Tenía buena relación con la exconsellera Mireia Mollà. ¿Marcó su cese el principio del fin para seguir al frente de la junta rectora?

Esta decisión ya la tomé el verano pasado, por lo que no tiene nada que ver con el resultado de las elecciones ni con el cese de Mireia. No me voy por falta de ganas, lo dejo porque me he hecho viejo. No es un secreto ni una vergüenza. Hace ocho años cuando acepté me consideraba una persona joven aunque estaba jubilado. Hace poco más de un año tuve una crisis cardíaca que me cambió bastante la vida y los médicos me aconsejan que procure evitar el estrés. A mi el Hondo, aunque es un cargo honorífico, me genera estrés porque me tomo con mucho interés todo lo que hago y si hay un problema trato de resolverlo, y muchas veces no está en mi mano y tengo que luchar para que otros lo resuelvan.

¿Quién le relevará?

Aconsejé a una persona pero eso lo tiene que nombrar el Consell, pero no este si no el próximo, y cuando entre le preguntaré lo que pienso. Me comprometí a seguir en funciones hasta que se nombrara el sustituto aunque me despidan como presidente. Pensaba que al sustituto lo iban a nombrar pronto, pero por la dinámica de los acontecimientos, que va a haber elecciones generales en julio y demás creo que el Consell cuando se constituya estará ocupado en otras cosas. Me comprometo mientras a seguir colaborando con el director del parque y los trabajadores como he estado siempre, porque yo he estoy allí desde niño, desde mucho antes de que fuese parque.

«No me voy por falta de ganas, lo dejo porque una crisis cardíaca me cambió la vida y los médicos me aconsejan evitar el estrés»

¿Se queda mejor el parque que cuando entró hace siete años?

Creo que está mucho mejor. Pusimos en marcha programas de educación ambiental y actividades en el parque, que eso estaba muerto. De cuatro personas que había al principio, cuando llegué de atención al público solo había uno y a partir de 2015 se pudo contratar a una segunda persona. Lo ideal es que tuviéramos tres o cuatro como en la primera época. Con estas dos personas se han mejorado las actividades de modo que el número de visitantes anuales se ha casi cuadriplicado de 2015 a 2022. Se ha mejorado la gestión hídrica, la recirculación de los circuitos del agua, se ha mejorado mucho la calidad de los hábitat y poblaciones de aves nidificantes e hibernantes, especialmente en los dos últimos años con registros que hace décadas el parque no tenía, aunque es cierto que también han acompañado circunstancias climáticas.

¿La sequía en Doñaña o en las Tablas de Daimiel ha beneficiado mucho al parque?

Evidentemente, el buen estado del parque ha repercutido en el mal estado de otras zonas por motivos climáticos y de gestión, porque en Doñana como en la Mancha hay multitud de extracciones de agua ilegales. En el acuífero 23 que afecta a las Tablas de Daimiel hay 23.000 pozos ilegales y a eso si no se le pone coto…en Doñana dicen que los van a legalizar…el mal estado de otros sitios ha hecho que El Hondo haya subido, como también ha ocurrido en las Salinas de Santa Pola, en el Clot de Galvany, Torrevieja y La Mata, y para eso tenían que estar bien cuestionados, y a nosotros nos ha cogido con lo deberes hechos. Y además ha llovido, por lo que al parque, desde el punto de vista ecológico, nos ha venido muy bien.

¿Se queda tranquilo con el trabajo hecho para regular la caza?

Hicimos una nueva reglamentación y nuevo hábito de gestión en los cotos, eso ha habido que trabajar con propietarios y gestores. Se ha eliminado el coto más conflictivo que no cumplía con la reglamentación, y los dos cotos más grandes, la Raja y la Raja Chica se han comprado por organizaciones conservacionistas y en lugar de función cinegética tendrán función ecológica, con lo cual la superficie cinegética que ya era reducida ahora se reduce en un 70%, solo hay tres cotos muy pequeños.

¿Cuál es uno de los avances de los que más se congratula?

Uno de los grandes éxitos ha sido conseguir el Life, que nos ha costado mucho, eso no ha sido porque sí, hemos ido a dos convocatorias y ha habido cinco años de lucha. Ha puesto en evidencia la importancia del Hondo en el contexto de los humedales del sur de Europa y el norte de África, porque el Hondo es la joya de la corona de ese proyecto que han permitido esas dos fincas, permitirán al parque ser el Sancta Sanctorum de la conservación, espero que sea así porque tienen las características.

¿Ha sido difícil lidiar con las diferentes instituciones?

