Beccacece tira balones fuera sobre las salidas del entrenador del porteros y del médico del Elche

Se esperaba con expectación la rueda de Prensa del técnico del Elche CF, Sebastián Beccacece, previa al partido que el conjunto disputará este domingo (18.30 horas), frente al Huesca, principalmente, tras conocerse este jueves las destituciones del entrenador de porteros, Miguel Escalona, y del jefe de los Servicios Médicos del club ilicitano, el doctor César Quesada.

Sin embargo, el preparador franjiverde ha eludido cualquier tipo de polémica y responsabilidad, ha dicho que “hablar de cosas que no tienen que ver con los fútbolístico es una pérdida de tiempo” y ha asegurado que ha sido “una decisión institucional” y que debe ser el club el que deba dar explicaciones sobre este tema.

El entrenador argentino ha preferido centrarse, exclusivamente, en el encuentro ante los oscenses, en la ilusión que ha trasmite la afición con su forma de jugar y en el compromiso de sus jugadores.

“Es una decisión institucional, yo me centro en preparar a los 25 jugadores que tengo. Hay una propiedad y un director deportivo y, cada uno, hace su función, tiene su espacio y toma las decisiones que considera oportuna”. Y ha insistido en que “tendrán que responder ellos. Lo mío es hablar de fútbol, preparar a los jugadores y los partidos, que es lo que me compete. Hablar de otras cosas es algo que no me corresponde”, ha afirmado.

“Mi función es ser los máximo profesional posible. Contamos con grandes profesionales en el club y en el equipo, que saben convivir con todas las situaciones que se producen”.