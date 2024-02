El entrenador del Elche CF, Sebastián Beccacece, analizaba en rueda de Prensa el partido de mañana. Finalizado ya el mercado de invierno, el míster pudo dedicar todo su tiempo a relatar el estado del equipo y del rival, así como a insistir en su idea del proceso que el conjunto franjiverde sigue viviendo durante esta temporada.

El técnico rosarino, preguntado por el nivel de motivación de la plantilla -el equipo tiene la primera oportunidad de defender el puesto en play-off de ascenso, así como de sumar su tercera victoria consecutiva-, afirmaba que "a estos jugadores es muy sencillo motivarlos porque todos los partidos los vivimos como únicos, lo creo que es lo más aconsejable".

La jornada 26

El Elche se enfrenta este sábado (16.15 horas) a un equipo en horas bajas, farolillo rojo y con una pésima entrada de año. "Queremos seguir creciendo; es una oportunidad nueva para seguir aportando y alimentando nuestro sueño. Por ello no ha cambiado nada la preparación con respecto a otros partidos. Más aún teniendo en cuenta que el último fue uno de los pocos partidos que hemos ganado pero no sé si merecimos ganar. Si hubiésemos empatado hubiera estado bien. Debemos aprender de este tipo de situaciones y tener en cuenta que esta jornada no jugamos en casa y que el rival está en una situación de la que quiere salir", apunta el entrenador.

Unión

Beccacece destaca que "estamos unidos para la causa y tenemos que seguir para adelante, seguir trabajando para estar cada vez más unidos y más ilusionados. El otro día vivimos una noche hermosa, lo que se vivió fue muy lindo, pero ya ha pasado. En la última cita corrimos 124 kilómetros. Contra un rival durísimo que había que abrirlo y evitar que nos contragolpease. Amorebieta nos va a exigir lo mismo. Si nos acomodamos acabaremos con lo lindo que estamos construyendo".

Para los franjiverdes, "cada partido es el último. Nuestros jugadores entregan todo lo que tienen. A lo mejor no nos alcanza, pero por entrega no va a ser". De este modo, "tenemos un grupo muy alineado, lo cual habla de la unidad, de los valores que tenemos en el vestuari. Todos estamos entregados a este sueño y enfocados en poder dar nuestra mejor versión. Es interesante que, en estos tiempos de individualismos, podamos hablar de colectivos unidos como este equipo. Aunque también tenemos errores, diferencias, nos equivocamos… Así son las familias… no todo es color de rosa".

En los tres últimos partidos, Beccacece ha utilizado de arranque a cada uno de sus tres delanteros. ¿Se siente satisfecho de los tres? "De los tres atacantes estoy contento con todos por cómo se comprometen en cada entrenamiento y en cada partido. En los encuentros, generalmente arrancamos más con un centroatacante y dos extremos… Mourad tiene más presencia, Borja tiene desmarque y duelos, y Manu puede salir a jugar más atrás y los costados, no ser tan referencial. Actuamos según lo que queramos para cada partido. Estoy conforme con los tres, con la Dirección Deportiva y con Christian (Bragarnik)".

Partido a partido

LaLiga Hypemotion todavía está por definir. "Nos faltan 17 kilómetros más; es una eternidad. Vamos kilómetro a kilómetro. No nos subimos en el tren del éxito ni caemos en la depresión cuando las cosas no salen. Vamos a un lugar prudente y de extremo compromiso con la institución", sentencia el míster, que del rival destaca que es un conjunto "muy comprometido y aguerrido, que necesita de poco espacio para llegar al arco rival, que mantiene sus características de agresividad y competitividad pese a haber cambiado de técnico. Ya lo hemos sufrido en casa. Si bien es cierto que tenemos menos puntos de los que nos merecemos, cuando uno analiza la temporada se da cuenta de que quizás en el partido del Martínez Valero ante el Amorebieta pudimos no merecer los tres puntos. Fue uno de los pocos partidos en los que conseguimos algo positivo porque fuimos contundentes en el balón detenido, pero no jugamos bien porque estuvimos muy desconectados".

Para Beccacece, es positivo rememorar el enfrentamiento de casa para "para recordar lo concentrados que debemos estar para no cometer los mismos errores. Nosotros vamos a ganar, vamos con esa mirada y con ese objetivo, sabiendo que nos enfrentamos al rival que ya nos generó muchísimos problemas para ganarles en nuestro estadio".

Equipo en forma

Ahora mismo, "siento que somos un equipo que está muy en forma. Eso no es suficiente, pero sí es una característica nuestra. Hay otros equipos con niveles de eficacia altísimo. Otros que repliegan y buscan las contras. Otros más dominadores. Nuestro factor determinante es el rasgo de compromiso. Al margen de que tenemos a un gran profesional como Martín Bressan que hace un trabajo excelente, además, los futbolistas trabajan por amor al lugar, al vestuario, a su entrenador, a su gente… eso es el motor fundamental para poder dar un poquito más. Si podemos mantenernos así durante un tiempo ahí está nuestra regularidad. Es nuestro punto fuerte, de unión y tenemos que jugar siempre con ese amor".

Beccacece también destaca de su equipo el hecho de que "nos rematan muy poco. Ojalá podamos seguir en ese nivel porque eso indica compromiso de todos, desde el primero al último, en defender. Pero también debemos estar preparados porque adversidades va a haber… Debemos insistir en que esa es la manera de alcanzar el juego".

Los fichajes

Los nuevos, según el técnico, han aportado "frescura, porque vienen con aires nuevos", los propios "de uno cuando llega a un lugar nuevo, que trae toda la ilusión. Sale del estado famoso de confort. Su llegada lo pone en un lugar donde tiene que sacar lo mejor de sí. Y más cuando llega a un equipo muy entrenado y muy exigente que lo pone a prueba desde el primer momento".

Preguntado en concreto por David López, Beccacece opina que "es un joven con muchas capacidades, que está en condiciones de poder jugar y que su fuerza, presencia, altura, nos pueden aportar seguridad. Salió Álex Martín y era importante cubrir ese espacio".