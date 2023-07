La portavoz del grupo municipal de Compromís per Elx, Esther Díez, ha defendido este martes que el municipio cuente con una red de refugios climáticos que aseguren a los ilicitanos espacios públicos en los que guarecerse de las altas temperaturas de manera gratuita para asegurar su confort climático.

Díez ha explicado que esta iniciativa será la segunda de las mociones que el grupo presente al pleno municipal del mes de julio.

La portavoz municipal ha señalado que la subida de las temperaturas es una de las consecuencias más graves de la crisis climática que sufrimos, al tiempo que recordaba que solo durante el pasado verano en la provincia de Alicante se registraron 239 muertes atribuibles a este aumento y que hay que tener en cuenta que en este verano de 2023 ya estamos inmersos en la tercera ola de calor, según se subraya desde Compromís.

“Además, la subida de las temperaturas puede provocar deshidratación, edemas por calor, sarpullidos, agravamiento de enfermedades crónicas cardiacas, pulmonares, renales y psiquitátricas, favorece el riesgo de accidentes cerebrovasculares, también los partos prematuros y, por supuesto, los golpes de calor”, destacaba la edil.

Esther Díez recuerda también que la afección es aún mayor para personas en situación vulnerable, como los mayores de 65 años, los menores de cinco, los afectados por enfermedades crónicas o las personas con bajo nivel de renta, por lo que, a su juicio, es necesario que el gobierno municipal active este plan de refugios climáticos que asegure a toda la ciudadanía su acceso a entornos con confort térmico.

“Para ello, se trata de que el Ayuntamiento habilite el mayor número de espacios en equipamientos municipales climatizados como bibliotecas, museos, centros sociales o centros juveniles, cuya apertura se garantice durante los meses de verano, todos los días de la semana y especialmente durante las horas del día cuando se registra mayor calor a lo largo de todo el término municipal”, indica.

Además, reivindica Díez que el gobierno municipal tiene que comprometerse a seguir rehabilitando las dependencias municipales con criterios de arquitectura bioclimática y eficiencia energética.

La portavoz del grupo Compromís añade también que en el caso de espacios exteriores debe asegurarse que haya un punto de agua, estructuras de sombra y mobiliario urbano, además desarrollar una estrategia de renaturalización que es una de las herramientas más útiles para rebajar las temperaturas y que se podría haber conseguido con el cauce del río como uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

Asimismo, Esther Díez apunta que este acondicionamiento de espacios externos es especialmente necesario en los patios de los centros educativos y, en este sentido, insta al gobierno municipal a que ponga en marcha un plan de inversión plurianual que arranque ya en este 2023, pues cuentan con una partida en la Concejalía de Medio Ambiente para ello.

La portavoz ha explicado, al mismo tiempo, “la necesidad de comunicar este plan, señalizar los refugios en cada barrio y pedanía, así como indicar cuáles son las rutas por entornos con mayor confort” y se ha referido también a “la importancia de desplegar este plan con el resto de entidades, como el caso de las tres universidades ilicitanas, para poder hacer uso también de sus instalaciones”.

Lucha contra la crisis climática

Esther Díez ha indicado que “la crisis climática es una crisis de salud y, por ello, desplegar políticas verdes ambiciosas debería ser una prioridad de este equipo de gobierno municipal ante uno de los mayores retos al que se enfrentan los ilicitanos e ilicitanas en lo que corresponde a su salud, pero también en términos económicos, pues sus consecuencias sobre sectores como la agricultura son dramáticas”.

Desde Compromís, no obstante, aseguran que no han encontrado "ni una sola referencia a la emergencia climática en el acuerdo de gobierno. No sabemos nada sobre cómo el alcalde, Pablo Ruz, va a hacer frente a este problema transversal y con especial afección en nuestro municipio; lo único que conocemos hasta ahora es su voluntad de eliminar las políticas verdes que habíamos desarrollado hasta ahora para general barrios y pedanías con mejores condiciones de vida para nuestros vecinos y vecinas, con una actitud negacionista del cambio climático y, por tanto, absolutamente negligente”, concluía la portavoz municipal de Compromís.