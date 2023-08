El desmantelamiento de carriles bici en Elche sigue dando mucho de qué hablar. El gobierno local ha decidido iniciar este lunes la eliminación del segundo de los ciclocarriles que se anunció que se desmantelaría, el de José María Buck. Los operarios iniciaban por la mañana el borrado de las señales del carril pero se han encontrado con la protesta de más de medio centenar de ciclistas y vecinos, lo que ha obligado a que durante cerca de una hora se interrumpieran los trabajos.

Tal y como estaba previsto, han comenzado las obras para desmantelar el carril bici de José María Buck. Así lo anunció la semana pasada el edil de Movilidad, Claudio Guilabert, y así se está haciendo.

Si la pasada semana se llevó a cabo el inicio de los trabajos para suprimir el carril bici de la avenida Juan Carlos I, entre Puente Ortices y avenida de Santa Pola, este lunes se está acometiendo la misma actuación pero en José María Buck.

En esta ocasión, más ciclistas que la semana pasada, incluida la exedil de Movilidad, Esther Díez (Compromís), se han concentrado desde la iglesia del Corazón de Jesús para iniciar una marcha por el citado carril bici hasta el punto donde los operarios estaban trabajando, con quienes han mantenido un intercambio de pareceres.

Parte de las personas que protestaban han ocupado el carril bici, unos en bici, otros a pie, pese a estar señalizado una parte del mismo indicando que no se circulara ya que se encontraba en obras.

La Policía Local ha tenido finalmente que acudir ya que no se estaba dejando continuar a los operarios con su trabajo.

Sobre las 11.30 horas se estaba calentando más de la cuenta la situación. La Policía Local les ha indicado que se habían saltado una señal de obras para meterse en el carril bici, mientras que la edil Esther Díez les replicaba que la ordenanza municipal obliga a poner un itinerario alternativo y que allí no hay.

"Ponéis nuestras vidas en peligro"

Los ciclistas han llevado algunas pancartas para oponerse a la decisión del gobierno local de PP y Vox de desmantelar varios carriles bici. En ellas se aludía a la falta de seguridad que se crea ahora para los usuarios de la bicicleta. "Ponéis nuestras vidas en peligro", señalaba una de ellas.

La protesta ha surgido tras la concentración informativa que Margalló-Elx en Bici han realizado en la Plaza de España, junto a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús para informar a la gente sobre el desmantelamiento de los carriles bici y sus acciones de protesta.

Los ciclistas han cogido sus vehículos de dos ruedas, otros de BiciElx, y han empezado a circular por el carril bici de José María Buck aún abierto, hasta que han llegado a la zona donde estaban los operarios de la contrata realizada por el Ayuntamiento eliminando la infraestructura. Allí han decidido concentrarse y con pancartas y silbatos y haciendo sonar los timbres de las bicicletas han dejado oir su oposición a las medidas adoptadas por el ejecutivo local.

En una de estas pancartas se podía leer "Pablo, Claudio: ¿Dormís bien por las noches?", mientras que en otra se criticaban las ciclocalles, la alternativa de la Concejalía de Movilidad a la eliminación de estos carriles. "Yo usaba este carril, ¿ahora por dónde paso? Porque a tus alternativas inseguras yo no puedo hacerles caso".

Retroceso

El colectivo Margalló-Elx en Bicip ya inició una recogida de firmas estatal en defensa de los carriles bici. Su portavoz, Fernando Sáez, señala que "llevamos años reivindicando de que en Elche hubiera carriles segregados para que cada vez más gente se incorpore a la movilidad sostenible, por salud y emergencia climática, y esta destrucción es un retroceso", dijo, bastante enfadado.

Sáez critica que no hay una alternativa a este carril bici de José María Buck. Para los ciclistas el desmantelar el carril de Juan Carlos I y el de José María Buck es generar inseguridad. "Habrá que circular con los coches, y habrá más peligro de que te den, de que haya un accidente y de que te increpen por detrás diciéndote que te apartes", lamenta. "Estamos indignadísimos", añade, y anuncia que vana a seguir con las acciones de protesta. "Que no les quepa duda a Pablo Ruz y a Claudio Guilabert de que esto es el inicio de lo que será la caída de su gobierno, no podemos retroceder al pasado", zanja el portavoz de Margalló-Elx en Bici.

Pasadas las 11.30 horas ciclistas y vecinos han decidido dar por finalizada la protesta, una vez que los operarios de la mercantil contratada por el consistorio ilicitano han iniciado la eliminación del carril bici en otro tramo.