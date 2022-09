Circo, teatro, música en directo, danza y arte inundarán las calles de Elche durante este fin de semana para fomentar la creatividad escénica y la cultura popular. La edil de Cultura y Juventud, Marga Antón, presentó ayer una edición especial de Elx al Carrer, la catorce y medio, junto a los concejales de Medio Ambiente, Esther Diez, y de Comercio, Felip Sànchez, y su nueva programación de Barris al Carrer, que se llevará a cabo del 9 al 11 de septiembre y en la que participarán 22 compañías locales, nacionales e internacionales. El público volverá a vivir los espectáculos en las plazas de la ciudad, tras dos años de pandemia, recuperando los espacios del festival, como la Glorieta, la Plaza de las Flores, la Plaça de Baix, Eres de Santa Lucía, la Plaza de Santa Isabel y la Plaza del Congreso Eucarístico.

Esta iniciativa organizada por el Ayuntamiento de Elche con la colaboración de la Asociación Viu Elx al Carrer contará con actuaciones para todos los públicos de diferentes disciplinas artísticas desde títeres, clown o música hasta danza, teatro, circo, magia e improvisación. Y, por supuesto, el pasacalles participativo. También, se realizarán talleres en los que podrán participar toda la familia.

La concejala de Cultura ha detallado que el próximo sábado día 10 se llevarán a cabo algunos espectáculos como Tipis Art, taller de muixeranga o el circo de los insectos. Además, se podrá disfrutar del Premio Feten 2019 al mejor espectáculo de calle con la actuación de Oh limpiadas y la interpretación de Raptukada que combina el rap con el ritmo de la batucada. Asimismo, participarán la Escuela de Percusión Sonora, la Escuela de Danza Pilar Sánchez, y la Escuela de Arte Flamenco Noelia García. También tendrá lugar la Lanzadera Musical, Tornillo Gold Edition, Nygra o Piensa en Wilbur, entre otras actuaciones.

Barris al Carrer

Como novedad se llevarán a cabo diversos espectáculos en barrios que tendrán lugar el día 9 y servirán de antesala al propio festival

Además, desde la Concejalía de Comercio se han programado diversos espectáculos en barrios que tendrán lugar el día 9 y servirán de antesala al propio festival, para dar a conocer esta iniciativa y fomentar la participación de la ciudadanía. El responsable del área ha destacado que el objetivo es reforzar el regreso de este festival coincidiendo con la vuelta de vacaciones que va a permitir que puedan asistir muchas personas. Sànchez ha señalado que a las 19:30 horas se llevarán a cabo cuatro actuaciones diferentes. Una de ellas en el Parque de la Cuerna del barrio de Altabix donde actuará Raptukada; otra la Plaza de Algeps de Carrús con Danseu-vos; otra en la Plaza de Castilla con N.S.M Teatro; y la última en la Pista del Polideportivo del Plà con Battle al Carrer de breakdance en el que se entregarán premios al primer y segundo puesto de 100 y 500 euros, respectivamente.

Por parte de la Concejalía de Medio Ambiente se ha apoyado el festival con la programación de un espectáculo con un contenido medio ambiental que pone en valor la importancia del camp valencià: L’Horta Teatre. La edil espera que “esta acción contribuya a sensibilizar sobre la importancia del medio ambiente y cambiar esas conciencias desde edades tempranas”.

Por su parte, Pablo Tortosa y Cristina Navarro, miembros de la Asociación Viu Elx al Carrer, confían en reactivar este festival con gran acogida en la ciudad, que cuenta con la colaboración de Cultura, L’Escorxador, Juventud, VisitElche y Medioambiente, del Ayuntamiento de Elche.

Programa completo del festival Elx al Carrer

Viernes 9 de septiembre

19:30: Raptukada. Parque de la cuerna. Percusión, Hip Hop

19:30: Danseu-vos. Plaça dels Algeps. Danza

19:30: N.S.M. Teatro. Plaza de Castilla. Juegos familiares

19:30: Battle al carrer. Pistas Polideportivo el Plá. Breakdance

Sábado 10 de septiembre

11:00: Tipis Art. La Glorieta. Taller familiar

11:00: Taller muixeranga. Plaça de Baix. Taller

11:45: El circo de los insectos. Plaça de les Flors. Títeres, Circo

12:30: Muestra Sonora percusión. Plaça de Baix. Percusión

12:45: Sputnik. La GlorietaTeatro. Circo

18:00: Muestra escuelas Elche. Plaça de Baix. Danza

18:00: Lanzadera musical. Eres de Santa Lucía. Música

18:30: Tornillo Gold Edition. Plaça de les Flors. Clown, Magia

19:00: Umami Dance. La Glorieta. Dance, Breakdance

19:15: Piensa en Wilbur. Plaça de Santa Isabel. Clown, Circo

19:30: El circo de los insectos. Plaça de les Flors. Títeres, Circo

20:15: Sputnik. La Glorieta. Títeres, Circo

20:30: Las Couchers. Plaça de Santa Isabel. Clown, dinámica de calle

20:30: Taller Jamburana Dança. Plaça de les Flors. Taller

20:45: Nygra. Santa María. Flamenco, Poesía

21:15: Raptukada. Plaça de Baix. Percusión, Hip Hop

22:30: Pasacalles Party-cipativo. Itinerante, inicio en Plaça de Baix. Percusión

24:00: The Weird Unicorn DJ + Samu Soleil y Rasta. Rotonda del parque municipal. DJ, Música

Domingo 11 de septiembre