Nadie esperaba que Pablo Ruz diera un giro de 180 grados hoy a su forma de hacer política. Si había un día para hacer crítica política era hoy, pero también lo era para remar y sumar y el líder del PP ha elegido esta fórmula. Este ha sido su discurso íntegro:

Hoy celebramos el Debate del estado del Municipio, de Elche, de ese Elche al que todos respetamos y trabajamos desde nuestros diferentes puntos de vista.

Antes de iniciar quisiera compartir con vds una reflexión. Este debate no puede volver a ser un espacio para escucharnos entre nosotros. Para eso está el pleno. El sentido de este debate es escuchar a los que hacen y componen la realidad social de este municipio. Necesita una profunda reforma que busque el protagonismo único de las personas y sus medios de participación social. Nada más.

Hoy hacemos balance de este año, de los tres años de legislatura, de lo que nos queda por delante y de los retos del futuro. Unos retos que demandan unidad, firmeza y diálogo por parte de todos .

Por supuesto que tenemos que reconocer como ya hemos hecho varias veces, el trabajo de varios compañeros de corporación y miembros del equipo de gobierno. Por supuesto. Justicia y reconocimiento.

Uno de los concejales a los que queremos agradecer ​es a Mariano Valera: un concejal que ha querido siempre trascender a sus propias siglas para procurar el bien común. Un buen hombre que en los peores momentos de la crisis social que hemos atravesado y que muchos aún siguen sufriendo las consecuencias, se ha puesto siempre a disposición de todos. Ha mantenido siempre abierto su despacho, no se ha cansado nunca de procurar el bien común.

Podemos y queremos citar a otros compañeros también del Grupo Socialista. Queremos destacar el diálogo y talante que en estos años ha demostrado su portavoz, aun no compartiendo ciertas actuaciones y decisiones. Y no sólo esto. Nos consta su esfuerzo para conservar en buen estado urbano de nuestro municipio…aunque en ocasiones no haya querido ver la realidad o haya adoptado decisiones que no compartimos.

Por supuesto que podríamos destacar acciones positivas y cosas bien hechas de cada uno de ustedes (de algunos más que de otros) pero hoy queremos aprovechar esta tribuna para profundizar en lo bueno. Hoy queremos reconocer la labor y la disposición que siempre ha tenido la señora Arabid para darnos cuenta de los expedientes o la actitud muchas veces positiva de la Señora Maciá. Estamos convencidos de que siempre actuó con la mayor de la celeridad para que nuestros autónomos y empresas pudieran optar a esas ayudas tan necesarias en mitad de la crisis. No nos duelen prendas en reconocer lo positivo. Es lo justo y nosotros buscamos el bien y la verdad aunque a veces nos equivoquemos.

Y sí. Nos hemos equivocado. Varias veces. Y por eso, por equivocarnos, también debemos pedir perdón.

Nos equivocamos cuando, por decisión propia, fuimos muy duros con el actual equipo de gobierno al inicio de esta legislatura desde, casi, la primera semana. Fue decisión mía y me equivoqué en la precipitación. Por eso pido perdón.

Asumo que, a veces, mi apasionamiento se puede entender como un exceso de vehemencia. Lo asumo y lo admito. Ser contundente no tiene por qué ser vehemente. A veces, nuestras refriegas dialécticas nos hacen creer que somos el centro de las preocupaciones de las personas, o de sus conversaciones…y nada de eso. Esta endogamia en la que caemos es falaz y es, hasta ridícula. Y todos debemos reflexionar y pedir disculpas por ello. Y por eso, en lo que nos concierne, pedimos perdón.

Del mismo modo pido perdón por no haber sido más comprensivos con algunos miembros del equipo de gobierno y con sus tiempos. En este mundo líquido en el que vivimos todos nos dejamos llevar por lo inmediato y por la rapidez. Y eso no puede ser. Caer en eso es un error y detectarlo y corregirlo es un deber moral.

Aquí estamos para servir, todos, los 27. Y nuestra obligación también para con el pueblo de Elche es denunciar lo que creemos que está mal, lo que debe mejorar y proponer alternativas. Esa es la labor que los ilicitanos nos encargaron en mayo de 2019 y esa es la labor que hemos querido hacer, y hacer bien, en esta legislatura que encara su recta final.

Lo único que importa hoy es tomar nota del diagnóstico que han hecho las entidades y realidades que componen la rica realidad social de este municipio.

Así, de las intervenciones de ayer, inferimos seis bloques esenciales. Estructuramos nuestra intervención de la siguiente manera: en qué fallamos y qué vamos a hacer.