También ha sido muy importante que no se ha oído halar de conflictos en el Hondo, eso ha habido que trabajado. Hemos tenido que establecer buenas relaciones entre la administración autonómica y la local con los propietarios de fincas, con las comunidades de regantes, universidades, usuarios del parque…

«En Elche se piensan que El Hondo son los embalses de Riegos de Levante. Sigue siendo un desconocido»

¿Con quien ha costado más?

Con la administración fue fácil porque nos encontramos dos ayuntamientos volcados con el parque, que recordemos que ha tenido por primera vez folletos propios, y eso es gracias a ellos porque de la administración autonómica no lo hemos conseguido, y si hemos podido hacer actividades es gracias a los ayuntamientos. Con los conservacionistas con algunos ha sido fácil y con alguno complicado. Con las asociaciones de regantes han habido altibajos y al final bien y con el sector cinegético también ha costado aunque había intereses encontrados.

¿Tiene una deuda pendiente la Generalitat con el Hondo?

Sí...conselleria se ha volcado con el parque pero ha habido dos cosas que me llevo como espinitas clavadas. La primera el plan rector de uso y gestión, el actual es de 1994, se aprueba antes que la actual ley de espacios naturales que está para revisar, que esta conselleria se comprometió en 2015 y no lo ha hecho. Está hecha la ley pero sin tramitar, y esto es de cuando el Hondo era paraje, ni si quiera parque. Eso es antediluviano, hay que revisarlo, se ha hecho en muchos parques pero en el Hondo no, y esa era una primera asignatura. Hay que actualizarlo porque las necesidades de los propietarios, comunidades de regantes y el turismo son otras, la sociedad necesita otro plan rector.

¿Qué paso se dio?

En sesiones maratonianas de trabajo duro conseguimos que la conselleria tuviese en meses el nuevo plan rector de uso y gestión redactado, y se lo envié para que lo tramitaran, es largo. La tramitación administrativa se ha ido dilatando en el tiempo, la conselleria dice que no tiene recursos y me consta que son limitados, pero me gustaría que se tramitase.

¿Y la otra espinita?

La renovación de la exposición permanente del centro de interpretación. Venían alumnos de colegios y veían televisores de tubo que no habían visto en su vida que ni funcionaban, eso hemos luchado y hemos hecho proyectos pero no se ha culminado, gracias a rotarios y alguna empresa se ha podido ir supliendo, y gracias al trabajo de personal del parque y asociaciones como Anse o Seo birdlife que han ido trayendo exposiciones y trayendo fotografías hemos ido supliendo lo que la administración no ha sido capaz de renovar. He sido profesor mucho tiempo y se que hay que reinventarse y aquello estaba allí fósil.

¿Qué retos le quedan al parque?

Le falta personal de atención al público y técnico, el director lleva cuatro parques, el de Santa Pola, Torrevieja, La Mata y Sierra Escalona, que será parque pronto. Haría falta un director que sólo lleve el Hondo y Santa Pola, que podrían ser un mismo parque, que se hicieron dos pero es una unidad integral. Por otro lado faltan recursos para incorporar estas dos fincas que se gestionarán por Confederación Hidrográfica del Segura y las dos asociaciones Seo Bird Life y Anse, y además tienen vocación de integrarlas en el circuito de visitantes, eso nos viene muy bien para rediseñar la ruta azul y que puedan ir por el interior de las fincas.

¿Es comparable con otros espacios naturales?

He recorrido muchos parques de España y de Europa y del norte de África, y como en El Hondo…eso de que tienes las aves nidificando y las ves a ocho y diez metros que casi las puedes tocar con las manos no lo he visto en ninguna otra parte del mundo. Reafirmo que el Hondo es el mejor lugar de Europa para ver aves. Luego también beneficiará si se completa la conexión que el ayuntamiento intenta para conectar la ciudad con el parque y con las salinas.

Siente que a pesar del alto valor ecológico sigue in estar promocionado?

El Hondo es un desconocido y no será porque no sale en programas nacionales, en revistas especializadas... pero no es conocido a nivel del público. En Elche se piensan que el Hondo son los embalses de Riegos de Levante. En Crevillent era un desconocido y empecé a enseñar cuando fui profesor allí hace 40 años. El actual alcalde saliente (José Manuel Penalva) fue alumno mío y como alcalde lo ha amado y se ha volcado con el parque.

«Gracias al trabajo del personal y de asociaciones hemos ido supliendo lo que la administración no ha sido capaz de renovar»

¿Quien es responsable del desconocimiento?

