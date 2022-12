La Diputación de Alicante ha aprobado, a escasos días de que acabe el año, la concesión de la subvención al Ayuntamiento de Elche para la adquisición de los terrenos para la construcción del futuro Palacio de Congresos. En total, 4.460.401 euros que irán destinados a la compra de tres de las cuatro parcelas necesarias para levantar el edificio, ya que la cuarta es de propiedad municipal.

Se había hablado mucho estos días de si llegaría a tiempo la aprobación de la necesaria subvención para comprar el suelo del futuro Palacio de Congresos para Elche, para la expropiación de los terrenos de la avenida de la Universidad.

Los acuerdos que se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) son necesarios para avanzar en la operación urbanística. Una compraventa esperada desde hace ya cuatro años y que, de no haberse aprobado, tendría que haber vuelto a reiniciarse el próximo año. Los rifirrafes entre el presidente de la Diputación, el popular Carlos Mazón, y el alcalde de Elche, el socialista Carlos González, han sido frecuentes en estas últimas semanas, con acusaciones por ambos lados acusándose de la tardanza en hacer efectiva la operación, que hoy se ha desbloqueado.

Así, con los 4,4 millones, el Ayuntamiento de Elche podrá hacer efectiva la compra de tres parcelas, una de 1.143 metros cuadrados, otra de 3.269 metros cuadrados y una tercera de 480 metros cuadrados. La cuarta, de propiedad municipal por lo que no hay que expropiar, tiene 585 metros cuadrados.

Fue el 9 de noviembre cuando el pleno provincial aprobó destinar 4,4 millones de euros para comprar el suelo que albergará el centro congresual y hasta el 18 de noviembre no se publicó en el BOP. A ello se suma que el 13 de diciembre finalizó el plazo de presentación de alegaciones y no se hizo público hasta siete días después.

Además, el alcalde de Elche aseguró que el pasado 14 de diciembre, día en el que Carlos Mazón visitó la Fundación Salud Infantil y tuvo una conversación con el regidor sobre el tema, la Diputación tenía constancia de dos escritos de los solares objeto de expropiación para la construcción de Palacio de Congresos. En ellos se reflejaba con claridad el suelo objeto de la expropiación, el valor de la misma y el acuerdo alcanzado con todos los propietarios de los terrenos.

Sin embargo, González, reprochó que no fue hasta ocho días después cuando Diputación citó a la concejala de Urbanismo a una reunión, que tuvo lugar el jueves 22, asegurando que la documentación que presentaron el día 14 no era correcta. En aquel encuentro, la Diputación comunicó a la edil Ana Arabid y a técnicos municipales que había incluido una partida de 4,4 millones para la adquisición de los terrenos y pidieron por escrito una declaración responsable como que el Ayuntamiento está al corriente de sus obligaciones tributarias, algo que no había hecho el consistorio, según la institución provincial.

Expropiación acordada

Ahora, el equipo de gobierno de Elche tendrá que generar el crédito, ordenar el pago y firmar el acta de ocupación con los dueños del suelo. Un mero trámite puesto que el Ayuntamiento lo realizará a través de una expropiación acordada ya con los propietarios.

La Diputación reprochó la pasada semana al Ayuntamiento que no hubiera identificado las parcelas concretas y negociadas en diciembre de 2021 entre el alcalde, Carlos González, y el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, para el proyecto. Algo que el regidor mostró que sí estaban identificadas.

El Ayuntamiento incluye más parcelas de las inicialmente previstas, terrenos para abrir una calle y acabar con unas naves que tienen un coste de algo más de 1,7 millones de euros.

Del proyecto se cumplen ahora cuatro años desde que César Sánchez, entonces presidente de la Diputación, se comprometiera a la ejecución en Elche de un edificio congresual de la importancia, por ejemplo, del ADDA de Alicante, con lo cual también se pagaba una deuda con la ciudad. La pandemia y el hecho de que el Ayuntamiento de Elche insistiera durante tres años en que debía ubicarse en Carrús, promesa a la que renunció después de un informe de la UMH que no lo veía como el más idóneo, ha ido dilatando un proyecto que a día de hoy sigue en la cuerda floja.