El Elche tiene una gran oportunidad este sábado (16.15 horas) en las instalaciones de Lezama, donde se enfrenta al colista, el Amorebieta. Jornada 26 de LaLiga Hypermotion, a la que los de Beccacece llegan en su mejor momento de la temporada, con cinco porterías a cero y dos victorias consecutivas que podrían ser tres -por primera vez este curso- si se vence hoy. No existen precedentes de un Amorebieta-Elche, pero el equipo vasco sí visitó ya el Martínez Valero, de donde se llevó un 2-0 (goles de Mario Gaspar y Tete Morente) bastante engañoso.

En el único duelo registrado, el conjunto dirigido ahora por Jandro Castro plantó cara a los franjiverdes y los goles no llegaron hasta los minutos 84 y 92. Por ello, el entrenador franjiverde recordaba ayer en rueda de Prensa que «en casa no jugamos bien porque estuvimos muy desconectados. Es positivo rememorar el enfrentamiento de casa «para saber lo concentrados que debemos estar para no cometer los mismos errores. Nosotros vamos a ganar, vamos con esa mirada y con ese objetivo, sabiendo que nos enfrentamos al rival que ya nos generó muchísimos problemas para ganarles en nuestro estadio».

El rival

Sobre el Amorebieta, el técnico argentino destaca que es un equipo «muy comprometido y aguerrido, que necesita de poco espacio para llegar al arco rival, que mantiene sus características de agresividad y competitividad pese a haber cambiado de técnico. Ya lo hemos sufrido en casa. El del Martínez Valero fue uno de los pocos partidos en los que conseguimos algo positivo porque fuimos contundentes en el balón detenido».

Los equipos llegan en un momento de la temporada antagónico. El Elche es el mejor de 2024. El Amorebieta el peor, sólo un punto por los 10 franjiverdes y llevan sin ganar desde el 6 de diciembre. Todo apunta a que es una oportunidad para el conjunto ilicitano. Podría afianzarse en los puestos de play-off por primera vez esta campaña. Entre los rivales directos hay enfrentamientos que los emparejan esta jornada. Pero también podría ser el típico partido trampa, al que no se puede llegar confiado o con falta de ánimo. «A estos jugadores es muy fácil motivarlos. Todos los partidos los vivimos como únicos y últimos. Se vacían y ahí están los datos. Somos el equipo que más corre. La entrega es total», aseguraba Beccacece antes de coger el avión hacia Bilbao.

Once inicial

El técnico, como es costumbre, aclaró poco sobre su once inicial. Tiene cuatro jugadores apercibidos (Gaspar, Clerc, Bigas y Morente). Este último arrastra molestias musculares toda la semana y casi no se ha ejercitado con el grupo. Beccacece decía ayer que sería duda hasta el último momento. Podría ser el primer partido que se perdiera de la temporada. Ha disputado los 25 y más de 2.100 minutos. Su baja podría suponer la entrada de Rodri Mendoza en su lugar. Así, el entrenador se quitaría un problema ante el buen momento que también vive Nico Castro. Jugarían Dituro en la meta; Clerc, Bigas, Gaspar y Carreira en defensa. Mediocentro para John y Aleix Febas. En las bandas Mendoza y Nico Fernández. Castro sería la conexión con el delantero, probablemente Manu Nieto, aunque también es una incógnita. También son bajas seguras Plano y Puigmal.

Por el rival, están fuera Lasure y Troncho. Campos, Garreta, Etxeita, Bustinza, Núñez, Rodríguez, Carbonell, Sibo, Dorrio, Jáuregi y Eraso podrían estar de inicio.