En Crevillent se tiene mucho cariño por la sierra, es paisaje protegido. Desconocían el Hondo y ahora lo conocen. Dolores igual, por iniciativa de su alcalde el pueblo está volcado. Elche desconoce el Hondo, pero desconocen el Palmeral, la Alcúdia, todo… ¿por qué?, no lo se. Se que los concejales de medio ambiente, tanto la actual Esther (Díez) como el anterior, Antonio García estaban volcados con El Hondo pero yo no veía al Ayuntamiento de Elche volcado con El Hondo, ni la corporación ni en la legislatura anterior ni en esta, ni veo a los que van a entrar volcados, dicen que con el Palmeral sí pero lo veremos. Yo he trabajado mucho por el Palmeral y me tienen a su disposición si quieren hacer algo como me han tenido los actuales.

Pregunta. Con este nuevo ciclo político de PP y Vox a nivel local yen la Generalitat, ¿teme un cambio en la regulación del Hondo en temas como la caza? Respuesta. Como poderse revertir puede revertirse todo, hay muchas maneras de matar una cosa y hundir al Hondo, con no prestarle atención no hace falta ninguna ley. A los actuales responsables, al futuro alcalde como al futuro president de la Generalitat le pediría que no desprecien las amenazas que suponen la pérdida de la biodiversidad como el cambio climático. Que trabajen desde el primer día para preparar a la ciudad y al municipio, al campo de Elche, a esos espacios naturales de la Comunidad Valenciana para los retos que supone el cambio climático. P.¿Espera que no se tire al traste lo que han ido construyendo? R. Que no menosprecien estas amenazas porque esto está aquí y no se va a remitir, no vamos a volver al pasado idílico, estamos en el presente que va a ser cada día más catastrófico. Quiero que no nos coja con el culo al aire otra vez porque ahora nos dicen que podemos asistir a una pandemia de dos o tres virus combinados, y mientras tanto sequía y colapso de ciclos naturales con colapso de recursos, de materias primas, de contaminantes...y mientras nos encontramos con una aspirante a la alcaldía de Elche (en referencia a Aurora Rodil, de Vox) que niega que la polución atmosférica se deba al automóvil en Elche, siendo médica además, confundiendo la polución con las alergias al polen. P. ¿Ha podido hablar ya con ambos candidatos? R. Como presidente de la junta rectora no he hablado con nadie, no participo en política, todo esto lo hablo como biólogo, como persona preocupada por lo que se viene encima.

Se va y se queda una problemática importante con los macrocultivos...

Me temo que pueda ir a más porque esa es una sanción abierta por la Conselleria y esa es otra de las cosas que yo he denunciado y he luchado dentro de la conselleria porque según un expediente por falta de personal se concluyeron los plazos sin que hubiera sanción firme y pedí que se reabriera y se reabrió, y ha habido una sanción a la empresa y hay otros trámites.

¿Es muy laxa la ley?

Hay una cosa que dicta la administración que no le sale a cuenta. La sanción han sido 6.000 euros pero la demolición de todo lo construido no le sale a cuenta, el restaurar todo el espacio natural a su estado inicial no le sale a cuenta, el eliminar la balsa de riego tampoco.

¿Es una situación aislada?

Si no se para van a venir más, porque el campo de Cartagena tiene 14.000 hectáreas de regadíos ilegales y hay que eliminarlas. ¿Cómo ha acabado el Mar Menor?, Si toda esa gente se viene aquí, a Carrizales, a la Vega Baja… así como ha acabado el Mar Menor puede acabar la Bahía de Santa Pola y arruinar el turismo, la pesca y todo. Nos creemos que las cosas no tienen consecuencias, pero las hay, y cuando llegan pues ya están ahí y no puedes hacer nada.

¿Con que sabor se despide? ¿muchos frentes abiertos?

Me voy satisfecho porque creo que he conseguido mejorar muchos aspectos del parque con la ayuda de trabajadores y de toda la sociedad, usuarios y todos los sectores implicados. El presidente de la junta rectora no es nadie sin el equipo, pero he ido hablando y convenciendo a la gente y creo que se han hecho muchas cosas y lo del Life es determinante. El parque atraviesa buen momento y simplemente con que no se interfiera mucho y se deje funcionar tiene un buen futuro y unas buenas perspectivas. Estoy dispuesto a seguir colaborando, no me voy del Hondo, me voy de presidente de la junta rectora, pero estoy trabajando con Anse y con algunos propietarios, voy a seguir estando y he hecho muchos amigos allí, ni un enemigo.