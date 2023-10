Apertura del curso académico en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche con un discurso del rector, Juan José Ruiz, más moderado que el de hace un año aunque siempre reivindicativo en lo que respecta a la falta de un plan de financiación plurianual y de un mapa de titulaciones. No ha hecho referencias explícitas a lo que centró el año pasado su intervención, la implantación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA) a lo que se opone la UMH, aunque sí implícitas al señalar que las universidades públicas "debemos dar ejemplo también de responsabilidad, de eficiencia y de solidaridad en el gasto público", algo que Ruiz ha criticado, reiteradamente, que ha incumplido la UA con la nueva titulación. "Las hormigas no deben salir perjudicadas frente a las cigarras", ha añadido, en referencia a la conocida fábula.

Ruiz, ante el nuevo conseller de Educación, José Antonio Rovira, que ha asistido al solemne acto, ha incidido, y urgido, al diseño de un plan de financiación para las universidades "consensuado, fiable, ajustado a la realidad y que atienda de verdad a las necesidades de cada una". Guante que ya había recogido el conseller anunciando que el Consell trabaja en la puesta en marcha de ese plan de financiación plurianual para las universidades públicas, algo muy reivindicado por todas ellas.

Se ha evidenciado, en este inicio de curso en la UMH, el cambio de rumbo en las relaciones entre la Universidad ilicitana y el nuevo Consell de Carlos Mazón. Ruiz agradecía el compromiso por el anuncio del nuevo plan de financiación y evitaba alusiones directas con el judicializado asunto de Medicina, y Rovira indicaba que su conselleria "es consciente" de las particularidades de la UMH "y va a ser sensible a sus necesidades".

Todo, tras tener el primer gesto con la UMH al anunciar que su departamento autorizará a esta universidad una tasa de reposición adicional de su personal docente "que le permita cumplir con garantías sus objetivos formativos e investigadores". Una petición que había hecho el rector al anterior gobierno valenciano de Ximo Puig y que le había sido negado. "Una petición que, de manera injustificada, se había bloqueado por parte del anterior gobierno hipotecando el crecimiento de esta universidad", criticó el conseller de Educación.

Ruiz ha agradecido al conseller el haber aceptado la petición de la tasa de reposición, el número de plazas que se pueden sacar cada año, que está ahora en función de las jubilaciones que afectan mucho a las universidades jóvenes al dificultar la consolidación de su personal, y tener dificultades para cubrir las bajas por jubilación, principalmente, en los campus de Orihuela y Sant Joan, que existían antes de la creación de la UMH. El problema es encontrarse con una falta de docentes para cubrir las bajas, lo que aliviará la tasa de reposición adicional que aprobará el nuevo Consell.

"Gobiernos de uno y otro color"

Ruiz ha lamentado que hayan ido pasando "gobiernos de uno y otro color" sin tenerlo listo, pero considera que el mapa de titulaciones y el plan de financiación son herramientas "indispensables" para hacer una planificación adecuada de las universidades. No obstante, el conseller, en su discurso, se ha comprometido a trabajar en la puesta en marcha de un plan de financiación universitaria plurianual, que no estaría antes de 2025.

De hecho, para el próximo año, 2024, ha adelantado, como ya lo comunicó en una primera reunión con los rectores tras su toma de posesión, que el sistema público de universidades contará el próximo año con la misma financiación que actual. "Este inicio de curso es también el de una nueva política valenciana dirigida a consolidar, potenciar y fortalecer a las universidades, a su personal y a su estudiantado (...) y hemos blindado el actual nivel de financiación ordinario de las universidades públicas valencianas y hemos consolidado la financiación aprobada en 2023 actualizándola en la misma proporción que las retribuciones de los empleados públicos", ha explicado Rovira.

Así, el conseller señala que el Consell que dirige el popular Carlos Mazón "va a trabajar de manera decidida para sacar adelante el plan de financiación". "La voluntad del gobierno valenciano no es solo consolidar el modelo universitario, queremos impulsarlo y desarrollarlo para que siga siendo un referente nacional e internacional", ha añadido.

Falta el mapa de titulaciones

La financiación es siempre un hándicap para las universidades, que deben realizar muy bien su planificación. La nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que acaba de entrar en vigor, establece que se destinará el 1% del PIB a las universidades públicas, aunque es algo que aún no se ha articulado. Esto aumentará, significativamente, la financiación universitaria, pero no es suficiente.

