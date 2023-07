Tercera y última parte de la entrevista con el entrenador del Elche. Beccacece ha sido probablemente el único entrenador de la historia reciente que ha hablado insistentemente de la necesidad de crear una identidad de juego en el Elche.

¿Puede ser el momento para crear un estilo de juego que represente al Elche?

Efectivamente este es el gran desafío que tenemos por delante, porque sí podemos jugar, y debemos hacerlo. La Segunda División es una categoría más pareja, algunos estadios animan más, la lucha… Todas esas cosas son reales, pero el campo mide más o menos igual en todos los estadios. Si nosotros nos convencemos en lo que hacemos y creemos en lo que somos, seguramente nos acercaremos a ese estilo, que para mí tiene que ver con protagonizar y con ser un equipo extremadamente comprometido con su afición, con uno mismo y con el compañero. A partir de ahí es donde uno va generando arraigo con el lugar. Nosotros necesitamos centrarnos en tener una idea y hablar un mismo idioma. Claro que cuando somos muchos, aceptar la diversidad y las diferencias es parte del proceso, pero tiene que haber algo más importante que es lo que nos une. Hoy es el Elche. Los colores nos tienen que unir y trabajar para que esa unión pueda representar a la masa, a la afición, al hincha, al espectador, al amante del fútbol. No podemos perder de vista que esto también es por ellos y para ellos. Uno va al estadio a ver a su equipo. Y los jugadores han asimilado muy bien esta idea y trabajan, compiten, cooperan. A partir de ahí hemos ido sentando algunas bases que nos permiten decir que tenemos la ambición concreta de ir por ese estilo que represente al Elche.

¿Qué le parece la cifra récord de abonados en Segunda, con más de 15.000 socios? ¿Están el entrenador y el equipo tan ilusionados con la temporada como el aficionado franjiverde?

La respuesta es muy conmovedora. Ilusión tenemos siempre. Es esa llama que te mantiene encendido y que te hace creer que uno debe aferrarse a la fe, a la creencia y a la convicción de que para concretar esas aspiraciones hay que trabajar. Y que también hay que saber transitar adversidades, crisis, en momentos de éxitos, porque muchas veces el éxito te relaja o una crisis te hace perder confianza. Que no nos afecte tanto una situación u otra, que mantengamos la estabilidad, que podamos tener una regularidad, sobre todo en una liga tan larga y en un año tan exigente. Aquel equipo que logre ser regular va a sacar una pequeña ventaja sobre el resto.

¿Por qué no pudo venir en octubre del año pasado?

En Europa, para poder entrenar se exigen 60 meses como entrenador y yo contaba con 72. El tema está en que exigían continuidad y es cierto que estuve 12 meses como entrenador de la sub’20 de Argentina. Eso nunca se dejó de aprobar pero sí se demoró en la primera etapa y después se alineó para que se diera. Nunca hubo un rechazo. En eso hay que ser honestos. Sí que en la primera ocasión -con el despido de Francisco-, el Elche tenía urgencia de poner a un entrenador y no podía esperar a que el fallo se decidiera.

¿Tiene miedo el equipo y el cuerpo técnico en que la afición del Elche no sea tan bondadosa como lo ha sido?

Es probable que sea más exigente. Pero miedo no. Miedo es un factor limitante. Es una emoción que todos tenemos pero hay que aprender a convivir con ella. La mejor manera para afrontar el miedo es la rebeldía de decir que esto que acontece lo voy a afrontar con grandeza, con dignidad, trabajo, dedicación… Sabiendo que vamos a darlo todos el máximo. Si uno termina un partido y lo dio todo, aunque las cosas no se hayan dado, seguramente la angustia y el dolor estarán presentes, pero no el reproche ni el reclamo. Hacia esta línea es a donde yo debo apuntar, hacia las formas, las maneras, para que un equipo esté preparado para afrontarlo todo. Luego tienes delante a un rival que también se prepara para ello. Y esta categoría es muy igualada. Cualquiera puede ganar a cualquiera. Tenemos que estar preparados para eso. Lo que llegue de fuera será bienvenido y debemos aprender a convivir con ello. Debemos ir día a día. No pensar y creer que lo vamos a resolver en un mes o dos. Esto es para largo y debemos trabajar pensando de esta manera.

