Josan Ferrández no viajó con el Elche CF a Valladolid. El futbolista crevillentino sufrió unas molestias musculares durante el último entrenamiento del sábado por la mañana y, a última hora, no pudo entrar en la convocatoria.

Desde el club ilicitano han querido tapar la lesión, para no dar pistas al conjunto pucelano. Incluso, a diferencia de lo que es habitual en los encuentros a domicilio, la entidad franjiverde no facilitó la convocatoria. Este domingo, tras no ver al jugador ni en el once inicial, ni en el banquillo, se ha conocido el motivo del oscurantismo.

Según ha podido saber este diario, Josan se ha quedado el fin de semana en su domicilio de Callosa de Segura haciendo reposo y mañana martes está previsto que le hagan pruebas médicas, para conocer, más exactamente, el alcance de su lesión. En principio, parece que no es preocupante, pero tendrá difícil recuperarse a tiempo para el partido ante el Leganés.