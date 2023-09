La plantilla seguirá con las movilizaciones hasta conseguir que toda la plantilla cobre en tiempo como marca el convenio. Con esta frase el sindicato Comisiones Obreras ha resumido este jueves la situación de las trabajadoras y trabajadores de Limpiezas Córdoba Alicante y JCórdoba Elche, ambas, dice, subrogadas a SCT Ibérica, que llevan meses denunciando que no ven reflejado su trabajo en una nómina que cobran a su debido tiempo.

Por este motivo han mantenido, puntuales, a las doce del mediodía una nueva concentración frente a la sede de la mercantil, en el Parque Empresarial de Torrellano para recordar que ha acabado agosto y toda la plantilla no ha cobrado. De hecho, asegura una sindicalista, el miércoles los últimos trabajadores a los que se les adeudaba julio vieron por fin cómo se ingresaba el dinero en sus cuentas corrientes.

Abono de nóminas

Comisiones recuerda que SCT Ibérica, "a cargo del gerente Rocco Arena desde agosto del 2021, sigue siendo insostenible pues acumulan impagos y retrasos en sus nóminas". CC OO considera que el abono de nóminas el miércoles, "un día antes de las concentraciones, tenía por objeto el desmovilizar a la plantilla, pero no les abona la totalidad de la nómina ni a todas las trabajadoras y trabajadores del grupo de empresas", añade.

Sin una reunión

Según el sindicato, durante la concentración se ha pedido a la empresa que recibiera a los representantes de Comisiones Obreras y al comité de empresa pero, "se ha negado".

Dice la secretaria de Comisiones Obreras en un comunicado, para resumir la situación, que "las trabajadoras no pueden aguantar más esta situación de incertidumbre, que les está provocando el no poder hacer frente a sus pagos de hipotecas, alquileres, facturas de la luz, agua y compra diaria, con los intereses y perjuicios que ello conlleva, a parte de las consecuencias psíquicas que están sufriendo, ansiedad, insomnio, estrés, situación de desesperación que padecen las trabajadoras y sus familias ante la impotencia e injusticia de trabajar y no cobrar, cuando ellas están cumpliendo con su trabajo todos los días".

Mientras que no se resuelva la situación seguirán con las protestas. Para octubre está convocada una huelga general en todo el territorio nacional.