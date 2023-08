Una embajadora universal

Si la distancia hace el cariño, difícilmente habrá otra escultura más querida y añorada que la Dama de Elche. Hoy, la Real Orden conmemoró el 126 aniversario de su descubrimiento en el yacimiento de La Alcudia y cerró los actos abiertos el día anterior con la gala que clausuraba la efeméride del 125, el año en el que todo el mundo-menos el ministro de Cultura Miguel Iceta- esperaba verla de nuevo entre palmeras. Otro 4 de agosto y de nuevo su regreso como principal motivo a la reivindicación.

La Real Orden, que ha cumplido ya 55 años, decidió dar una vuelta de tuerca a los actos con una visita programada por la mañana al aeropuerto internacional Miguel Hernández donde la protagonista, como no cabía esperar de otra forma, iba a ser la Dama Viviente, Neus Almarcha, quien entre turistas noruegos e ingleses, primeros desconfiados y después celosos de hacerse fotos y recibir los presentes que tanto el colectivo como VisitElche habían preparado, no dejaron de fotografiarse con ella.

Nadie sabe quién era la Dama y la sorpresa fue mayúscula. El Ayuntamiento aprovechó para repartir documentación e invitar a los turistas a acercarse a Elche en estos días, máxime cuando las fiestas están a punto de hacerse presentes a partir de hoy y hasta el 15 de agosto.

Aeropuerto

La presidenta dela Real Orden, María del Carmen Pérez Cascales, destacó precisamente este hecho, lo poco conocido que es el busto fuera de nuestras fronteras. La propia dirección de la terminal, que no esperaba el revuelo que se iban a organizar y por motivos de seguridad tuvo que acomodar a la invitada en un lugar donde los turistas pudieran contemplarla, a la salida de la terminal, y no entre las maletas que iban a recoger al bajar de los aviones. Fue una experiencia que atrajo miradas y cámaras porque la Orden de la Dama no va a dejar de intentarlo una vez más: traer el busto de nuevo a Elche.

Visita a La Alcudia

Por la tarde, los autobuses gratuitos llevaron a todos aquellos ilicitanos que lo desearon al yacimiento donde se iba a celebrar el acto institucional. Tan sencillo como necesario en el lugar donde fue descubierta. El alcalde, la Universidad de Alicante y la familia de los arqueólogos Ramos formaron parte de un séquito reivindicativo que pisaba entre una joya que aún guarda bajo tierra buena parte de sus secretos porque lo que se conoce de La Alcudia es solo una milésima parte de los tesoros que a buen seguro esconde. El alcalde Pablo Ruz volvió a reivindicar una acción sólida por parte del Ayuntamiento y de otras instituciones para lograr la cesión. En la misma línea se mostraron el resto de invitados que, a continuación, tomaron el tradicional refrigerio. Los turistas que habían acudido a contemplar el yacimiento apenas sabían de la importancia del acto al que estaban asistiendo y al que se sumaron para formar parte de esta gran familia en un día tan señalado.