos los equipos que están en serio peligro para descender a Segunda División.