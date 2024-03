Beccacece: "En España también se puede revolucionar con otras ideas de juego, como hice en Argentina, Chile o Ecuador"

El entrenador del Elche C.F., Sebastián Beccacece, ha aprovechado, este viernes, la rueda de prensa previa al encuentro del domingo contra el Levante, para realizar un balance de su primer año al frente del conjunto ilicitano y en el fútbol español.

"Ha sido un año de proceso de transformación, aprendizaje, gratitud y, sobre todo, evolución personal, colectiva e institucional. Durante el camino, ha habido de todo, sufrimiento, alegrías, tomas de decisiones, arriesgar, construir, destrucción. Pero siempre desde la nobleza, la integridad, la transparencia y el trabajo coherente de decir y hacer. Todos nos equivocamos, pero, a través de ese camino, hemos intentando esa unión que nos propisimos", ha destacado el preparador argentino.

Beccacece reflexionando, este viernes, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

El técnico franjiverde ha recordado sus comienzos y como ha llegado a la situación actual: "Después de una temporada difícil en Primera División y en un momento crítico, en la que el equipo llegó a estar 20 partidos sin ganar, en nuestra primera etapa, tras la llegar, tuvimos que aprender a convivir y volver a llenar de confianza. Terminamos bien la campaña en Primera y, a partir de ahí, continuamos. Lo importante es que seguimos aquí y continúamos creciendo y aprendiendo desde la humildad y siendo precabidos para encontrar el lugar del sueño que todos queremos. En Segunda División hay mucha igualdad. Estoy muy agradecido por este año de vida que llevo aquí en Elche", ha asegurado.

En su análisis, Beccacece ha comentado que "para ver el futuro, hay que ir antes al pasado y construir desde el punto de partida. Y ver a lo que aspirábamos en este camino para que siga su evolución", y ha agregado que lo que ha tratado de conseguir ha sido encontrar la conexión de un grupo al que tuvimos que volver a ilusionar. Alguno tenía que organizar todo eso y me tocó a mí. Pero desde el primer momento me encontré con una plantilla con una gran calidad humana y tuvimos una gran conexión con los jugadores y la afición".

El entrenador del Elche también ha destacado que "eencontramos un espacio cómodo para poder crear. La ciudad y la afición también mostraron su respaldo en los momentos de adversidad. Hasta hace pocas jornadas no entramos en puestos de play.off, pero la afición creyó y le gustó lo que hacíamos. A día de hoy, hay una situación favorable, pero con una enorme exigencia".

Beccacece, este viernes, en la sala de prensa del estadio Martínez Valero / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Al ser preguntado sobre lo qué ha encontrado en este primer año en el fútbol español, ha indicado que "tenía un deseo grande de venir a España. Estuve 20 años entrenando en Sudamérica y tuve muchas opciones de seguir, sobre todo en Brasil, Chile y Argentina. Pero quería explorar el fútbol español. Soy de ascendencia italiana y España e Italia tienen mucho en común".

Sebastián Beccacece, sonriente, durante su comparecencia de prensa / JESÚS HERNÁNDEZ/E.C.F.

Y, sobre todo, ha destacado la capacidad de llevar su "fútbol revolucionario" al Elche y a España. "Uno aprende a llevar su fútbol a la práctica. En Argentina, el fútbol se centra más en el talento y en las disputas. Aquí es más posicional, tiene más importancia las estructuras. Si pude adaptar mis ideas a Ecuador, Chile y Argentina, también lo podía a hacer en España y romper los moldes, porque en Segunda División también se puede jugar bien, cambiar a jugadores de posiciones, como hicimos... Esos prejucios de tener que jugar de una forma concreta y predifinada no tienen que ver con el lugar o la cultura. No se puede rechazar por sistema. En la vida hay que evolucionar. En Argentina y Chile también tuve años de revolucionar y me fue bien. Es lo lindo del fútbol. Todo es posible, si se genera desde la coherencia", ha asegurado.