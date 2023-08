«Es paletismo. Es ir en contra de Europa». Así se expresaba Javier, un vecino (que no quiso identificarse más) usuario habitual del carril bici de la avenida Juan Carlos I. Ayer no dudó en personarse con su bicicleta en el punto en el que el edil de Movilidad, Claudio Guilabert, había convocado a los medios para explicar, tras visitar las obras, por qué el ejecutivo local suprimía este vial. Este ciclista urbano y otras personas mostraron de forma continuada su gran malestar por esta decisión ante un concejal que tuvo que aguantar un chaparrón de críticas y gritos.

«Yo llevo a dos niños de 6 y 8 años por aquí. Para mí es un problema. Llevo dos años (utilizando este vial). Me compré la bicicleta hace un año y ya he hecho 2.980 kilómetros. No sé cómo hacerlo ahora», explicaba antes de protestar y manifestar su inquietud sobre que él y sus hijos tengan que circular a partir de ahora entre los coches.

A su voz de denuncia se sumaba, entre otros, Vicent Ripoll, conocido sindicalista, también en bicicleta en la intersección de la citada avenida con Puente Ortices, además de otras personas y representantes de colectivos, como Fernando Sáez, de Margalló Ecologistes y en nombre del colectivo ciclista.

«Es una sarta de mentiras lo que ha dicho el edil», apuntaba Sáez. «Lo primero que han hecho en Movilidad (refiriéndose al nuevo equipo de gobierno) es destruir un carril que es el más usado, por el que más gente pasa», agregaba.

Compartir calzada

La medida, como ya era sabido, no gusta ni a la oposición ni a una parte de los ilicitanos y colectivos, algunos de los cuales no permitían escuchar al edil Guilabert en la calle, ante los micros, mientras trataba de defender y explicar a los medios de comunicación los motivos por los que este carril bici (se estaba eliminando su peculiar color rojo antes de las babosas y pivotes) tiene que desaparecer a juicio del actual equipo de gobierno.

El caso es que a partir de ahora los ciclistas tendrán que compartir con los vehículos esta avenida hasta casi la plaza de Benidorm, lo que para las fuerzas de izquierdas y colectivos ciclistas es toda una temeridad.

Guilabert tuvo que soportar las críticas de algunos vecinos y ciclistas por esta decisión, pero también algunos periodistas y afectados por la supresión de este carril bici dicutieron porque los primeros no podían recoger sin interrupciones la versión del equipo de gobierno en una rueda de prensa en plena calle donde se vivieron momentos de tensión, aunque también algunos de los presentes se disculparon después por el ambiente generado.

Más viales

Justo al terminar la comparecencia de Guilabert llegó en bicicleta y por la Corredora la edil de Compromís y exconcejala de Movilidad Esther Díez, auténtica defensora e impulsora de los carriles bici estos últimos años en Elche, y entre ambos hubo un breve intercambio de pareceres también con tensión.

En cualquier caso desde el colectivo ciclista, Sáez insistía en que no se creía que dentro de cuatro años el ejecutivo vaya a hacer más carriles bici, al tiempo que lamentaba que mucha gente se eche ahora atrás al coger la bici por miedo a circular en una calle ganada de nuevo para los coches.