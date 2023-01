No es la certificación matemática del descenso, pero sí virtual. Las pocas opciones que tenía el Elche de soñar con la permanencia quedaron dilapidadas ayer en Sevilla.

Los franjiverdes cayeron goleados (3-0), en el Sánchez Pizjuán, y finalizan la primera vuelta de LaLiga sin ninguna victoria y con solo seis puntos. Una situación dramática que le dejan, prácticamente, con los dos pies en Segunda División.

La temporada del conjunto ilicitano, además de decepcionante, también está siendo acompañada por la ley Murphy. Cuando las cosas van mal, tienden a ir a peor.

La agonía del Elche también está teniendo todo en contra. El equipo de Machín tuvo una buena oportunidad de Lucas Boyé para ponerse 0-1. Luego marcó el Sevilla. Y cuando el choque todavía estaba sin decidir, en el minuto 40 quedó finiquitado. El árbitro le mostró la tarjeta amarilla a Pedro Bigas. Sin embargo, desde el VAR le avisaron que la revisase, porque podía ser roja. Lo hizo y terminó expulsando al central balear.

Ahí acabaron todas las esperanzas de los franjiverdes, que se quedaban inferioridad numérica y con el marcador en contra. Por si fuera poco, en los últimos instantes del primer tiempo, el Sevilla anotó dos goles más y hurgó, todavía más, en la herida de un Elche tocado y hundido.

El conjunto ilicitano salió valiente intentando presionar arriba y no dejar al Sevilla manejar la pelota, para que no se sintiese a gusto. Machín mantuvo el once inicial del anterior partido frente a Osasuna. El único cambio fue obligado por la sanción de Carmona. El preparador soriano decidió sacar a Helibelton Palacios de la posición de central y ponerlo en el carril derecho. Su puesto en el eje de la defensa lo ocupó Diego González, acompañando a Enzo Roco y Bigas.

Los franjiverdes tenían algunos desajustes. Cuando intentaban ir arriba perdía el centro del campo y los defensas pasaban problemas. Fueron corrigiéndolos y a los once minutos, Lucas Boyé, que empezó muy motivado ante los ojos de Monchi, que ha querido ficharlo hasta en dos ocasiones; tuvo la primera ocasión del choque. Tras un saque de banda largo de Helibelton Palacios, el argentino remató de cabeza y Bono evitó el 0-1 con una gran parada.

Esa acción dio ánimos al conjunto ilicitano que veía que era posible. Pero fue un espejismo. El equipo de Sampaoli, que no se pudo sentar en el banquillo al estar sancionado, fue encerrando al Elche en su campo. Y en el minuto 29 llegó el primer mazazo. Un buen centro de Acuña lo remató de cabeza, en el segundo palo, En-Nesyri, con un potente salto, superando a Bigas. Badia tocó con la punta de los dedos, pero no pudo evitar el gol (1-0).

Fue un golpe casi mortal al débil estado anímico de los franjiverdes. Fernando pudo hacer el segundo y el partido terminó de decantarse del lado sevillista en el minuto 40. Fidel da un pase defectuoso atrás, Bigas intenta controlar, se le va el balón, se lo quinta En-Nesyri y lo derriba. El árbitro, el riojano Soto Grande le muestra la tarjeta amarilla al balear. Pero el castellano-leonés González González le avisa desde el VAR. Revisa la jugada y termina expulsando a Bigas. El Elche se quedó con diez y por detrás en el marcador.

En los últimos minutos del primer tiempo, Marcos Acuña se ve favorecido por un rechace y marca el segundo. Y en el tiempo de prolongación, ante un conjunto ilicitano hundido, Suso le metió un pase mágico a En-Nesyri y el marroquí, que no había marcado en toda la temporada, hizo el 3-0 y el segundo de su cuenta particular.

Todo decidido

En la segunda parte, con todo decidido, el encuentro resultó muy plano. El Sevilla, con el cansancio del partido de Copa del miércoles frente a Osasuna, levantó el pie del acelerador. El Elche bastante tenía con campear el temporada para intentar evitar una goleada mayor.

Machín intentó parapetarse atrás con un 4-4-1. Luego realizó tres cambios. Magallán, Josan y Ponce entraron por Palacios, Fidel y Boyé. Y un cuarto con la entrada de Nico Fernández Mercau por Pere Milla. El único objetivo era defender bien y tratar de buscar la velocidad en las transiciones.

El dominio del balón fue absolutamente hispalense, pero sin crear grandes ocasiones. Los minutos fueron pasando sin que apenas pasara nada.

Sampaoli también realizó variaciones buscando refrescar el equipo. Por lo menos, los futbolistas franjiverdes no bajaron los brazos y, aún aturdidos por la grave situación, mantuvieron su orgullo para no sufrir una derrota todavía más sonrojante.

Al igual que sucedió en el primer periodo, en los instantes finales del encuentro, Papu Gómez, que acaba de salir al campo, Oliver Torres y Montiel tuvieron ocasiones para ampliar el marcador. Edgar Badia lo evitó y siguió aumentando su estadística de ser el guardameta que más para de Primera División. Pero sirve de poco.

Al final, una nueva derrota, la décimo tercera de la temporada, que dejan al Elche totalmente hundido, en el último puesto de la clasificación, con solo seis puntos y camino de batir todos los récords negativos de la historia del fútbol español.

Ahora solo queda tratar de morir con dignidad por respeto, sobre todo, a una afición que no ha dejado solo al equipo en ningún momento, a pesar de recibir disgustos tras disgustos.

Queda toda la segunda vuelta por delante y la temporada se puede hacer muy larga. El Centenario del club ilicitano se está convirtiendo en un auténtico calvario y la sombra de Segunda División es cada vez más alargada.

FICHA TÉCNICA:

SEVILLA: Bono; Jesús Navas (Montiel, m.39), Badé, Rekik (Gudelj, m.62), Acuña; Fernando (Papu Gómez, m.71), Rakitic (Joan Jordán, m.62); Suso, Ocampos, Óliver Torres; y En-Nesyri (Rafa Mir, m.71).

ELCHE: Edgar Badía; Roco, Diego González, Bigas; Palacios (Magallan, m.64), Mascarell (Raúl Guti, m.83), Gumbau, Lautaro Blanco; Pere Milla (Nico Fernández, m.74), Fidel (Josan, 64); y Lucas Boyé (Ponce, m.64).

GOLES: 1-0, M.29: En-Nesyri. 2-0, M.43: Acuña. 3-0, M.49+: En-Nesyri.

ÁRBITRO: César Soto Grado (Comité Riojano). Expulsó con roja directa al jugador del Elche Bigas (m.41) por cortar en falta una acción de peligro de gol del rival. Además, amonestó a los visitantes Fidel (m.43), Gumbau (m.79) y Mascarell (m.79) y al local Ocampos (m.79).

ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán ante 35.567 espectadores.