El pleno de Elche, por unanimidad, ha pedido al Consell que rectifique y conceda a la Universidad Miguel Hernández (UMH) la titulación de Enfermería. La propuesta era defendida por el grupo municipal socialista y, en el trasfondo, la polémica por concederse por parte de la Generalitat Valenciana el permiso para impartir Medicina en la Universidad de Alicante (UA) pese a la oposición de la UMH.

El PSOE quería dejar claro en el pleno que está a favor de que la Universidad Miguel Hernández (UMH) pueda impartir el grado de Enfermería, recientemente rechazada por el Consell de Ximo Puig, el anterior presidente. El portavoz del grupo municipal socialista, Héctor Díez, relató que este rechazo del Consell estaba basado en cuatro motivos: en la importante inversión inicial necesaria, en garantizar el equilibrio financiero económico de la institución, por la proximidad con la Universidad de Alicante, y porque ya se han otorgado otras titulaciones a la UMH para el presente curso! (¿?).

El grupo municipal del PSOE dijo que no comparte esta decisión del Consell (tomada bajo el mandato del socialista Ximo Puig) porque si la UA puede impartir Medicina a pocos kilómetros, ¿por qué no también Enfermería en la UMH?

"No pretendemos entrar en conflicto entre instituciones, pedimos un trato igualitario y que se aborde mediante diálogo. Pedimos que se apueste por la formación de los profesionales de la salud", indicaba el portavoz municipal socialista Héctor Díez.

En este sentido, los socialistas proponían dos acuerdos: pedir a la Dirección General de Universidades que rectifique y permita impartir esta carrera y que se dé traslado de este acuerdo a los grupos parlamentarios y también al rector de la UMH, Juanjo Ruiz, entre otros.

Esther Díez, quien anunció que votaría a favor, consideraba que era de justicia, al tiempo que lamentaba la "disparidad de criterios, que acaban en perjuicio de la UMH y para el resto de la sociedad". "Son plazas muy demandadas", añadía.

"Es inexplicable que el gobierno de Ximo Puig haya decidido rechazarla", manifestaba por su parte Aurora Rodil (Vox) en referencia a la carrera de Enfermería para la UMH, al tiempo que agregaba: "No debería haber dos facultades de Medicina tan cerca por su complejididad, porque unas quitarán profesores a otros. Hacen falta enfermeros".

El alcalde Pablo Ruz (PP) pidió a Héctor Díez que interpelara precisamente sobre esta cuestión de fondo a su compañero y edil Francis Rubio, (parlamentario en las Cortes Valencianas en el anterior mandato) sobre por qué se rechazó Enfermería para la UMH. "Bienvenidos a la defensa de la UMH. Esto es una enmienda a la totalidad del gobierno de Puig", valoraba el primer edil.

Estar en el lado correcto

El alcalde recordó además, ahondando en la polémica de Medicina, que el grupo municipal socialista "tuvo la brillante y genial idea de rechazar el agravio de Puig a través de una moción de 30 de mayo de 2022 (del PP). Votaron en contra". "Entendemos que hoy con esto (la moción sobre Enfermería del PSOE) rectifican y corrigen, porque lo que hicieron en su momento estuvo mal (en referencia a Medicina). Fue injustificable que un partido estuviera no con la UMH sino con la UA. Bien, ahora corrigen", añadía.

E insistía: "Nosotros estamos donde siempre: al lado de la UMH. Estamos con la UMH, estamos con la defensa sin fisuras de la única Facultad de Medicina que tiene que existir en el ámbito físico. Ustedes estaban en el lado equivocado, ahora están en el lado correcto".

Ante ello, el socialista Héctor Díez replicaba: "Nosotros estamos en el mismo sitio: defendiendo que se den más plazas para formar a profesionales de la salud". Y a juicio del socialista, lo que estaba haciendo Pablo Ruz era una defensa grandilocuente del localismo. "¿De qué sirve que no haya Medicina en Alicante cuando hay ilicitanos tienen que irse a estudiar a la otra punta de España? Defendemos que mientras haya demanda, que haya plazas. No hay ningún problema en que haya dos facultades mientras haya demanda. Defendemos que haya más formación y que haya un trato igualitario a las universidades. Defendemos lo que es justo", reflexionaba Héctor Díez.

Solución no tan sencilla

Aurora Rodil, de Vox, apuntó entonces, sobre Medicina, que desde el punto de vista técnico la solución no es tan sencilla como aumentar las facultades, "porque la formación médica no termina en el sexto año, sino que puede durar diez o doce años". En este sentido destacó que cabía más bien asegurar plazas MIR, "si no acaban siendo médicos graduados que no tienen formación complementaria. En Enfermería sí pueden trabajar al día siguiente de la graduación. Necesitamos más plazas MIR", insistía Rodil.

En su segunda intervención, Pablo Ruz tiraba de ironía: "El PSOE no miente, sino que cambia de opinión. En un mes han votado en contra de implantar Enfermería" y ahora, daba a entender, trataba de enmedarse.

Volviendo a Medicina, el alcalde declaraba que "el problema no se soluciona creando nuevas facultades, sino consignado más plazas en la UMH. La Facultad de Medicina está en Sant Joan y lo que ha querido hacer Puig, con el grupo municipal socialista, es promover que se construya una facultad a escasos metros de la que ya existe. Ustedes no mienten, simplemente cambian de opinión como su jefe supremo en Madrid", insistía.

Héctor Díez sacaba entonces a relucir las seis dedicaciones exclusivas y dos medias dadas al PSOE por parte del alcalde y decía que con esto había sido "generoso con nosotros y también con ustedes mismos", además de dejarle caer indirectamente que el PSOE había sido el partido más votado en Elche. "Usted es un alcalde perdedor", le diría más tarde la edil socialista Patricia Maciá.

"Habla usted de coherencia (refiriéndose al alcalde): en febrero de 2022 Mazón le pidió a Puig que implantara Medicina en Alicante. Las universidades son instituciones de estado, son herramientas de transformación social, y siempre vamos a defender un sistema universitario fuerte y la formación de profesionales de la salud", concluía el socialista Héctor Díez.