Pedanías, movilidad, industria-economía, acción social, cultura y medio ambiente.

Pedanías: Quiero empezar nuestro diagnóstico por las pedanías, me duele la situación de las pedanías, de sus vecinos que se sienten abandonados, ayer mismo lo pudimos comprobar, son ilicitanos como los que vivimos en Carrús o los que viven en otro barrio, “Todo sigue igual” “Nos hacen venir años tras año para decir lo mismo” comentaban ayer sus representantes, no me alegro de estas declaraciones, nos tienen que servir para reflexionar a todos, a los que gobernamos, a los que gobiernan y a los que tenemos la ilusión de dirigir esta ciudad, el clamor generalizado de todos los que han intervenido desde las juntas de pedanías es unánime. Por ello, tenemos que poner soluciones encima de la mesa:

Lo primero y más importante es que se debe desarrollar la Ley de Grandes Ciudades. Las Juntas de Participación es un modelo desfasado, por eso, es esencial la creación de los distritos con consignación presupuestaria propia y autonomía. Se puede hacer y puede ser la herramienta más útil para descentralizar y acercar la gestión a todos. Nuestro modelo es Murcia. Proponemos un plan integral de acción en pedanías: centros socioculturales; accesos a Torrellano, el tan exigido parque en Matola, vertebración de nuestro término, adaptación del IBI a los servicios reales que se dispensan.

La puesta en marcha de los retenes de seguridad y mantenimiento en pedanías puede convertirse en una solución a las reivindicaciones que ayer escuchamos, unos distritos con sus brigadas que den una respuesta inmediata a los vecinos. Un plan de choque inmediato de asfaltado y reparación de caminos. El alcantarillado en peñas de las águilas, vecinos que pagan impuestos altos y apenas tienen servicios.

No hay justificación para que después de tantos años no se haya licitado el transporte a pedanías. Es necesario que se trabaje de manera urgente para dar este servicio a unos ilicitanos que se sienten agraviados por el olvido del gobierno municipal. ¿y el servicio de bicielx? 40 millones de euros va costar el nuevo plan de movilidad que está ejecutando el gobierno. No existe justificación ni razón alguna para que no se puedan poner estaciones bicielx en nuestras pedanías. ¿Acaso el Altet, Arenales, Torrellano, La Hoya, La Marina, Valverde… no tienen una extensión suficiente para ponerlo en marcha? Se trata de voluntad.

Movilidad: estamos con la movilidad sostenible y con el fomento del uso de la bicicleta. Pero con trellat y con sentido común. Haremos un plan de movilidad con la policía local, verdadera conocedora de nuestro tráfico, que cohesione y vertebre nuestro municipio. Como ayer dijo la Sra. Marcos, determinados carriles bici están suponiendo un auténtico caos para los ilicitanos por eso, como ya hemos solicitado, es necesario desmantelar los carriles más conflictivos como son el de Juan Carlos I y también el de José María Buck. Y estudiar alternativas como carriles bici en el interior de nuestros huertos para atravesar la ciudad de norte a sur de forma rápida y ágil, disfrutando del paisaje urbano. No estamos en contra de los carriles bici, ni en contra de sus usuarios. Queremos la mayor seguridad para todos. Los carriles que se acaban de implantar no cuentan con informes de la unidad de tráfico, eso no puede ser. Les solicito de nuevo que replanteen esta situación.

El TRAM fue ayer una petición muy escuchada por eso, seguiremos reivindicando con fuerza el TRAM como una herramienta para unir y aportar movilidad. Es totalmente compatible con el resto de medios de transporte con los que contamos. No podemos decir NO al progreso. Un TRAM que conecte la estación del Ave Matola con la avenida Libertad el Parque Empresarial y el aeropuerto.

De igual modo los ilicitanos han mostrado la necesidad de mejorar las infraestructuras de nuestro municipio. Por eso, exigencia firme e implacable de las infraestructuras que nos adeudan las administraciones: Ronda SUR terminada YA, llevamos siete años de promesas sin que se haya concluido. Proponemos un Plan de choque para la línea C1 de Cercanías y construcción del centro de Salud en condiciones óptimas para Travalón y Torrellano y ahí vamos a estar para continuar reivindicando lo que haga falta de manera conjunta porque los ilicitanos así no lo piden

Aparcamientos: Carrús, El Pla, Altabix, Parque Empresarial, casco histórico…es un problema generalizado de todo el municipio que se ha visto agravado por la ejecución de unas políticas encaminadas a eliminar mas de 1900 plazas de aparcamiento que dificultan la movilidad del conductor del coche privado sin que se le ofrecezca alternativa alguna. Por ejemplo: La pérdida de casi 300 plazas de aparcamiento en el Hort del Rastoll (FACASA, que es un error, y Cruz Roja) por hacer un jardín podría haberse solucionado con la creación de un aparcamiento subterráneo en dicho espacio. La única solución no puede ser crear aparcamientos en la periferia.

