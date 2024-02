Llegó lesionado -en la parte posterior del muslo derecho-, pero con muchísimas "ganas de demostrar". El centrocampista catalán Arnau Puigmal aseguraba hoy en su presentación como nuevo jugador del Elche CF que quiere dejar atrás los malos momentos vividos en Almería en los últimos meses. "Estábamos viviendo una situación complicada. Personalmente, buscaba minutos, y la verdad es que salió esta oportunidad y estoy muy contento de estar en el Elche", remacaba el jugador.

Puigmal reconocía que, antes, estuvo la opción del Real Zaragoza. Consultado por ello, explicaba que "es una realidad… Tenía ganas de salir y Zaragoza era una opción. No tenía nada cerrado. Ocurrió la lesión y salió esta gran oportunidad. Quiero pensar que todo pasa por algo y que aquí es donde debía estar". El último día del mercado de invierno se convirtió, con una cesión con opción de compra, en el tercer fichaje del Elche.

Recuperación

El mediocentro, de 23 años, también era preguntado por cómo avanza en su recuperación. "Me siento bien. Creo que estoy en la fase que tengo que estar dentro del proceso. Ahora mismo las sensaciones son buenas y estoy donde tengo que estar, dándolo todo para recuperarme cuanto antes".

Su puesto, sin duda, es el de mediocentro interior. "Es donde más me gusta jugar, por dentro, pero siempre estoy dispuesto a ayudar al equipo donde el entrenador crea necesario", señala, a la que se define como un jugador "bastante polivalente, un box to box" (también conocido como todocampista, es el jugador capaz de defender al borde de su área como el más experimentado de los centrales y acabar resolviendo en el otro extremo del campo con la sangre fría de un delantero). De hecho, Puigmal considera que "soy capaz de llegar a zonas finales y aportar goles, así como ayudar en defensa. Me gusta implicarme en defensa".

Club "gigante"

Su llegada al club podría entenderse como un paso atrás en su carrera -su anterior equipo estaba en Primera-, pero el jugador catalán no lo ve así. "El Elche es un club gigante y que aspira a mucho. Estoy muy motivado. Lo veo como una opción de jugar y de ser importante y estoy muy motivado para lo que viene", señala, a la vez que tiene "claro", que este equipo tiene "potencial de sobra para luchar por el ascenso". Pese a ello, es pronto para hablar de esas cosas. "Nosotros nos centramos partido a partido, es la realidad. Ahora mismo sólo estamos pensando en Amorebieta porque es una muy buena oportunidad para dar un paso adelante".

"Un gran vestuario"

Para hablar tan claro del objetivo, Puigmal no sólo mira la tabla y las últimas semanas del Elche. "Lo que más me ha llamado la atención es el equipo. Ese buen vestuario. Vengo de una situación complicada y quiero dar las gracias a todos los compañeros porque me he sentido como en casa desde el primer día". Y a la buena sintonía del grupo hay que añadir que "hay mucha competencia en el equipo y eso es bueno. A mí personalmente me motiva porque tengo ganas de demostrar. Estoy centrado en recuperarme al 100% de la lesión y poder aportar al equipo".