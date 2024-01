Hasta ahora, el entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, se ha tomado muy en serio la Copa del Rey, a pesar de que en las dos primeras eliminatorias, frente al Europa y el Linares, alineó de salida a los jugadores menos habituales en la Liga. Sin embargo, no dudó en echar mano de futbolistas importantes cuando ha sido necesario. Como ocurrió frente al conjunto jienense, cuando en la segunda parte utilizó a Áleix Febas, Nico Castro o Clerc, además de Fidel.

De cara al encuentro de la eliminatoria de dieciseisavos de final, de este sábado (18 horas), contra el Girona; el técnico franjiverde tiene el enigma y deberá decidir y sale inicialmente con su mejor once o, por el contrario, sigue apostando por los menos habituales.

A diferencia de los anteriores envites ante el Europa y el Linares, el partido no se disputa entre semana con el foco puesto en la competición liguera del fin de semana. En esta ocasión, se trata del primer encuentro de 2024 y hasta siete días después, el sábado 13 de enero (18.30 horas) en Tenerife, el conjunto ilicitano no vuelve a disputar competición liguera.

Además, enfrenté habrá un rival de mucho más enjundia, como es el actual colíder de Primera División y uno de los equipos revelaciones del fútbol mundial.

A todo ello se une que el partido se disputa en el estadio Martínez Valero, donde se esperan cerca de 20.000 espectadores y, tanto jugadores, cuerpo técnico como afición sueñan con dar la campanada y superar al cuadro de Míchel.

Un caramelo muy apetitoso que invita, al menos, a reflexionar sobre si vale la pena salir con todo, aunque para la entidad franjiverde lo verdaderamente importante es la Liga.

Lo único que parece claro es que Edgar Badia, relegado a la suplencia por Miguel San Román en la competición liguera, será el guardameta titular, al igual que ocurrió en las dos anteriores eliminatorias. El portero catalán necesita competir y podría estar ante su última oportunidad de jugar esta temporada, siempre y cuando Beccacece siga confiando en San Román para la Liga y el meta de Benidorm no tenga ningún contratiempo.

Josan sale de lesión y Nico Castro aún no está totalmente recuperado. Por lo que todo apunta a que no estarán en el once inicial.

Carreira es otro de los que parece que estará entre los elegidos del equipo titular.

Borja Garcés y Sergio León no han tenido mucho protagonismo en la primera parte de la temporada y también necesitan coger ritmo competitivo. Al igual que John Chetauya, quien reapareció, tras su lesión, en el último envite ante el Mirandés.

Ahora falta saber si "titularísimos" como Pedro Bigas, Mario Gaspar, Clerc, Febas, Nico Fernández o Tete Morente estarán en el once inicial.

O si jugadores como Diego González, Álex Martín, Cristian Salvador, Salinas, Raúl Guti o Lautaro Blanco tienen su oportunidad. Algunos de ellos están en la rampa de salida para dejar el Elche en este mercado de invierno. No jugar en la Copa incrementaría las posibilidades de abandonar el club ililcitano y Beccacece dejaría claro que no cuenta con ellos.

El enigma es complicado. Pero con una semana de por medio para volver a la Liga, el atractivo de la eliminatoria con el Girona y el hecho de jugar en casa; todo apunta a que el técnico argentino saldrá con todo para intentar dar la sorpresa.