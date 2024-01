El Elche recibe este viernes (20.30 horas) al Burgos, que “nos ganó muy bien en la ida (4-0). Es uno de los dos equipos, junto a Gijón, que nos han ganado muy bien. Son muy buenos y peligrosos en transiciones, tienen un juego muy directo, cuentan con jugadores que entran muy bien en el área, con capacidad para definir, tienen a Montiel para el balón parado y una gran contundencia. Es un partido de altísimo riesgo que nos exigirá al menos el nivel de concentración que tuvimos ante el Andorra”, detallaba el entrenador Sebastián Beccacece.

El rotundo resultado del partido en Burgos quedó atrás, según el preparador argentino, que entiende que el de este viernes será una cita distinta. “De aquel partido, en nuestro once hay cinco jugadores que ya no están… Es un encuentro totalmente diferente, pero sabemos al rival durísimo al que nos enfrentamos, con mucho poderío en pelota parada, transiciones… defienden muy bien en su área… No es una revancha, es una posibilidad de seguir construyendo lo que que queremos. Un Elche ambicioso, competitivo, con regularidad. Hemos preparado muy bien este partido”.

Bueno hasta cuando pierde

Beccacece expone que vistos los últimos duelos de su contrario, “contra el Leganés me encantó pese a que perdió. La contundencia de casa igual no la tienen fuera, pero me gustó más su juego ante Leganés, pese a su derrota, que con Albacete, que ganaron. Lo tenemos claro: si entramos con cierto grado de desconcentración, cero posibilidades”.

Gran grupo

El técnico aprovechó la rueda de Prensa para valorar a su plantilla. “Estoy muy muy muy orgulloso del grupo que tengo. Hasta los que se van se marchan con claridad… Nuestra unión es lo más preciado que tenemos. De los que participan más y de los que lo hacen menos. Todos somos parte. Y construir todo eso lleva mucho tiempo. Hay que tener gente noble, bondadosa y de buen corazón. La tenemos”.