Durante este tiempo hemos propuesto un ambicioso plan de aparcamientos públicos con tres modelos: habilitación de espacios municipales con asfaltado e iluminación, convenio con propietarios de solares sin promover para usar los mismos; plan de aparcamientos soterrados en concesión o no: José María Buck y Plaza de las Flores. Son ideas que ponemos a su disposición.

Industria-economía

A los agentes económicos que ayer participaron, sindicatos y asociaciones empresariales.

Es necesario el desarrollo de nuevo suelo, Convertir a Pimesa no en una promotora paralela sino en una entidad gestora para promover oportunidades a los que crean empleo que son los empresarios. Consumar de una vez la ampliación del PE, y consensuar nuevos espacios para la incardinación de empresas nuevas. Tenemos que reindustrializar Elche.

La justicia social también se consigue bajando los impuestos. Es posible y viable. No solo el IBI o Impuesto de Vehículos sino también el IAE que por el que tributan más de 2.300 empresas locales. La bajada de impuestos es compatible con el refuerzo de la educación, de la sanidad y las prestaciones sociales. Muy pronto se comenzará a redactar los presupuestos municipales para 2023 y queremos seguir aportando propuestas. Bajen los impuestos que los ilicitanos lo merecen.

Hace unas semanas nos reunimos con CCOO y UGT, para escuchar sus propuestas sobre la economía sumergida y la solución conjunta que creemos que es la más adecuada es la formación. Es necesaria la puesta en marcha de una Escuela Municipal de Formación en el calzado a través de los empresarios y de forma práctica. Formar para aplicar. Formar para generar una masa actualizada de trabajadores del ámbito del calzado. Y sobre todo, formar para que los trabajadores vean que tienen una salida específica y segura en el mercado laboral del calzado.

Además se debe poner en marcha la Agencia de Desarollo Local para generar oportunidades y agilizar la burocracia.

Planteamos un Plan Integral de desarrollo económico. No para planear, sin más, sino para aplicar y contribuir a diversificar nuestra economía.

Mercado Central: Ayer el Sr. Quiles Alfosea habló del Mercado Central, de si íbamos a continuar con ese edificio ruinoso en pleno corazón de la ciudad. Miren, nosotros lo tenemos claro, tenemos que ofrecer seguridad y certeza, de una vez por todas, a los placeros y a toda la ciudad de Elche, por eso es importante rehabilitar el antiguo mercado central moderno y tradicional; incorporar una planta siendo fieles al proyecto de Santiago Perez Aracil con espacio superior con terrazas para ocio y hostelería…y junto a esto rescatar el parking de plaza flores, porque es lo que necesitan los placeros. En cualquier decisión de la vida que afecte a varias partes todas tienen que ceder.

El mercado provisional debe desmantelarse y convertir Comunidad Valenciana en lo que siempre ha sido: una zona verde con vistas a las murallas y al perfil urbano de la ciudad.

Acción Social y Juventud

El principal problema que tiene esta ciudad, en materia de justicia social, es la lucha eficaz contra la economía sumergida. Se puede y se debe hacer mucho más. De nada sirve el lamento permanente. Hay que actuar y pedir con contundencia. Y lo haremos de la mano de los sindicatos, con todos. No tenemos problema alguno en reconocerlo. La mejor política social es una efectiva política de empleo y en especial para nuestros jóvenes, para los que debemos seguir trabajando en ofrecerles oportunidades de calidad y de futuro. Cuando se destaca que se arregla o se mejora el mobiliario de una sala de estudio, hacemos de lo ordinario, algo extraordinario. Nuestros jóvenes necesitan mucho más.

Debemos hablar de igualdad y de la lucha contra la violencia de género, 4 años esperando el Centro mujer 24h. No tiene justificación, debemos seguir apostando por las políticas de igualdad y destinar una mayor atención a las asociaciones de discapacidad con una atención más efectiva y personalizada. Reclamamos que se vuelva a contratar a personas con discapacidad intelectual.

