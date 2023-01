El albergue que el Ayuntamiento de Elche abrió el pasado viernes en Los Palmerales para proteger de la ola de frío a personas sin hogar abrirá, al menos, hasta el domingo, aunque hay previsión de que el centro social siga funcionando como tal hasta el próximo martes, una semana más del período inicialmente marcado, según indican desde la fundación Conciénciate, integrada en el operativo.

Aunque todo dependerá de las temperaturas, ya que el protocolo es que siga abierto mientras las temperaturas no suban de los cinco grados por la noche, según indican a INFORMACIÓN desde esta entidad que aúna a voluntarios y que se está encargando de ofrecer las cenas a los usuarios.

Aumenta el número de usuarios

De hecho, el número de usuarios del albergue de Los Palmerales no ha hecho más que aumentar en las últimas noches, de manera que este pasado jueves pasaron allí la noche 29 personas. Un número que no ha parado de crecer progresivamente, pasando de las siete el primer día a 18 entre el lunes y el martes, y 22 el miércoles.

Lo cierto es que hay una completa organización, puesto que Cruz Roja aporta camas y duchas, así como kits de alimentación e higiene y Dya se encarga de los desayunos y la seguridad. Desde Conciénciate ofrecen cenas y también informan a los usuarios que viven en la calle sobre esta alternativa. Explican que la coordinación está siendo muy buena, " y es una experiencia a repetir, porque uniéndonos todas las entidades podemos reaccionar muy bien con un beneficio directo a las personas sin hogar", resalta Gorka Chazarra, presidente de la fundación.

Esfuerzo por las noches

Si bien, los voluntarios admiten que este trabajo lo están realizando con mucho esfuerzo y que no está resultando nada fácil. Por las noches dos furgonetas, con entre ocho y nueve voluntarios, salen entre semana para entregar cenas calientes, mantas e incluso sacos de dormir que empresas están donando para personas que siguen viviendo en la calle, así como para tratar de convencerles de acudir al albergue.

Según explica el colectivo, está costando que los usuarios se trasladen a los Palmerales, en parte porque no quieren dejar su zona habitual y porque entienden que esta situación de provisionalidad no les lleva a ninguna parte. Saben que cuando pasen estos días de frío volverán a las calles.

Centro permanente

En este sentido, desde Conciénciate vuelven a insistir en la necesidad de que haya un centro permanente, en otra ubicación, para atender durante todo el año a estas personas hasta que se construya el centro de baja exigencia de Cáritas, ya que pueden pasar años sin que sea una realidad.

"No podemos dar respuesta solo en momentos de frío, nos reclaman que ese cobijo, ese albergue donde puedan ir cuando no quieran dormir en calle que tengan alternativa para que no haya reticencias, saben que al final es temporal", apostilla Chazarra.

Desde la concejalía de Bienestar Social ya apuntaron hace unos días que la ciudad necesita de un recurso para atender de forma más continua a personas que no tienen donde vivir, aunque no ha trascendido si la administración y las entidades podrían hacer ese esfuerzo durante todo el año y no ante alertas puntuales como la actual con las bajas temperaturas.

Casos extremos

En conclusión, desde Conciénciate le piden a la ciudadanía que se solidarice durante todo el año con las personas sin hogar, porque están viendo casos extremos cada día bajo puentes de la ciudad o dentro de los cajeros, incluso jóvenes con apenas 19 años que viven en la calle o personas que han perdido el trabajo y no tienen donde vivir ni familia que los ayude, teniendo en cuenta que el centro de acogida de Cáritas (con 30 plazas) también está al completo.