El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha decidido aprovechar el modelo de rehabilitación del Mercado Central que PSOE y Compromís diseñaron el pasado mandato pero haciendo partícipes a los placeros para su planificación interior. El primer edil popular ha anunciado este martes que renunciará al plan que propuso durante la campaña electoral de un edificio dos plantas, que incluía que creciera en altura tres metros, con tal de arrojar luz a un "túnel que ya tiene 15 años" por este conflicto y porque cree que es la solución más rápida.

El acuerdo al que ha llegado con los vendedores, nada más llegar a la Alcaldía, es que ellos puedan colaborar en el diseño, con el objetivo de que la reforma pueda comenzar en el primer trimestre de 2024. La restauración pasará, al igual que quisieron sus antecesores, por dejar una sola planta diáfana de 1.200 metros y 14 metros de altura para que tanto lo puestos, como la hostelería, tengan cabida, además de respetar la estructura y fachada que diseñó el arquitecto Santiago Pérez Aracil.

El anterior ejecutivo local llegó a obtener, de hecho, el visto bueno de la Conselleria de Cultura a su propuesta de mercado gastronómico valorado en siete millones de euros con la intención de que éste fuera destinado solo a la hostelería porque lo que se planteaba era que los vendedores se quedaran en la avenida de la Comunitat Valenciana.

"Tenemos que ser rápidos y ágiles, no es que no nos guste nuestro proyecto, pero en una negociación todo el mundo tiene que ceder. Nosotros entendemos que nuestra propuesta implicaría más permisos, más adecuación a las disposiciones patrimoniales y como el pliego ya está hecho con la autorización de Patrimonio nos adaptamos a eso", ha admitido el primer edil, quien ha garantizado que habrá espacio suficiente para puestos, bares y restaurantes porque el provisional "no llega a los 800 metros y porque en un año y medio habrá placeros que se jubilarán u otros que quieran cambiar de modelo y tener su puesto de venta y al mismo tiempo que se pueda consumir en él".

La segunda fase del plan del alcalde, la condición clave para que los placeros puedan regresar a su lugar original, es la construcción del parking subterráneo que prometió en la plaza de las Flores, de 140 plazas en rotación, con entrada y salida por la calle Ánimes. Será construido y gestionado por la empresa municipal Pimesa, como ya planteó Ruz, quien se ha mostrado abierto a cerrarlo mientras tengan lugar las representaciones del Misteri o incluso las Salves para evitar cualquier cuestionamiento o molestia al Patrimonio de la Humanidad.

Tradición y gatronomía

"Los placeros van a diseñar el Mercado combinando tradición y gatronomía". Así lo ha querido dejar claro el alcalde este martes, tras mantener el primer lunes de mandato una reunión en la que estuvieron tanto representantes del PP, como de Vox, así como el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, un encuentro que el primer edil ha calificado de "muy fructífero y cordial". Ruz ha recordado que hay una licitación que el anterior gobierno municipal dejó en marcha para diseñar cómo tiene que ser la rehabilitación del Mercado tras haber roto el contrato adjudicado por Mercedes Alonso para levantar un nuevo edificio de abastos con parking en el subsuelo.

"En el pliego de condiciones aparece la posibilidad de que haya flexibilidad en cuanto a los usos. Ya que el edificio va a ser una rehabilitación integral con cambio de cubiertas, el contenido lo vamos a diseñar placeros y la empresa o el despacho adjudicatario", ha indicado Ruz. En este sentido, el alcalde ha señalado que habrá puestos que quieran mantener su esencia tradicional, de venta normal, pero habrá otros, sobre todo los que estén en los laterales, que puedan habilitar mesas y sillas y tener un modelo distinto, de mercado gastronómico, para aquellos que por ejemplo tengan una carnicería puedan dar la opción de consumir.

Según Ruz,

La empresa municipal asumirá la ejecución y en esos siete millones de euros de presupuesto, según el alcalde, estará incluida la musealización de los Baños Árabes, la reforma de todas las fachadas del entorno del Mercado y la reforma de la parte sur de la plaza, donde quiere plantar árboles y poner una fuente ornamental. Será necesario contar con dos informes definitivos, uno de Patrimonio y otro sobre la afección ambiental, ha añadido.

Segunda fase: el aparcamiento

Será una vez que se rehabilite el edificio de abastos cuando el Ayuntamiento empiece las obras del parking y de la parte norte de la plaza de las Flores. El aparcamiento, que será estilo al del Gran Teatro, se construirá como ya dijo en campaña aprovechando el perímetro del parking de la Pescadería del que construyó en ese mismo punto el alcalde Ramón Pastor y que se soterró en el 99, para garantizar que no existen restos arqueológicos debajo. La idea es que abra 24 horas siete días a la semana y que sea de rotación, con la posibilidad de que haya descuentos por comprar en el mercado.

Su construcción también ha sido encargada a Pimesa y, según Ruz, tendrá un informe preceptivo de Tráfico. La máxima autoridad municipal se ha escudado en que los informes negativos de Tráfico, que recibió el proyecto rescindido, fueron porque entonces se planteaba un parking de 400 plazas y no de 140 como quiere el nuevo equipo de gobierno.

La solución que va a dar el Ayuntamiento a los negocios de la plaza de las Flores mientras las obras del aparcamiento es que puedan hacer uso del mercado provisionalmente "para no generar un perjuicio a nadie. No voy a ser el alcalde que destruya nada por una decisión política", ha dicho Ruz, quien ha especificado que los afectados se trasladarán al edificio rehabilitado con unos contratos y que las arcas municipales asumirán los gastos. Incluso hay placeros que podrán trasladarse a la plaza de abastos reformada antes de que el aparcamiento esté listo.