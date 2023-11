El entrenador del Real Zaragoza, Fran Escribá, ex del Elche, ha señalado que su rival de este sábado, es un equipo que va a luchar "por ascender", a pesar de haber sufrido un mal inicio de competición. "Estaba convencido de que cuando pasaran las primeras semanas en las que le costó sumar el Elche iba a acabar sumando mucho y estoy convencido de que va a luchar por ascender. Lo veo entre los seis mejores equipos", ha añadido en rueda de prensa recogida por la agencia de noticias Efe.

El técnico zaragocista ha explicado que solo hay tres conjuntos que tienen la obligación de ascender, que son los tres que bajan, y que el Elche, "por presupuesto, plantilla y por todo" está llamado "a estar arriba". Igualmente ha apuntado que el mal inicio en equipos que descienden se puede dar como le ha ocurrido a Espanyol, al Valladolid y al propio Elche.

"Todos los partidos son importantes"

Preguntado por si el encuentro ante el conjunto ilicitano podía ser clave para el futuro del equipo ha respondido que no: "todos los partidos son importantes. Para tus objetivos te sirven los puntos de todos los partidos, pero no lo veo clave para pensar que si ganamos podemos estar arriba y si no, no".

A este respecto ha añadido que tiene "absoluta confianza" de que el Real Zaragoza estará "en la parte de arriba" y que por el camino tendrán "tropezones", pero que no dependerá del enfrentamiento contra el conjunto franjiverde. "Es una Liga larga, con rachas como ahora en las que sumas poco y otras donde sumas más pero no creo que este partido tenga esa importancia", ha reiterado.

Con respecto al último encuentro disputado, contra el Real Oviedo, en el que el equipo no pasó del empate, ha explicado que fue "muy completo" en el que solo les faltó "acierto" y en el que componentes del club asturiano le reconocieron que ningún equipo le había sometido como lo había hecho el Real Zaragoza.

"Sacamos lecturas positivas. La parte negativa es que nos está costando porque los equipos nos conocen y se cierran más. Los rivales te dejan el balón y nos están esperando desde atrás", ha analizado.

El ritmo del Elche

Escribá ha considerado que el enfrentamiento contra el conjunto ilicitano va a ser "completamente distinto" a los de las jornadas precedentes: "el Elche es un equipo muy fuerte que en casa, sobre todo, tiene un ritmo de partido muy alto y, en principio, no se debe parecer a ninguno de los últimos que hemos disputado".

El preparador valenciano, que ha vuelto a repetir que el Real Zaragoza ha sumado menos de lo que se ha merecido a nivel de puntos, se ha mostrado convencido de que el Elche les va a exigir jugar, "pero sobre todo competir bien". "El Elche tiene muy buen rendimiento en casa y un ritmo muy bueno de partido y nos va a exigir mucho", ha asegurado.

Personalmente, "especial"

También ha reconocido que personalmente será "un partido especial" porque ha sido entrenador del Elche en cinco temporadas en dos épocas distintas y que los mejores años de su vida a nivel profesional los ha pasado allí.

"Tengo una gran relación con la ciudad y a algunos de mis mejores amigos. Visitar Elche una vez al año o más es algo habitual en mí, no por el fútbol sino por relación personal con mucha gente", ha desvelado.

Igualmente ha aventurado que será un partido bonito con independencia de que solo tiene en la cabeza que gane el Real Zaragoza.

Con respecto a la sanción de un partido a Víctor Mollejo por tocarse los genitales tras celebrar un gol en el partido contra el Cartagena, jugado hace varias jornadas, Escribá ha indicado que les había sorprendido la sanción.

"No nos trastoca porque tenía cinco amarillas pero el club ha recurrido. A nivel personal dije que no me parecía motivo de sanción porque no fue una falta de respeto para nadie, fue una expresión de alegría que puede ser fea o grosera pero no era insultante para nadie, era para él mismo. El club ha recurrido y espero que para cuando se resuelva no cumpla ese partido pero ahora solo podemos esperar", ha comentado.