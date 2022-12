Más de la mitad de los abogados de Elche han participado este pasado sábado en la elección del nuevo decano, un cargo que se he elige por cuatro año y que ha tenido hasta tres candidaturas, todas ellas completa, porque como ha sido tradicional durante los últimos años, se vota la renovación de toda la junta de gobierno, lo cual no quiere decir que salgan todos los miembros de una lista.

Tan reñida ha sido la cosa que ni Mónica San Emeterio se puede ir con la sensación de derrota, ahora bien, nunca es fácil ganar a un aspirante que ha sido y es miembro de la actual junta directiva y que se ha rodeado de compañeros con los que comparte esta experiencia y en eso, a priori, salía con algo de ventaja frente a Diego García y Cristina Birlanga.

33 años de profesión

El colegiado número 503 de Elche que probablemente para la celebración del patrón, San Raimundo de Peñafort, a finales de enero, asumirá el cargo, ha cumplido 33 años en la profesión y su mensaje con el que anunció su candidatura, incluso antes de que se convocaran los comicios, era una apuesta, "por una abogacía comprometida, por prestigiar la profesión de abogado, por la mejora de las condiciones en el Turno de Oficio y la formación de los nuevos abogados como ejes de su nuevo proyecto".

Unas ideas que en algún sector de la junta de gobierno no sentaron bien porque lo entendieron como un ataque a la gestión del decano saliante, Vicente Pascual Pascual, quien llevaba ocho años en el cargo y había tenido que superar, principalmente, la difícil época de la pandemia al frente de la institución.

Fundador

Diego es fundador y presidente de la Asociación Juristas Siglo XXI, ha sido presidente de la Entidad Urbanística de Conservación Elche Parque Industrial. Es vicepresidente del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández (UMH), presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Consejo Social de la UMH, miembro del Consejo de Gobierno de la UMH, miembro de la Junta Directiva Cedelco (Circulo Empresarial de Elche y Comarca) y miembro de la junta directiva de la CEV Alicante (Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana).

No todos los miembros de su equipo entran con él. El modélico sistema de votación del Colegio de Abogados de Elche, que permite y así se ha dicho siempre "hacer una quiniela", da las mismas oportunidades a todos los letrados para ser elegido por el puesto que se presenta. Así se da la circunstancia de que Paqui Bailén, quien se presentaba para tesorera, ha superado los 400 sufragios, siendo la más votadas de cuantos se presentaban para cualquiera de los cargos, algo que se debería tener muy en cuenta en un futuro.

Lista

Y ha sido tanta la igualdad, que de la lista de Mónica San Emeterio hay cuatro abogados que entran (o siguen) en la junta, se trata de Rafael Ramos (diputado primero), Iván Gómez (diputado sexto), Kilian Vives (diputado octavo) y Nadia Almarcha (secretaria). El resto de nuevos miembros acompañaban a Diego García en su candidatura y son diputada segunda: María Teresa Sempere; diputado tercero: Elicio José Gómez; diputada cuarta: Manoli Mogica; diputado quinto: Joaquín Navarro, diputada séptima: Almudena Amorós; y bibliotecaria-contadora: Gloria María Valentín.

Mónica San Emeterio se despidió de esta dura batalla de cientos de llamadas durante los últimos días a compañeros, a los que muchas veces se ha tenido que enfrentar en los juzgados, para pedirles ahora el voto.. Pero lo ha hecho, como no podía ser de otra forma, con un agradecimiento al resto de compañeros, tanto a los que le han votado como a los que no. Se lamentaba haber perdido por un margen tan pequeño, pero ya estaba todo resuelto y no había vuelta de hoja. Y lo hacía con esta publicación. Cristina Birlanga, también ha agradecido los apoyos.

Decanato

El escrito de su candidatura decía así: "Nos quedamos a escasos votos (3 Gemma Cardona, 9 Monse González) de sumar más integrantes en la nueva Junta de Gobierno. Nuestra candidata, Mónica, se quedó a las puertas de alcanzar el Decanato. 206 compañeros le dieron su apoyo, a escasos 16 del ganador. Felicidades a Diego García y al resto de compañeros por su elección. Por encima de personalismos, nuestra corporación debe seguir adelante y servir a los Abogados a los que representa. Esa es la confianza depositada en los elegidos. Gracias a todos los que nos habéis seguido durante estos días de intensísima campaña. Gracias por vuestros ánimos. Estamos satisfechos de nuestro trabajo y de las altas cotas de participación alcanzadas. Nuestro reconocimiento también a Cristina Birlanga y a los compañeros de candidatura y al resto de los no elegidos por su compromiso y determinación. Deseamos a la nueva Junta de Gobierno una etapa de trabajo por y para la Abogacía de Elche, Santa Pola y Crevillent plena. Y a todos nuestros seguidores, Felices Fiestas".

Pues tras las fiestas comenzará una etapa para los abogados de Elche.

ELECCIONES ICAE 17 DICIEMBRE 2022

DECANO/A: CRISTINA: 176 + 46+15+ 2= 239

DIEGO: 262 +106+27+4= 399

MÓNICA: 266+52+41+6= 365

DIPUTADO 1º: JOSE RAMON GONZALVEZ SOTO: 176+54+15+4= 249

ANTONIO GONZÁLVEZ: 262+62+27+2= 353

RAFAEL RAMOS: 266+78+41+6= 391

DIPUTADO 2º: ROSA Mª MTEZ ALMELA: 176+46+15+3= 240

Mª TERESA SEMPERE: 262+92+27+5= 386

ROSA Mª LÓPEZ: 266+58+41+4= 369

DIPUTADO 3º: CAROLINA MAESTRE: 176+50+15+4 = 245

ELICIO GÓMEZ: 262+108+27+2 = 399

ESTHER MULA: 266+44+41+5= 356

DIPUTADO 4º: JOSÉ LUIS SANCHEZ CUESTA: 176+50+15+3= 244

MANOLI MOGICA: 262+82+27+5= 376

GEMMA CARDONA: 266+62+41+4= 373

DIPUTADO 5º: FRANCISCO JAVIER CAMPOS: 176+48+15+3= 242

JOAQUIN NAVARRO:262+90+27+3=382

JUAN MANUEL MASANET: 266+58+41+6=371

DIPUTADO 6º: JOSÉ RODRÍGUEZ GARCÍA: 176+ 24+15+3= 218

ALEJANDRO MARÍN: 262+84+27+4= 377

IVÁN GÓMEZ: 266+88+41+4= 399

DIPUTADO 7º: MARIA SANCHEZ NIÑOLES: 176+42+15+2= 235

ALMUDENA AMORÓS: 262+88+27+4= 381

MONSE GONZÁLEZ: 266+60+41+6 =373

DIPUTADO 8º: LYÁN FENOLL: 176+68+15+5=264

JOSEFA GARCÍA:262+52+27+3= 344

KILIAN VIVES: 266+70+41+4 = 381

BIBLIOTECARIO: MANUEL ALEMANY: 176+56+15+3= 218

GLORIA VALENTÍN: 262+86+27+5= 380

JOSE MANUEL ORTEGA: 266+52+41+5= 364

TESORERO: JOSE RODRIGUEZ CAZORLA:176+26+15+1=218

FRANCISCA BAILÉN: 262+136+27+8= 433

CONCHI BIRLANGA:266+38+41+3= 348

SECRETARIO: Mª TERESA NAVARRO:176+86+15+5= 282

ALEJANDRO PÉREZ:262+62+27+2=353

NADIA ALMARCHA:266+56+41+6= 369