Es, incluso, más importante, tal y como ha señalado el rector de la UMH, el contar con un mapa de titulaciones de la Comunidad Valenciana. "Este documento, que debería ser la columna vertebral de nuestro sistema universitario, brilla por su ausencia", criticó el rector, quien añadió que debe ser "una guía responsable, económica y eficiente para la implantación de nuevos títulos de grado en nuestra comunidad".

El conseller Rovira asentía mientras escuchaba esta reivindicación de Ruiz, aunque en su discurso no ha citado nada del mapa de titulaciones, centrándose en la promesa de un marco estable de financiación para las universidades.

Un mapa de titulaciones vinculado a ese plan de financiación con el que las universidades podrán saber con cuánto dinero cuentan a largo plazo, entre cinco y diez años, para poder planificarse mejor y solicitar la implantación de nuevos grados. "Lo que más encarece es la plantilla del profesorado de la Universidad y esta debe ejecutar un presupuesto razonable de acuerdo con los nuevos grados que pretenda implantar", señaló Ruiz antes de iniciarse el acto en una comparecencia con periodistas. "Así se pueden planificar proyectos, programas y acciones, porque ahora vamos a salto de mata con los presupuestos anuales", ha insistido el rector.

Nuevas infraestructuras

En materia de infraestructuras, la UMH inaugurará en noviembre el edificio Valona que, con un presupuesto de más de 5 millones de euros, ha sido construido en el último año y medio, para convertirse en el nuevo "referente arquitectónico" en el campus de Elche, ha indicado el rector.

Poco antes del acto oficial de la apertura del curso académico de la institución académica ilicitana, Juan José Ruiz ha manifestado que el inmueble está "prácticamente completado" y que será estrenado aunque aún falte la dotación de todo el equipamiento.

Aunque restarán los últimos detalles, la inauguración se desarrollará en la terraza panorámica del edificio, con unas vistas espectaculares a la ciudad ilicitana en un acto que pretende congregar a los principales representantes de la sociedad civil y universitaria.

El edificio Valona, que ha sido construido por Acciona, albergará las dependencias de la Oficina de Cultura y contará con salas de exposición, así como un Salón de Grados y varias aulas completamente equipadas, además de la Escuela de Doctorado. Ruiz ha confiado en que el inmueble se convierta en un "punto de encuentro" en Elche y "mejore aún más la relación de la UMH con la ciudad". Simula la parte superior de la palmera, la valona, y en su fachada de seis alturas predomina el color verde.

Este es uno de los principales proyectos de infraestructuras de la UMH, además del edificio interdepartamental, que se entregará en los próximos meses para aliviar la necesidad de espacio actual en el campus ilicitano, y el inmueble Perleta, un aulario, ya presupuestado y cuyas obras comenzarán pronto.

En el campus de Sant Joan d'Alacant se acometerá en breve un nuevo edificio para laboratorios, el Concepción Aleixandre, en Orihuela se ha reformado el edificio Noria 2 y en Altea un nuevo edificio multiusos, Mascarat.

Otro de los proyectos estrella recientes es la residencia de estudiantes, con 57 plazas que están prácticamente llenas, según el rector, quien ha señalado que algunas habitaciones dobles han tenido que pasar a ser individuales ante la falta de demanda de las primeras.

Mientras que gracias a la Cátedra Sede UMH en Ruanda, una entidad creada en 2016 por la Universidad Miguel Hernández para desarrollar acciones de cooperación, se ha construido una Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Nemba.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha anunciado que su departamento ha congelado las tasas universitarias y que se van a incrementar el número de beneficiarios de becas al estudio.

Medicina

El rector ha evitado hablar explícitamente en el discurso de la polémica por la implantación de Medicina en la UA que se ha iniciado este curso y ante lo cual la UMH ha presentado un recurso contencioso-administrativo. En la comparecencia previa, a preguntas de los periodistas, ha señalado que van a seguir reivindicando con el mismo tono que con el anterior Consell, la supresión de este grado en la universidad alicantina "independientemente de quién esté gobernando". En este sentido, ha asegurado que va a ser "coherente" con esta reivindicación que se encuentra judicializada.

El contencioso está puesto "y ya veremos cómo se resuelve", ya que sigue su curso y puede tardar bastante tiempo en tener una resolución. Así, ha señalado que está pendiente de sentarse con el nuevo conseller de Educación para hablar de este asunto. "Vamos a dejar que aterricen en sus puestos", añadió.

