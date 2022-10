La concejalía de Comercio lanza hoy la segunda fase de la campaña de bonos Elx Consumo, dotada con 2 millones de euros en bonos a la venta, de los cuales 1 millón de euros son subvencionados por el Ayuntamiento. Cada bono supone un 50% de descuento en las compras en los comercios adheridos.

El concejal del área, Felip Sánchez, ha señalado que “hoy, 17 de octubre, se abre el registro previo y el próximo jueves día 20 comenzará la venta online de bonos. Además, habrá dos días de venta presencial para mayores de 65 años: los días 24 y 25 de octubre.” El concejal ha hecho estas declaraciones mientras aún se estaban comprando los bonos para la campaña de renovación de electrodomésticos, que ha tenido un millón de euros de presupuesto.

“Tras el éxito de la primera fase, estamos convencidos de que la nueva campaña volverá a triunfar entre los ilicitanos e ilicitanas”, ha señalado Sánchez y ha avanzado que “los bonos dejarán directamente 2 millones de euros en los establecimientos adheridos, pero teniendo en cuenta que en la anterior fase los comercios triplicaron en ventas el valor de los bonos que canjearon, esperamos que se llegue a los tres millones de euros en ventas al finalizar la campaña”.

El edil ha querido también destacar “la gran expectación y emoción con la que se esperan estos bonos, prueba de ello es la gran afluencia de usuarios tanto a la web como en los días de venta presencial y el hecho de que en anteriores ediciones los bonos se hayan agotado muy rápidamente”.

Felip Sánchez: “tras el éxito de la primera fase, estamos convencidos de que la nueva campaña volverá a triunfar entre los ilicitanos e ilicitanas”

“Dado que prevemos una gran cantidad de usuarios, hemos habilitado mejoras técnicas en la web para poder dar respuesta a esta alta demanda. Las mejoras técnicas más destacadas son el registro previo de usuarios, un sistema de cola y la implantación de la web en un servidor dedicado exclusivo”, ha señalado Sánchez.

En este sentido, el edil ha explicado: “En esta ocasión, los bonos saldrán a la venta en un mismo día, tanto a lo largo de la mañana como de la tarde. Todas aquellas personas que ya se hubiesen registrado no necesitan volver a registrarse, se guardarán sus datos de acceso y podrán entrar a la web con el usuario y contraseña que usaron en la anterior campaña. Se recomienda comprobar que se puede acceder.”

Los usuarios registrados en la anterior campaña solo deben comprobar que su acceso a la web sigue funcionando

“Para las personas que no se hubiesen registrado anteriormente, podrán hacerlo a partir del día 17 de octubre. Es importante señalar que el orden de registro no implica ningún tipo de preferencia a la hora de adquirir bonos, sino que es una medida para intentar que no se dé una sobrecarga de la web en momentos puntuales de mucha afluencia de usuarios. Con esta medida se busca también que el proceso de compra de bonos sea más ágil.”, ha ampliado Sánchez.

Respecto a la venta presencial para las personas mayores de 65 años, el edil ha explicado que “se realizará en horario de 10.00h a 14.00 y de 16.00 a 18.30h, el día 24 será en el Centro Polivalente de Carrús y día 25 en el Centre de Congressos de Elx, coincidiendo con el Día del Comercio Local.”

Los bonos Elx Consumo salen a la venta en bonos de 20, 50, 100 y 200 euros, de los que la mitad del valor está subvencionado por la Concejalía de Comercio. El máximo de compra de bonos que se puede realizar por persona es de 200 euros y se han de utilizar a razón de un bono por compra.

Asimismo, Sànchez ha agregado que en la jornada de hoy también arranca la adhesión de los comercios que deseen sumarse a la campaña.