La plantilla del Elche CF ha realizado este lunes un entrenamiento de recuperación después del encuentro del domingo frente a Osasuna (1-1), en el que el conjunto ilicitano no pudo conseguir la primera victoria de la temporada.

Los franjiverdes se encuentran en una situación muy crítica, con los solo seis puntos en las primeras 18 jornadas. El equipo de Machín ha recortado uno con las posiciones de permanencia, que están a once puntos. Aún así, los dos empates consecutivos y la mejoría mostrada, en las segundas partes, tanto frente al Cádiz como ante Osasuna, hacen que la plantilla no se rinda y que aún confíe en la la salvación. Para ello, los dos próximos partidos, contra el Sevilla, este próximo sábado 28 de enero (18.30 horas); y el siguiente, el sábado 4 de febrero (16.15), frente al Villarreal, en el Martínez Valero, van a ser determinantes.

José Ángel Carmona, uno de los más destacado frente a los navarros y autor del gol del empate, asegura que todavía confían en poder continuar en Primera División. “Estamos en una buena dinámica y llevamos dos partidos puntuando”, señala el futbolista andaluz, que no conoce la derrota en los dos partidos que lleva con el conjunto ilicitano. “Si te pones a mirar la tabla y ves que estás a once puntos, ves que está complicado. Pero hasta que el descenso no sea matemático no nos vamos a dar por vencidos”, avisa.

Carmona señala que en el vestuarios no hacen cuentas y que solo están centrados en “sumar de tres en tres” y en ganar el próximo encuentro ante el Sevilla. El nuevo lateral derecho franjiverde no podrá jugar contra su exequipo. No existe “cláusula del miedo” en la cesión del cuadro hispalense, pero tendrá que cumplir un partido de sanción, por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Llegó apercibido con cuatro y ante Osasuna vio la quinta. “Me hubiera gustado jugar, porque que es el equipo en el que estado muchos años y el club al que pertenezco, pero estaré animando a los compañeros desde fuera”.

Por su parte, el centrocampista Omar Mascarell, indica que los dos últimos empates conseguidos hacen albergar alguna esperanza y es “la línea a seguir”. “En el fútbol mandan las áreas y no estamos teniendo de cara a gol”, lamenta el canario, a la vez que espera que las ocasiones “vayan para adentro”, en el choque del próximo sábado en el Sánchez Pizjuán.

Mascarell agradece el apoyo de la afición. A pesar de la mala situación, más de 17.000 espectadores se dieron cita el domingo en el Martínez Valero y al final del encuentro, desde la Grada de Animación, pidieron a los futbolistas que se acercasen, para agradecerles el esfuerzo, aplaudirles y entonar el “Sí se puede”.

“Sabemos que le debemos muchísimo y a nosotros es a los primeros que nos duele esta situación. Tenemos una afición ejemplar y es un orgullo jugar para un equipo con unos seguidores así. Vamos a dejarnos la piel y el alma por ellos”, asegura el futbolista del Elche.

Por último, Pere Milla quiere pedir “perdón” a los aficionados porque los resultados no están saliendo, a pesar de que lo intentan y promete que el equipo “luchará hasta el último segundo” por revertir la situación y darles una alegría.

El delantero catalán admite que el punto sumado ante Osasuna “no nos vale en la situación en la que estamos”, pero piensa ya en el choque de este próximo sábado en Sevilla “que será importantísimo”. “Hay que conseguir ya esa victoria que se nos está resistiendo, para intentar salir de esta situación jodida, tanto para nosotros como para la afición”.