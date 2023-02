Si uno se aburre es porque quiere; y es que Vida UMH vuelve la próxima semana con una programación repleta de novedades. Desde el 13 de febrero y hasta mayo, la comunidad universitaria y el público en general podrá disfrutar de conciertos en vivo y en acústico, espectáculos culinarios, conferencias magistrales o talleres para todos los gustos que se desarrollarán en los cuatro campus de la Universidad Miguel Hernández (UMH), ubicados en las localidades de Altea, Sant Joan d’Alacant, Elche y Orihuela.

Recobrar la vida en los campus y unir a estudiantes de diferentes titulaciones con aficiones comunes. Con esta filosofía el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación impulsó en 2021 Vida UMH, pero a día de hoy este proyecto se ha convertido en algo mucho más ambicioso que implica no solo a la comunidad universitaria, sino a toda la sociedad en general. Esta iniciativa se vertebra en escuelas, clubs y grandes eventos que van desde la música, la cocina y la moda hasta la cerámica, los tatuajes y los shows.

Escuelas y Clubs

La Escuela de Moda es una de las novedades que se incorporan a esta cuarta edición de la programación de Vida UMH. La diseñadora María Escoté fue la encargada de inaugurar esta Escuela el 16 de febrero en un evento abierto a cualquier persona interesada en aprender los oficios que engloban la industria de la moda. Dentro de las actividades de la Escuela de Moda, la UMH ofrece los talleres de «Modelo por un día», que tendrá lugar el 27 de marzo, y el de «Impresión de joyas en 3D», que se desarrollará el 25 de abril.

La ya consolidada Escuela de Cocina abrirá los apetitos de la comunidad UMH con multitud de cursos de temática variada que arrancaron el 15 de febrero y que van desde la cocina mexicana, las empanadas argentinas y los hojaldres hasta las catas de té, café y masterclass de coctelería.

En cuanto a la programación de la Escuela Superior de la Industria Musical (ESIM), además de ofrecer las ya habituales clases de canto semanales, esta edición incluye la actuación en vivo del rapero madrileño Zetazen el 24 de febrero, quien dará paso a diferentes conciertos en acústico que se celebrarán hasta mayo, de la mano de grupos como The Moon Flyers, Diván o K4rM4.

Vida UMH también se estructura en los Clubs de eSports; Danza; Do It Yourself (DIY); y Alumni. El de eSports dio el pistoletazo de salida a la programación de Vida UMH el 13 de febrero, con un torneo de FIFA, al que le seguirán los torneos de Clash Royale (6 de marzo); Realidad Virtual (28 de marzo) y Gran Turismo (15 de mayo).

Las actividades del Club de Danza abarcan los estilos de Danza Raíz, Urbana y Afro Samba y la primera sesión tuvo lugar el 14 de febrero.

El Club DIY se estrena en esta edición de Vida UMH y comenzará con un taller de Tattoo, en el que las personas asistentes aprenderán desde las oportunidades de trabajo del sector, hasta el proceso creativo, el estilo propio, el proceso de tatuar y los cuidados posteriores o las herramientas para tatuar, todo ello de la mano de profesionales. Dentro de las actividades de este Club destaca también un Taller de Cerámica, donde se realizará un juego de sushi compuesto de 2 bowls o cuencos para salsa y un soporte para los palillos, de forma manual con el método del pellizco; así como un taller de Finanzas para principiantes, que impartirá profesorado de la UMH. Por último, por el Club Alumni pasarán egresados de diferentes titulaciones de la UMH para explicar sus vivencias y experiencias a la hora de insertarse en el mundo laboral.

Grandes eventos

Además de las actividades enmarcadas dentro de las Escuelas y Clubs, la agenda de Vida UMH se completa con el reportero y periodista de investigación en YouTube Carlos Tamayo, quien visitará el campus de Elche de la Universidad el 24 de febrero para compartir sus vivencias entre el público asistente. Entre otros trabajos, destacan reportajes en los que se ha infiltrado como en la secta religiosa «Iglesia Palmariana de los Carmelitas de la Santa Faz» (del Palmar de Troya) o en la secta comercial IM Mastery Academy. Esta última serie ha desencadenado en una denuncia colectiva que ha dado voz a más de 700 afectados.

Además, la UMH contará el 30 de marzo con la cocina más bestial de la mano del cocinero y comunicador a partes iguales Pablo Albuerne, conocido como Gipsy Chef. Es propietario de dos restaurantes, ha publicado su primer libro, colabora con Televisión Española (TVE), Televisión de Cataluña (TV3), La Sexta, Radio Televisión Española (RTVE), Movistar+, TV Azteca México y arrasa con sus recetas en redes sociales. La agenda de grandes eventos de Vida UMH se completará el 4 de mayo con Lorena Gascón, conocida como la @lapsicologajaputa.

