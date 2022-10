Una semana después de que la Confederación de padres de alumnos Gonzalo Anaya denunciara el cobro irregular de tasas por matrícula en colegios e institutos públicos, padres de un centro de Santa Pola en la urbanización Gran Alacant ponen el grito en el cielo porque la AMPA ha organizado la recaudación de fondos para poder pintar el colegio, entre otras medidas.

Está previsto que este jueves la propia AMPA ponga a disposición de las familias unas huchas con las que poder recaudar fondos, como explica el presidente del colectivo, José Luis Gil, "para intentar continuar con proyectos que se han quedado a medias por la falta de fondos del colegio", asegura.

Se lamenta de que hasta 17.000 euros que habían ganado los alumnos con proyectos de robótica y del huerto los han perdido para reinvertirlos en el centro, porque no se dieron cuenta de utilizarlos a tiempo y Educación los subsumió en la cuenta común del centro.

Gil asegura que también arrastran una deuda de la conselleria de hasta 30.000 euros con el colegio, de forma que han pensado hacer "algo lúdico y cultural para pintar el colegio como un mural", y aprovechar para arreglar los enchufes también "porque entre 25 y 30 no funcionan".

Voluntarios

"El que pueda que ponga, se va a pedir voluntariamente" afirma a preguntas de este diario. "El jueves hacemos una jornada de puertas abiertas, para que los alumnos enseñen el colegio, y aprovecharemos para la colecta", insiste. Lamenta que no es plato de gusto pero que hoy por hoy no les queda otra, además de seguir presionando ante Educación para que permita revertir al centro el dinero ganado con proyectos de los alumnos.

Entre los padres que se resisten a contribuir con el mantenimiento del colegio, Patricia Vegara apunta que "esto ha sido la gota que colma el vaso, no es la primera vez. Ya pidieron juguetes para las aulas de comedor, siempre como donación, y para el material comunal pagamos entre 35 y 40 euros y a cambio no compramos estuches ni libretas, eso si lo veo bien", señala.

Barracones

Pero que cerca de un millar de alumnos lleven diez años ya en barracones y ahora se les pida dinero para pintar paredes, tener internet, arreglar goteras y enchufes, no les parece adecuado para nada. "No deja de ser un colegio público, deben pagarlo las instituciones públicas", precisa.

El controvertido tema ha generado un intenso debate en las redes, con una inmensa mayoría de padres y madres del centro que no solo no tienen intención de abonar ni un euro, sino que además protesta ácidamente por lo "inaudito" de la petición de la AMPA que califican de "Lola Flores" del colegio Vicenta Ruso, porque como la popular folklórica, se les pide una aportación a cada padre "para solucionar desperfectos que no son nuestra responsabilidad".

Los padres señalan en general que ya pagan sus impuestos y que no están dispuestos a pagar doblemente por la educación que debe ser gratuita para sus hijos.