No siempre más es mejor. Y si no que se lo digan a los productores de dátiles, que se han encontrado con que se ha triplicado el número de frutos en palmeras esta temporada, lo que les deja en una tesitura complicada porque no tienen tanto espacio para almacenar en neveras parte de la cosecha para evitar que las variedades in vitro más delicadas se echen a perder.

Todo apunta a que el cambio climático está detrás de este fenómeno, ya que por el calor se ha adelantado la producción y el fruto ha madurado un mes antes de lo esperado. Ello sumado a un invierno y una primavera seca han beneficiado a la polinización, "ha cuajado muy bien y el no llover en época crítica ha hecho que las palmeras se carguen más de kilos", apunta Miguel Ángel Sánchez, presidente de la asociación de productores de dátil de Elche. El dátil de Elche logra la marca de calidad 100 toneladas Se esperan recolectar unas 100 toneladas, cuando lo habitual son unas 20 o 30. Con este dato se baterían todos los registros al menos de las últimas décadas. Ahora bien, para que esa sobreproducción le salga rentable al agricultor tienen que tener los medios suficientes para conservar los dátiles. Acto Precisamente este miércoles en el acto del corte de dátil el alcalde, Pablo Ruz, se ha comprometido a ayudar al sector, primeramente con un convenio de 30.000 euros, que se otorgó en 2022 por primera vez, para actividades de promoción del producto con tal de que tenga encaje la ingente cantidad de ejemplares. El regidor también manifestó que el Ayuntamiento está buscando espacios para que pueda desplazarse la cosecha.Desde la asociación de productores de dátiles de Elche indican que incluso se está viendo la posibilidad de que se cedan neveras sin uso en espacios municipales como mercados o se alquilen para que al menos puedan conservarse dos meses.