El PSOE acusa a Mazón y Ruz de vender como tranvía lo que no es más que un autobús de alta capacidad para Elche

El PSOE ha escuchado en las Cortes Valencianas lo que ya dijo en Elche la consellera de Infraestructuras, Salomé Pradas, en un acto del Foro Elche, que el E-TRAM no tendría catenaria y sería eléctrico. Ha sido en una sesión de control a raíz de una pregunta del diputado ilicitano Ramón Abad, lo que ha dado pie al socialista a asegurar que el anuncio del tranvía que hicieron en elecciones tanto Pablo Ruz, como candidato a la Alcaldía, como Carlos Mazón, a la Generalitat Valenciana, no es más que "una estafa electoral". Hace cinco meses, el PSOE ya acusó al PP de "timar a Elche" con este asunto.

Abad le preguntó si el E-TRAM era un tranvía y la contestación, según los socialistas, fue que "Elche no va a tener un tranvía. Dijo que ella estaba hablando de E-TRAM, no de tranvía. De una infraestructura sin catenarias ni raíles ni maquinista y que es un vehículo de alta capacidad eléctrico. Por tanto, no es el tranvía que el pasado mes de mayo, antes de elecciones, prometió a lo grande Mazón y Pablo Ruz. En consecuencia, se ha confirmado que es una estafa electoral”, aseguró en la misma comparecencia el portavoz municipal Héctor Díez.

Salomé Pradas, en las Cortes Valencianas, durante la intervención sobre el E-Tram, al fondo, el diputado Ramón Abad / INFORMACIÓN

Moción

Ante esta situación, el Grupo Municipal Socialista ha registrado una moción en la que solicita al pleno municipal que inste al presidente de la Generalitat “a que invierta los 195 millones de euros prometidos en campaña electoral para la construcción del tranvía en esta legislatura (sic), así como que proceda a realizar con urgencia los trámites necesarios para licitar cuanto antes esta actuación, que conectará Elche con el Parque Empresarial de Torrellano en su primera fase”.

La moción también solicita a la Diputación y a la Universidad de Alicante el estudio previo sobre la implantación del tranvía en Elche, anunciado por Carlos Mazón el 9 de abril de 2022, que se comprometió a sufragar desde la institución provincial y ejecutaría el centro universitario.

Reunión Carlos Mazón, Pablo Ruz y Juan de Dios Navarro / INFORMACIÓN

“Ha quedado más que demostrado que lo que se prometió ha sido un engaño. En un año ha quedado patente con las diferentes comparecencias de la consellera y del alcalde que lo que antes era una cosa, ahora es otra”, ha dicho Díez.

La consellera explicó en las Cortes Valencianas que se trataba de “modernizar las infraestructuras y que lo moderno es un E-TRAM. Nos preguntamos si hace un año no pensaron en modernizar el concepto y anunciaron un tranvía. Las excusas son de mal pagador y ha quedado demostrado que una vez se han sentado en el sillón de la Generalitat y del Ayuntamiento, lo que prometieron se ha desinflado completamente”.

Estudio que “no consta” en Conselleria

Por su parte, Ramón Abad le recordó en les Corts Valencianes a la consellera el lema que el PP presentó en mayo de 2023 referente a esta infraestructura “El tranvía que Elche merece”. “Donde antes era tranvía, tranvía, tranvía ahora es mentira, mentira, mentira”. Abad evidenció ante la consellera que el presidente “ha mentido a Elche” al igual que el alcalde Pablo Ruz y la consellera.

“El 14 de marzo solicitamos acceso al estudio que prometió Mazón cuando era presidente de la Diputación y lo que nos contestó la consellera es que, en relación con la iniciativa de referencia, cabe decir que no consta en Conselleria la información solicitada”, ha explicado Abad. Los socialistas se preguntan “¿dónde están los 195 millones de euros que anunció Mazón?”.