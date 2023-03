Más de 120 futuros arcabuceros se están formando hoy en Elche para lanzar responsablemente los Alardos de cara a las celebraciones de Moros y Cristianos. El Ayuntamiento junto a la asociación de Moros y Cristianos han concentrado en el Centro de Congresos a los festeros que están interesados en aprender a usar responsablemente las armas de avancarga, así como aquellos que ya son veteranos y quieren ponerse al día con la legislación.

Curso obligatorio

Este curso formativo, que arrancó a las 9.30 horas y que está previsto que concluya a las 14.30horas, es obligatorio para que después puedan tramitar la licencia que les permita lanzar la pólvora en los ruidosos Alardos.

Más de la mitad de los asistentes son comparsistas ilicitanos, aunque también han asistido otros interesados de localidades de la provincia como Aspe, Almoradí, Agost, Albatera, Guardamar y Crevillent.

Puede parecer que todavía queda mucho tiempo para las Fiestas de Agosto, si bien, esta formación se realiza a varios meses vista para llegar a tiempo, ya que a partir de hoy será la administración local la que tramite a a Subdelegación del Gobierno los expedientes de quiénes han participado en el curso, para que después puedan optar a disparar.

¿Qué no se puede hacer?

Este es el curto curso de pólvora que acoge la ciudad, y entre los participantes hay miembros de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos como Rafael Sanjerónimo, letrado asesor de la entidad, que se ha encargado de explicar lo que la legislación permite hacer y lo que no con estas armas.

Julián Fernández, presidente de los Moros y Cristianos de Elche, por su parte, ha explicado en qué consiste el recorrido que hacen los festeros ilicitanos durante el Alardo, en el que se disparará nuevamente un kilo de pólvora por usuario (que se mide en relación a la distancia).

José Andreu, comisario de Policía Local de Elche y coordinador de Emergencias, también ha apuntado cómo utilizar estas herramientas ya que conllevan peligros si no se hace un buen mantenimiento. De igual forma, se ha matizado en qué espacios pueden utilizarse y en cuáles no, ya que las armas de avancarga no se pueden meter en espacios concurridos como una cafetería, ni tampoco dejarse olvidada en ningún espacio público, ya que cualquier despiste puede conllevar sanciones económicas.

Ana Guillem, de cantimploras Galayo y Antonio Serrano, de Armería Serrano, han hecho demostraciones prácticas de cómo emplear los distintos elementos.