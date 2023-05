Las conversaciones de WhatsApp entre padres e hijos son desde hace tiempo un género literario por derecho propio. Breves diálogos plasmados en una rudimentaria captura de pantalla, pero que son capaces de narrar el mejor de los cuentos. Microrrelatos que, a su manera, fomentan la lectura y que, bajo la apariencia de un simple intercambio de mensajes, cumplen con la misión que debe tener toda buena historia: generar emociones. Rabia, asombro, tristeza, dolor... y por supuesto, alegría, que es la que ha producido en masa una charla que una joven de Elche y su padre han mantenido por la popular aplicación de mensajería.

La ilicitana ha querido difundir un pedazo de una conversación con su progenitor como respuesta a un tuit inicial que trata el mismo asunto: mensajes entre padres e hijos que tienen lugar en WhatsApp. El autor de esta publicación originaria, que ha animado a cientos de personas a compartir sus charlas que tienen con sus familiares más cercanos, es un joven que mostró la respuesta que le dio su padre tras comunicarle de que iba a abandonar la carrera.

En la captura de pantalla, se puede leer parte del texto enviado por el hombre, que elaboró un discurso motivador que trata temas como el valor de familia, las decisiones que tomamos a lo largo de la vida, la importancia de persistir... y que culmina con una traca final cargada de emotividad y cerrada con una frase repleta de sentimiento: "Te quiero mucho hijo". Pero por muy épico y conmovedor que sea el mensaje que este padre dedicó a su hijo, lo cierto es que no refleja con exactitud cuál es la realidad habitual cuando progenitores y vástagos comparten unas palabras a través de la conocidísima app.

Por ello, cientos de usuarios (entre ellos, la joven de Elche que protagoniza esta historia) han querido mostrar qué es lo que suele ocurrir cuando padres e hijos charlan por WhatsApp. Estos ejemplos poseen un contenido mucho más ligero y revelan momentos más distendidos, improvisados, que se alejan de cualquier pretensión o fin moralista, pero que representan de una manera mucho más fiel cómo de disparatadas pueden llegar a ser las relaciones familiares cuando hay una pequeña pantalla de por medio.

En este sentido, uno de los casos que más reacciones ha generado es el de la ilicitana, cuya conversación con su padre está lejos de parecer el guion de una película de Hollywood, algo que no ha necesitado para desatar una carcajada general. La captura de pantalla muestra un escueto diálogo, uno de esos que forman parte del día a día en la mayoría de familias y al que, visto en perspectiva, es imposible negar una sonrisa.

La conversación empieza así, con el padre tomando la palabra: "Tu madre que quieres cenar". La hija responde: "que vais a cenar vosotros?". Es aquí cuando la charla muestra uno de esos instantes que no pueden faltar en un diálogo vía móvil entre padres e hijos, ya que la respuesta del progenitor es un escueto "si". Su contestación no es más que la típica falta de entendimiento que se suele dar en estos casos, que difícilmente se daría si no hubiera un smartphone de por medio y que resulta hasta graciosa. La hija vuelve a intentar y repite su pregunta con el fin de hacerse entender mejor: "Pero qué qué comida vais a cenar".

La escena no estaría completa sin la réplica del hombre a esta cuestión, que esta vez sí supo interpretar correctamente. Su mensaje de respuesta fue el siguiente: "Yo samwi", una espontánea expresión que ha encantado a más de 20.000 personas, a juzgar por la interacción que ha generado el tuit. La entrañable publicación también ha recibido innumerables comentarios que recogen anécdotas familiares similares, que demuestran que nada mejor que el humor para salvar la brecha digital que amenaza con separar a padres e hijos.