Imaginando una conversación propietario-entrenador, el primero le dice al segundo: “Este año no podemos fallar. Debemos subir”. ¿Es este la exigencia del Elche?

Lo que recibí de Christian (Bragarnik), porque hace tiempo que lo conozco y conociendo su grado de exigencia, también tiene un cierto gusto por la forma y las maneras. El propietario también quiere sentir que el equipo está mostrando compromiso y entrega, y que le está dando lo que él quiere ver, que es un Elche protagonista. Él sabe que esto le va a acercar al objetivo. Christian tiene claro que para hacer eso antes tenemos que desarrollar una forma, un estilo de juego, una manera, algo que nos dé un sustento que nos haga creer que eso es posible, porque los 22 equipos hoy seguramente piensan eso, pero al final suben dos y uno por play-off. Para conseguirlo es importante vivir en el presente y no llenarse la boca hablando de ascenso sino mostrando acción, esfuerzo, compromiso, paciencia, entrega, actitud, una mentalidad ganadora… Y en todas estas cosas se te va el año, invirtiendo tiempo para ello. Mientras uno pueda encontrar el punto óptimo de equilibrio seguramente podrá conseguir el objetivo por el que fuimos llamados.

¿El ascenso?

Por supuesto. Fuimos llamados para tener un equipo que esté preparado, que compita para protagonizar y para estar en los primeros puestos y poder lograr el ascenso de categoría, que es lo que nosotros queremos y todos quieren. De ahí a pensar que todo se va a hacer de manera urgente e inmediata sería un error. Porque ya hace tiempo que ni la historia ni la camiseta ganan partidos. Lo que realmente gana hoy es la constancia, la continuidad, la perseverancia, la resilencia en los momentos difíciles, la convicción, la determinación… Eso sí es responsabilidad nuestra. Pero pensar de que lo tenemos hecho porque venimos de una categoría superior es un error. No todos los que han bajado han subido la pasada campaña.

¿Algún jugador le ha sorprendido especialmente esta pretemporada?

Sorprender no, pero sí me gratifica la dinámica que tenemos en el día a día, porque nos entendemos muy bien. Tanto tiempo juntos, dos semanas concentrados, amistosos, viajes… Me encanta cómo convivimos y compartimos. Esto es lo que uno va sembrando para que en el futuro haya respuesta en los momentos felices y en los difíciles. Es importante que en los momentos difíciles estemos juntos. Esta base o cimientos de unión son fundamentales en un grupo porque es lo que te va a sostener cuando haya circunstancias negativas. Tenemos un grupo unido y mentalizado en trabajar al máximo para el Elche.

¿Ha podido conocer ya algo de Elche?

Sí, claro. La ciudad, el centro, su gente…

¿Le avasallan mucho por la calle?

No. Lo normal, cuando uno va al súper le preguntan si vamos a subir… He recibido mucho aliento de gente, muchos que sentían que no se iba a abonar y ahora aseguran que se han vuelto a entusiasmar porque el equipo ha terminado muy bien. Sienten que ahora sí vamos a ir a por lo que queremos. En general me he encontrado a gente muy honesta, transparente y genuina. Y espero que lleguen las victorias para que la afición se vaya entusiasmando más.

¿Quiere mandar un mensaje para la afición?

Yo soy muy cuidadoso con esto porque a mí me gusta más la acción que la palabra. Me gustan los hechos. Me gratifica y reconforta saber la lealtad que han tenido en este momento adverso más allá de la división en la que estemos. Que mantengan viva esa pasión, esa llama interna por sus colores. Por ello siempre tengo palabras de gratitud. También por cómo nos han recibido y nos están tratando, porque realmente no es sencillo. He tenido la fortuna en el corto plazo de sentir el afecto de la afición y lo agradezco al máximo. Nosotros vamos a trabajar día y noche para que el hincha pueda tener esa ilusión hasta el final y ese sueño cumplido, ver a su Elche compitiendo en las mejores ligas y haciéndolo de una manera que se sienta representado.