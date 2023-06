Las rebajas fuerzan a una buena parte de las firmas de ropa y complementos a abrir este día de San Juan en Elche. Si bien, para unos está siendo un sábado normal y para otros un festivo con poco ambiente en el que tampoco hay esperanzas de disparar las ventas. El calor y la resaca tras una noche de fogatas en las playas ha tenido sus efectos, al menos a primeras horas de la mañana, ya que había poca afluencia de vecinos y visitantes paseando por zonas como el centro.

Allí, precisamente, hay más negocios abiertos que cerrados pese al festivo autonómico. Eso sí, destacan sobre todo la hostelería y las tiendas de ropa y complementos, en especial las firmas de tirón nacional. Por otro lado, una buena parte de farmacias, tiendas de decoración, herbolarios y otros establecimientos que no están sujetos a ofertas han preferido echar el cierre.

Los centros comerciales abren

Los grandes espacios de masas como el centro comercial L'Aljub y el Corte Inglés abren hasta las 22 horas todos sus servicios más allá de la restauración y los cines por lo que la estampa de parkings llenos se sigue viendo.

Luego hay otros establecimientos que han preferido darse un descanso. "Hablamos con la gente de la calle Troneta y Hospital y pensamos en cerrar porque hoy la gente piensa más en ir a la playa, campos y demás y es un día flojo, a parte de que necesitamos descansar", sostiene Ricardo López, CEO de la tienda Moment Concept Store del centro. Señala que han empezado con éxito la campaña de rebajas aunque entienden que hoy no hubiera compensado abrir.

Si bien, hay otras cadenas de ropa locales que sí que han abierto pero con el horario de verano limitado hasta el mediodía. Desde Cadena 4 en Jorge Juan sostienen que hoy han decidido probar suertes al caer el festivo en sábado, aunque otros años han cerrado cuando San Juan era entre semana. Pese a la apertura, "las rebajas acompañan a la ventapero está siendo flojita la mañana", explican.

Los negocios no se han movido por un criterio unificado ya que cada cual ha tomado la decisión según sus intereses. Ricardo Collado abrió hace menos de un año la papeleria Alfil.Be y entiende que hoy no era momento de cerrar porque era una oportunidad "para ver cómo se mueve el mercado". También siente que el ambiente es el de un día normal y que tenía que "probar" ya que también venden artículos de entretenimiento infantil y es una jornada muy dada a las salidas familiares. A pesar de la voluntad de trabajar en festivo, sostiene este comerciante que no hay alegría con las compras porque la población sigue teniendo miedo a la inflación.

Rebajas

El pasado miércoles se inició la campaña de rebajas de verano aunque no de una forma muy activa en Elche, ya que en el primer día oficial de descuentos era complicado encontrar por la calle carteles con ofertas en escaparates. En los centros comerciales la historia due distinta porque las grandes marcas sí que empezaron como un reloj a promocionar sus "gangas".

Tal y como comprobó este diario, la incertidumbre está en los beneficios. Los comerciantes esperan aumentar sus ventas en un 20%, para poder así remontar la pésima campaña de primavera que han sufrido, lastrada por la inflación, con la subida de precios que afecta tanto a sus productos, que son más caros, como en los consumidores, que tienen un menor poder adquisitivo por el alza del coste de la vida.