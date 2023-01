El entrenador del Sevilla, el argentino Jorge Sampaoli, consideró ayer al Elche «un equipo que debería tener más puntos» que no ha sumado «por no tener contundencia», pero que por su situación en la tabla «puede jugar un poco más liberado y aprovechar el desgaste» de los sevillistas tras el partido de Copa.

Estado físico de su equipo

Sampaoli señaló que tiene curiosidad por «ver qué frescura» mantienen sus jugadores «para sostener el ritmo de los últimos partidos», para lo cual ha «trabajado un poco el volumen» en las últimas sesiones de la semana y se dispone a «usar a los jugadores que estén en mejor condición».

El técnico santafesino señaló que «algunas cosas fisiológicas no tienen solución» pero si escasean las fuerzas «se deben optimizar desde el recurso de dominar el balón, para no correr para atrás», si bien la remontada en la tabla pasa por «mejorar en las áreas, de nada sirve dominar si no se es contundente».

Entrenador sancionado

Jorge Sampaoli no estará en el banquillo en el partido de mañana por la tarde contra el Elche por estar sancionado, lo que será «una incomodidad» generada por «un error», su expulsión el sábado pasado, de lo que asume «la responsabilidad» y prometió que va «a intentar no se repita en el futuro». El Sevilla necesita la victoria para seguir ascendiendo en la tabla, donde ha llegado a estar en descenso.