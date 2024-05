Beccacece anuncia su marcha del Elche tras no clasificarse para el "play-off"

La cara amarga del derbi la protagonizó el Elche, que vio como “el sueño” del ascenso se desmaterializó tras perder frente al Eldense. Los ilicitanos ponen el punto final a una temporada que se puede catalogar como fracaso tras no lograr el objetivo fijado tras el duro descenso de Primera la temporada pasada.

En ese sentido, el técnico Sebastián Beccacece, dio la cara tras la hecatombe sufrida: “Dolor de no haber podido de no haber conseguido la ilusión esperada, será mi último partido aquí el próximo. Agradecido por el cariño y la forma, en mayo no pudimos concretar lo que tuvimos cerca, es parte del juego, no será por no intentarlo, pero infinitas gracias a la gente, por alentar y acompañar”.

También reflejó el dolor de no haber podido lograr el ascenso: “Los que se quedan lo volverán a intentar, hay herramientas para llevar al Elche a primera, nos vamos con dolor de no conseguir lo que vinimos a lograr”.

“Ya expresé el resumen de la temporada, el equipo no cumplió las expectativas y dejó el espacio de acompañar a esta ciudad”, reafirmando su marcha tras el partido del próximo fin de semana ante el Leganés.

Con respecto a lo que espera en los próximos días, reconoció que serán días duros para reflexionar: “Será cuestión de tiempo, el resultado es el que es y las cosas que hicimos fue para mejorar, pero nos costó ganar y ser eficaces. No estoy aquí para poner excusas, podríamos habernos clasificado al menos al play off”.

“Entiendo y la comprendo a la afición, disculparme no por no haber dado todo y uno siempre cree que puede conseguir algo que despierte. La realidad luego dice que no, pero son cicatrices que se van quedando, admiro la lealtad, se han movilizado y que más le puedo pedir. Lo dieron todo, pero no alcanza”, habló sobre la hinchada franjiverde. Una afición que se mostró molesta tras el pitido final.

Con respecto al choque, el argentino admitió que fue un fiel reflejo de lo que ha sido los últimos partidos: “Le dimos la misma ilusión de siempre, los primeros 30 minutos fue una gran idea, pero nos faltó concretar. Hay que pasar página, tomarse tiempo para procesar el dolor, cuando no acontece hay un impacto, hay que tomarse tiempo con la familia y en el fondo la paz de haberlo dado todo y el dolor de haberlo dado todo y no ha alcanzado”.

Tampoco cerró la puerta a regresar en un futuro y agradeció el cariño de la afición: “Uno nunca sabe las vueltas que da la vida, ahora toca seguir adelante y muchas veces aprendemos del dolor. La integridad no se negocia y yo estoy orgulloso de los chicos y de la gente”.

Por último, no entendió la pregunta que se le hizo sobre la falta de minutos de Aleix Febas, al cual coreó el estadio para que entrara: “Encontramos solidez con John y los Nicos y le dimos continuidad, no tiene sentido preguntar esas cosas”.