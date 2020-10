El campo también es un terreno de mujeres. Así lo defiende Tere Antón Díez, presidenta de la Asociación de Mujeres y Familias del Ámbito Rural de la provincia de Alicante (AMFAR), aprovechando que hoy se conmemora el Día de la Mujer Rural. La ilicitana, que lleva toda la vida en la agricultura, dice que «donde hay un agricultor siempre hay una mujer».

P ¿Cuándo empezó a dedicarse al sector de la agricultura?

R Mi padre era agricultor y vivíamos en el campo por lo que siempre he estado vinculada al sector. Trabajé unos años en el calzado, pero al casarme, como mi marido era agricultor, me fui con él, dado que me resultaba más cómodo a la hora de hacerme cargo de mis hijos. En la finca tenemos casa, y allí podía tenerlos controlados y trabajar a la vez. Teníamos el trabajo y la casa en el mismo sitio, así que íbamos toda la familia.

P ¿Y sigue en activo?

R Sí, tengo 63 años, y estoy dada de alta en la Seguridad Social, y trabajando. No espero jubilarme antes de los 65 años.

P ¿Le gusta trabajar en el campo?

R Claro que me gusta. También es verdad que es lo que más he hecho durante toda mi vida. Es bonito y estás al aire libre. Aunque también es cierto que es un trabajo muy sacrificado. Pasas calor en verano, que es lo que peor llevo, y frío en invierno.

P ¿Qué labores desempeña?

R Nosotros tenemos granados e higueras, también tenemos invernaderos de flor cortada, aunque ahí yo voy menos, y plantamos coliflor y romanesco. Cuando llega el momento de cortar, por ejemplo, los trabajadores van cortando y yo voy colocando la cosecha dentro de las cajas.

P ¿Las mujeres pueden hacer cualquier tarea en el campo?

R Sí. Las mujeres han hecho todo tipo de trabajos en el campo, y ahora más porque, si quieres labrar, los tractores van solos. De hecho algunas lo hacen, así como llevar el género a las cooperativas. Las mujeres siempre han estado ahí, solo que no se nos ha visto. La mujer ha cogido ñoras, que es muy sacrificado, ha recolectado algodón... El problema es que ni se la veía, ni ella era consciente de que estaba trabajando. Aun hoy se dice que ayudamos al marido, cuando no es así. La mujer trabaja para una empresa, ya que el matrimonio es como una sociedad ganancial. Aún nos falta ser conscientes de lo importante que somos en la agricultura. Estamos al lado del hombre, ni detrás ni delante. Estamos, codo con codo, trabajando, y así se ha visto durante el confinamiento, que no hubo desabastecimientos gracias al trabajo de hombres y mujeres.

P ¿Cuantas mujeres trabajan en el campo?

R Ese dato no lo manejamos, pero puedo decir con total claridad que en una zona como la de la Elche, donde está el agricultor hay una mujer. Somos el 50% de la población del medio rural.

P ¿Alguna vez se ha sentido discriminada por ser mujer?

R Alguna vez me he encontrado con alguna risilla... Yo he llegado a llevar el género, y, al ver que conducía el camión, he escuchado algún comentario de hombres, pero no de forma negativa, sino como algo que veían raro. Pero hoy en día es una cosa que va a menos, y yo tampoco he consentido nunca que me discriminen por ser mujer en el campo. Yo puedo hacer lo mismo que un hombre.

P ¿Qué se pretende con la conmemoración del Día de la Mujer Rural?

R Desde 2008 lo instauró las Naciones Unidas para visibilizar el trabajo de la mujer. En la provincia de Alicante trabajamos con ese objetivo que es visibilizar y que la mujer sienta la importancia que tenemos en el medio rural. Y más ahora que la gente parece que está retornando a los pueblos.

P ¿Hay relevo generacional entre las mujeres del campo?

R Sí que van saliendo mujeres jóvenes que se suman al sector. En la asociación contamos con agricultoras y ganaderas. Aunque parezca lo contrario la mujer sí que está en el campo.