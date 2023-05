El barrio ilicitano más señalado por la Agencia Tributaria en los últimos años por ser el más pobre de España (excepto en las estadísticas de este 2023) y también el histórico feudo de votos del PSOE está en el centro de la campaña electoral de los partidos. De izquierda a derecha. Los vecinos de Carrús lo llevan notando semanas, incluso meses, por las carpas que cada fin de semana se montan en sus plazas y por los paseíllos de los candidatos por sus calles y mercadillos ambulantes.

Los y las alcaldables se juegan mucho en el distrito más poblado del municipio, con casi 80.000 habitantes, incluyendo El Toscar. Y el último pleno del mandato ha servido para confirmarlo. Una moción de Vox para pedir un plan de rehabilitación energética y de remodelación del barrio (tumbada por el ejecutivo local por ver inviable sufragar ascensores a todos los edificios) sirvió para que cada formación sacara punta sobre lo mucho o poco, según la lectura de cada uno, que se ha hecho en estos cuatro años por sus humildes vecinos.

La formación ultra, de la mano de su portavoz y candidata, Aurora Rodil, criticó sin tapujos que Carrús «ha sido abandonado en este mandato» y sacó pecho de que la mitad de la lista electoral que concurre a las elecciones vive allí, es más, aseguró que visitan el barrio todos los días.

«Piensan que es su coto de caza y la gente nos dice que era socialista por sus padres y abuelos, pero dicen que les han dejado solos», afirmó la alcaldable, quien aseguró conocer los problemas del barrio «como la okupación, a lo que se negaron a apoyarnos para combatirla». Pese al rechazo a su propuesta, Rodil prometió aprobarla en el próximo pleno a la vuelta de las elecciones, dando por hecho que estará en el gobierno: «Será la primera moción que traiga al pleno en el mes de junio, no nos vamos a olvidar. Va a ser aprobado porque el cambio se huele», vaticinó.

También el candidato del PP, Pablo Ruz, se mostró orgulloso de vivir en la avenida de la Libertad. «Yo vivo en Carrús, todos lo saben, y les va a dar una sorpresa el próximo 28 de mayo. Están hartos de anuncios y de utilizaciones», aseguró el popular. El líder de la oposición criticó al PSOE por gobernar a golpe de sus denuncias. Como ejemplo, puso la rápida reacción del ejecutivo local cuando sacaron a la luz las críticas de los vecinos del Cementerio Viejo, los socavones de Porfirio Pascual, la reordenación de calle Piaña o el pipican del Parque de Valencia.

¿Qué han hecho en Carrús? fue la pregunta más repetida Ruz, quien recriminó los proyectos estrella anunciados para el barrio que no van a ver la luz este mandato. «Ni regeneración fachada este, ni pabellón polideportivo, ni arreglar socavones de Porfirio Pascual. Ni proyecto para J’Hayton, no hay hoteles en la avenida de Novelda y San Fermín sigue siendo ambulatorio y no oficinas municipales como vaticinó el alcalde», citó el popular.

El PSOE calificó la propuesta de Vox de un «guiño» al bario a cuatro semanas de las elecciones y se amparó en que no es posible financiar todos los ascensores de Carrús porque «ni hay presupuesto para ello, ni es seria esta propuesta», señaló la edil de Urbanismo, Ana Arabid, quien reconoció que el barrio «necesita de la intervención de las administraciones, una apuesta decida» y no dejó pasar la oportunidad de defender el esfuerzo municipal realizado estos cuatro años. «Somos el primer gobierno municipal que ha puesto en marcha subvenciones para rehabilitar vivienda y accesibilidad. Más del 40% de las ayudas van al barrio», defendió, además de sacar pecho de los 10 millones de fondos europeos obtenidos para reformar de manera integral 300 viviendas de Porfirio Pascual.

Compromís, por su parte, quiso poner en valor que han trabajado «en dar respuestas a todos los barrios y pedanías. Estamos poniendo soluciones en Carrús, como en San Antón. No podemos hacer discriminación», enfatizó el edil Felip Sànchez. El portavoz de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, por contra, evitó entrar en este debate preelectoral.