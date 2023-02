El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, dio ayer por cerrada la plantilla con la que el equipo franjiverde afrontará la segunda vuelta de la liga. «La realidad es que en cuanto a delanteros, con la incorporación de Nteka, estamos cubiertos. En cuanto a cubrir otras líneas con jugadores libres habrá que evaluar sus situaciones físicas y si realmente interesa. Estando tan limitado el número de futbolistas en paro, parece bastante difícil, pero tampoco lo podemos descartar. Son situaciones que están ahí y lo valoraremos».

Fe en el objetivo

¿El Elche todavía cree y lucha por la permanencia? «Más allá del momento, dada la situación psicológica que se produce cuando miras la clasificación, que da vértigo, es verdad, para evitar ese vértigo debemos ir partido a partido. A ver si conseguimos la victoria este sábado, contra el Villarreal, que sabemos que es un gran equipo pero aquí ya le ganamos el año pasado... Hay que creer. Tenemos que seguir luchando y peleando. Dándolo todo en el campo. Ningún rival es imbatible, con lo cual debemos ir partido a partido. Y después de cada encuentro valoraremos cómo estamos y miraremos el próximo». Preguntado por si en el mercado de invierno el Elche ha ido a por todas o ya lo ha afrontado asumiendo el posible descenso, Buitrago explicaba que «el objetivo del club, en cuanto a la planificación deportiva y confección de la plantilla, es el de dar siempre todo. Lógicamente, adecuándonos a los recursos que tenemos, que sabéis que no son muchos -somos uno de los clubes con el límite salarial más bajo-, pero sí tratamos de maximizar todas nuestras opciones».

Planificación

Ahondando en el tema, el dirigente exponía que «desde que subimos a Primera siempre hemos planificado las temporadas teniendo en cuenta que nos salgan bien las cosas o que no nos salgan bien. En esos dos escenarios, por lo que si no sale todo bien no va a pasar una catástrofe. En este sentido hemos trabajado este mercado de invierno, pensando en reforzar al equipo y en que aún tenemos toda la segunda vuelta del campeonato para lograr la permanencia».

Afición

El presidente agradecía el comportamiento del aficionado, que «ha sido ejemplar y creo que lo va a seguir siendo después de este mercado de invierno, porque la gente valora la lucha y entrega de los jugadores, la imagen de esfuerzo del equipo... Hasta ahora todo ha salido mal. Incluso habiendo habido muchos momentos de jugar bien. Pero esto es aleatorio y en cualquier momento puede cambiar».