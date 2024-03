Beccacece: Un año en el proceso de soñar

El 21 de marzo de 2023 el Elche hacía oficial la contratación de Sebastián Beccacece como su nuevo entrenador. No era la primera vez que se intentaba, pero la burocracia había impedido la llegada del técnico argentino, preferencia personal de Christian Bragarnik, hasta esta fecha.

Se cumple un año del inicio de una etapa en la que han ocurrido muchas cosas con tintes especiales. Y Beccacece, tantas veces visto con recelo, celebra su aniversario en el mejor momento en cuanto a la confianza en torno a su figura. El equipo va lanzado en 2024, en una racha de siete victorias y solo una derrota en las últimas 10 jornadas. El rosarino no pudo evitar el descenso y todavía no ha ascendido, pero parece haber calado tanto en la afición como entre sus jugadores.

En 366 días (el año «beccaceciano» ha sido tan especial que ha coincidido con un bisiesto) han sido muchos los momentos vividos. 46 partidos oficiales, 43 de Liga y 3 de Copa, 20 victorias y 15 derrotas, 49 goles a favor y 44 en contra, alguna refriega con el entorno y muchos minutos en sala de prensa, donde le gusta explayarse y hablar de todo y de todos. Un año puede hacerse eterno. Y más en un banquillo como el del Elche. De hecho, en la última década solo otros dos entrenadores habían llegado al aniversario en el cargo: Fran Escribá y Pacheta. Palabras mayores.

A Beccacece le tocó estreno contra el Barça

Un 0-4 en el debut no es de buen gusto para nadie. El hecho de que enfrente estuviera el Barcelona y de que la temporada franjiverde estuviera siendo nefasta lo apaciguó. Beccacece trató de imponer sus ideas desde el primer entrenamiento, por lo que había camino que recorrer.

Cinco derrotas consecutivas generaron las primeras dudas

No iba a ser fácil para Beccacece quitarse el sambenito de haber llegado como apuesta personal de un Bragarnik que estaba recibiendo sus primeras críticas desde que adquiriera la mayoría accionarial de la entidad. A la derrota contra el Barça le siguieron otras frente a Osasuna, Girona, Valencia y Celta. La esperada mejora, más allá de una irreal creencia en la permanencia, no llegaba. Muchos dudaban, pero el técnico mantenía sus ideas.

Goleada al Rayo, triunfo ante el Atleti y cinco jornadas sin caer

La primera victoria de Beccacece con el Elche llegó el 29 de abril, un mes después de su aterrizaje. Fue, eso sí, a lo grande. 4-0 al Rayo Vallecano en un día de sonrisas que servía para aliviar la durísima temporada. El desenlace fue el esperado (descenso), pero la imagen del equipo mutó. Cayó con dignidad. No perdió en las últimas cinco jornadas de Liga y en las últimas siete sumó 12 puntos de 21 posibles.

Beccacece avisa: triunfo ante el Andorra o no seguirá en el club

En Segunda División el Elche era candidato al ascenso. Y el técnico podía trabajar con el grupo desde la pretemporada. Ya había dado muestras de su filosofía de juego y de apuestas interesantes por futbolistas como John o variables tácticas poco comunes. El inicio no fue el deseado, con dos derrotas seguidas, una mala racha de resultados, dificultades para sacar adelante algunos partidos en casa pese a la superioridad mostrada y debilidad a domicilio. La derrota en Burgos (4-0) fue un aviso serio. Tras caer en Gijón, Beccacece no se cortó un pelo en las dos ruedas de prensa siguientes. O cambiaban las cosas frente al Andorra o no merecía la pena continuar. La plantilla podía dejarle caer.

La plantilla responde, gana al Andorra y el técnico continúa

Mientras Bragarnik no discutía la continuidad de Beccacece, el partido en casa contra el Andorra del 9 de octubre se veía como una final. El equipo dio la cara por su técnico y firmó una primera parte más que notable. Pese a ello, la victoria (2-1) no se cerró hasta un tanto de Garcés en el último suspiro. La piña en torno al entrenador dejaba claro que en el vestuario había fe, pese a que el método del míster tuviera unas peculiaridades que necesitaban de tiempo y trabajo para funcionar.

Beccacece se hace una foto con un aficionado / Áxel Álvarez

Buena imagen, resultados y crecimiento del proyecto

Al triunfo en Andorra le siguió una buena racha y un pequeño bache antes de acabar 2023. Sin embargo, en 2024 el Elche de Beccacece va lanzado. Y no solo por resultados, que le han llevado a la zona de ascenso directo. Las sensaciones que transmite el equipo por su juego han permitido al argentino ganarse el respeto de sus futbolistas, de la afición y de los rivales. El Elche tiene una idea de juego y, lo que es mejor, la táctica no es inamovible (y por lo tanto, no es previsible). El rosarino es capaz de cambiar a jugadores de su posición natural (Clerc y Gaspar centrales, John mediocentro, Nico Castro más retrasado, Nico Fernández en ataque) sin que su rendimiento se resienta o de confiar ciegamente en Mourad cuando nadie lo hacía. Y mientras todo le va rodado, él mantiene prácticamente el mismo discurso que cuando la pelota no entraba: trabajo, proceso y sueño.