Ustedes no son responsables de la situación de la Residencia de Altabix pero, no podemos mirar hacia otro lado y ser impasibles ante el dolor y sufrimiento de los residentes y familiares. Hago un llamamiento a todos los grupos para volver a exigir, una y cuantas veces sean necesarias para solventar la situación.

Esta semana he defendido el amor por encima de cualquier orientación, religión o ideales políticos. Me han criticado por ello, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Lo siento, pero las críticas y exigencias injustificadas no nos pueden hacer cambiar de opinión y mucho menos a la hora de defender la libertad por encima de todo.

Cultura.

Elche necesita un plan de acción cultural eficaz, amplio y ambicioso. Elche es cultura: material e inmaterial.

Elche es CULTURA. Tres patrimonios que nos tienen que posicionar en el mapa del mundo. El patrimonio no sirve por sí mismo. Hay que “explotarlo” en toda la amplitud moral del concepto. La “boina” la tenemos que dejar ya, de una vez, para el perchero y las imágenes en blanco y negro. No puede ser que Elche no sea capaz de atraer, hoy día, a casi nadie en busca de un patrimonio único que ni los ilicitanos conocemos y que ni sabemos explotar: Misteri, Palmeral, Alcudia, sistema defensivo, rutas del agua, etc. Y tenemos que apoyar, con corazón, a los artistas y creadores locales que llevan el nombre de Elche por todo el mundo. Tenemos que hacer que nuestras calles se conviertan en escenarios donde los artistas muestren su arte. Hagamos que Elche respire cultura. Y más bibliotecas, más dinero público para promover y hacer cultura en lugar de dilapidarlo en naderías. Y más protección de nuestro patrimonio.

Clarisas debe ser un lugar para la cultura, la belleza, el ocio y las oportunidades, un museo ibero y eso pasa por replantear la relación con la Alcudia. Y ahí exigimos adquirir parte del propio parque arqueológico. De esta manera podremos trabajar para que Elche se convierta en Subsede del Museo Arqueologico Nacional. ​Se puede.

El Conservatorio es nuestra gran institución cultural junto con la Festa. Ha llegado ya el momento de hacer de éste un motor cultural estable y activo en unas nuevas instalaciones acordes y céntricas. Hay que embellecer el espacio urbano además de protegerlo a través de la actualización del catálogo

Medio ambiente:

Una ciudad más verde y sostenible: debemos de conseguir entender, ampliar y gestionar con eficacia nuestro palmeral histórico. Y esto pasa por ayudas mucho más definidas y cuantiosas a los propietarios de los huertos particulares. Hay mucho por hacer con respecto a la restauración de todo el patrimonio hidráulico de nuestro palmeral. Y debemos ampliar las zonas verdes y de sombra, fundamentalmente convirtiendo en un cinturón verde la propia extensión de La Ronda este-sur y oeste.

Es necesario aquí hablar de agricultura. Los agricultores necesitan una atención personal por parte del ayuntamiento. Y en estas circunstancias de inflación ha llegado el momento de promover la proliferación de los mercados de agricultores en la ciudad para acercar al productor al espacio de consumo. Una sandía hoy cuesta cerca de 10 euros. El agricultor la vende a 50 céntimos. El ayuntamiento puede y tiene en su mano hacer mucho más fácil la vida a la gente normal y esto es economía básica y de proximidad. Comencemos a hablar de la restauración de nuestro parque municipal, además de garantizar la accesibilidad al mismo.

Tajo Segura. Defender el agua por encima de cualquier partido. No hay debate. Seguiremos reivindicando el memorándum de Rajoy y el PP.

FINAL

Este debate termina hoy, pero las conclusiones que sacamos tienen que marcar el futuro de nuestro trabajo. Todos conocéis nuestras pretensiones legítimas para encaminar el final de la legislatura siendo una oposición leal y una alternativa al gobierno municipal. Pero hoy no es día de campaña, ni de anuncios, ni promesas para conseguir la adhesión de ninguna persona o conseguir ningún titular. No se trata de eso y los ilicitanos nos exigen otras formas y otros objetivos.

El debate es sano y democrático, pero solicito que atiendan las peticiones de los representantes que escuchamos ayer, las propuestas que nuestro grupo ha puesto hoy encima de la mesa a su disposición y que trabajemos más unidos en este último año de legislatura. Señores concejales, del equipo de gobierno y de la oposición. Afrontemos estos meses con mayor diálogo y disposición, no por intereses de nuestros partidos, sino por Elche. Muchas gracias.