Omar Mascarell fue, sin duda, el mejor del Celta-Elche. Volvió a actuar como central, como lo viene haciendo desde la llegada de Sebastián Beccacece al club. Y cortó balones sin descanso, subió con criterio la pelota, desbarató peligrosas incursiones de la delantera celtiña, se asoció perfectamente con Lisandro Magallán y... acabó el partido lesionado.

Minuto 92

En una jugada en el córner derecho de la portería franjiverde, cuando el tiempo ya estaba cumplido, sufrió un fuerte pinchazo en su muslo. Se echó la mano a la pierna y se salió del campo para ser atendido. No podía continuar. Pidió el cambio con gestos de intenso dolor.

Beccacece, en rueda de prensa, reconoció que "seguramente" perdería al jugador para el próximo encuentro. Comparó esta desgracia con las de los ya lesionados José Ángel Carmona, Helibelton Palacios y Pedro Bigas. Una más que probable baja para recibir este sábado (16.15 horas) al Rayo Vallecano en el estadio Martínez Valero.

Josan

También mostró molestias musculares, en su gemelo, el crevillentino Josan Ferrández, que también pidió el cambio. Corría el minuto 86 y el lateral diestro se echó al suelo. Probablemente porque vio que ya llegaba su sustituto, Pol Lirola. El jugador de la cantera estuvo muy activo durante todo el encuentro. Más en defensa, por su demarcación. Y hacía muchas jornadas que no jugaba tanto, por lo que sus dolores pueden ser los propios de una sobrecarga y podría estar disponible para el Rayo.

Así las cosas y como el colegiado del Celta-Elche, Díaz de Mera, no mostró cartulina amarilla alguna y no hay sancionados, para el choque de este sábado habría cuatro bajas prácticamente aseguradas. Beccacece ya tenía previsto realizar rotaciones. De hecho, por ejemplo ayer dejó en el banquillo a Lucas Boyé buena parte del encuentro. Ahora bien, lo que no esperaba el técnico argentino es tener que volver a montar un eje de la defensa diferente, ya que Omar Mascarell había sido fijo en todos los partidos desde la llegada del nuevo entrenador.

Actualidad

Mascarell pasará este viernes por los servicios médicos del Elche para realizarle pruebas complementarias que determinen el alcance de la lesión muscular que padece. Así lo han confirmado fuentes del club. Hoy, el equipo aterrizaba en el aeropuerto de El Altet y realizaba una sesión de recuperación en el interior del estadio Martínez Valero. Mañana viernes volverá a haber entrenamiento y el propio técnico dará a conocer el estado de sus jugadores y de la posible convocatoria de futbolistas como Josan y el propio Mascarell, que aunque no está del todo descartado tiene muy difícil poder participar en la cita ante los vallecanos.