Así, tras interponer el recurso, llegaron las alegaciones. Las de la Generalitat, asegura Ruiz, se hicieron "uno o dos días antes" del cambio de gobierno, lo que le llamó mucho la atención. "A mí las casualidades siempre me hacen mucha gracia", dijo, con tono irónico.

En este mes de octubre está previsto que lleguen las alegaciones de la UA. Y, después, el juzgado iniciará la prueba testifical.

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha indicado a INFORMACIÓN antes de iniciarse el acto que la secretaria de Universidades está elaborando los informes oportunos "pero es una cosa que nosotros no hemos tenido absolutamente nada que ver, nos vino dada". No obstante, ha evitado pronunciarse sobre si comparte los criterios de la UMH para dar marcha atrás a la autorización del grado de Medicina en la UA. "Hasta que no completemos los informes oportunos no voy a resolver", pero que lo que hará el Consell es "no denegar nuevos estudios", en clara referencia a la negativa del anterior gobierno del Botànic al grado de Enfermería que había pedido la UMH. Así que está claro que la Conselleria de Educación sí está dispuesta a aprobar, quizá para el próximo curso, Enfermería en la UMH.

Grados

Por otro lado, la Universidad ilicitana ha retomado este curso el Máster de Profesorado y ha dejado para el próximo los nuevos grados de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (IA) y el de Gestión, Tecnología y Moda, que impartirá en el campus de Elche.

Entre los datos que ha destacado el rector ante el conseller de Universidades y Empleo, que el último informe elaborado por la Fundación BBVA y el IVIE refleja que nueve de los grados que oferta la UMH se sitúan por encima del 80 por ciento en inserción laboral, un dato "muy relevante sobre el papel que la universidad debe desempeñar en nuestra sociedad".

Otro de los aspectos citados por Ruiz en su discurso ha sido que la página web de la institución académica se ha colocado en la primera posición de accesibilidad de las universidades públicas españolas. Se trata de "un botón de muestra de todo el desarrollo tecnológico y digital que estamos haciendo para la mejora de la docencia y la gestión", ha añadido.

Ceremonia de apertura del curso 2023/2024

El rector de la UMH, Juan José Ruiz, ha sido el encargado de abrir el curso académico 2023/2024. Durante la ceremonia, celebrada en el Salón de Actos del edificio Rectorado y Consejo Social del campus de Elche, la secretaria realizó la Lectura de la Memoria del Curso Académico 2022/2023, mientras que la profesora e investigadora del centro de excelencia Severo Ochoa y adscrita al Instituto de Neurociencias de Alicante (centro mixto de la UMH y el CSIC), Ángela Nieto, impartió la lección inaugural titulada "Lo que los embriones nos pueden enseñar del cáncer y otras enfermedades".

Nieto ha animado a los estudiantes de la UMH a lanzarse a la investigación científica, con el argumento de que esta vocación es "muy gratificante" ya que, aunque "requiere esfuerzo, dedicación y resiliencia", "permite entender procesos que no se comprendían antes" para "aportar un granito de arena al progreso de la Humanidad".

Asimismo, la UMH entregó las distinciones de fin de servicios al personal que por jubilación o fallecimiento han dejado de prestar sus servicios en la Universidad.

Además del rector y del conseller de Educación, el acto ha estado presidido por el presidente del Consejo Social de la UMH, Joaquín Pérez Vázquez; la vicerrectora de Estudios, Susana Fernández de Ávila; y la secretaria general de la Universidad, Mercedes Sánchez Castillo.

Al acto han asistido numerosas personalidades civiles, políticas y de los cuerpos de seguridad. Entre ellas, los alcaldes de Elche, Pablo Ruz, Orihuela, Pepe Vegara, Torrevieja, Eduardo Dolón, y Almoradí, María Gómez. También acudieron el director general de Universidades y el de Innovación, los diputados nacionales Araceli Poblador y Alejandro Soler, diputados autonómicos, el general del Mando de Operaciones Especiales, Francisco García, o el subdelegado de Defensa, Juan Bosco, entre otros invitados.

El acto estuvo amenizado por la Joven Orquesta de la UMH.

La UMH ha iniciado el nuevo curso académico con más de 15.000 alumnos, un número superior al del año pasado por el incremento de estudiantes en algunas titulaciones, sobre todo en ingenierías con hasta un 20% más de demanda.