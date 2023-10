Bajada de los principales impuestos (actividades económicas, bienes inmuebles, vehículos y construcciones) en Elche de cara a 2024 aunque, como denuncian PSOE y Compromís, apenas supondrá por lo general ahorrarse entre uno y tres euros al año en el bolsillo de los ciudadanos. El equipo de gobierno de PP y Vox, que con su mayoría han dado luz verde en el pleno extraordinario de este martes a las nuevas ordenanzas fiscales para el próximo ejercicio, defiende por su parte que cumplen con su compromiso electoral y recuerdan que esto es solo el principio de una bajada progresiva de impuestos a grandes rasgos y a lo largo de su mandato.

Así las cosas, el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) tendrá el próximo año una rebaja del 1%, mientras que el Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO) bajarán un 1,5%.

Lo que sí sube

Lo que sí sube es la tasa de recogida de vehículos de la vía pública "con un aumento que afecta a los ciudadanos que han cometido alguna infracción", se encargaba de remarcar el vicealcalde y concejal de Estrategia Municipal Francisco José Soler, a la vez que recordaba que este servicio es deficitario. En 2022 las pérdidas fueron de 623.000 euros y con las nuevas tarifas, que la oposición se encargó de cuantificar en porcentaje después de que Soler evitar decir en primera instancia en el pleno cuánto se elevará el coste del arrastre de la grúa, se estima que se recaudará la mitad de ese déficit.

También se incrementa sensiblemente la tasa de expedición de documentos administrativos por instancia de parte, que suele hacer la Policía Local. Hasta ahora solo existía una tarifa única de 40 euros y el año próximo será de entre 98,10 y 197 euros.

El ejecutivo local insiste en que la inmensa mayoría de las tasas y precios públicos se mantienen en los precios del ejercicio actual. El impuesto por la ocupación de la vía pública por parte las tasas de mesas y sillas estaba suspendido hasta el 31 de diciembre, pero se ha aprobado por unanimidad prorrogar esta suspensión seis meses más, hasta el 30 de junio de 2024, manteniendo los precios fijados en 2020.

En los servicios de cementerios se aumenta el plazo de concesión de los osarios y columbarios hasta los 75 años, frente a los 50 y 25 respectivamente.

La bajada de impuestos supondrá una merma en los ingresos de las arcas municipales aproximadamente 1,5 millones de euros y la oposición augura que esto traerá consigo recortes sociales.

"Acabamos de empezar un periodo de gestión diferente", dejaba claro Soler antes que Esther Díez, de Compromís, defendiera un modelo "donde los derechos de las personas no dependan de su cartera. Este gobierno ha apostado por un modelo que no se sostiene, frente al modelo social".

La edil calificó de "reducción insignificante para los ciudadanos" la bajada de las tasas. "Es una rebaja del postureo con la cual la mayoría pierde. ¿En qué gana la gente en un recorte de tres euros en el IBI al año?, dijo.

Pack de yogur

Díez insistió en que estas bajadas benefician a los ricos, se mostró preocupada sobre dónde se aplicarán los recortes ante esta bajada de ingresos y criticó que el PP vaya cambiando de opinión en asuntos importantes.

Compromís sí apoyó la medida de ampliar la moratoria de los impuestos a sillas y mesas, pero pidió iniciar un debate sobre la dimensión de la ocupación de estas en distintos espacios, sobre todo en la Corredora. "Es una rebaja de impuestos que no dan para pagar un pack de yogur", es un "modelo injusto", manifestó

Desde el PSOE, Patricia Maciá también coincidió en apuntar que los propietarios de vehículos se ahorrarán menos de un euro en el recibo en un coche medio.

La socialista criticó al PP por rebajar impuestos de forma exigua. "A saber qué serán gastos superfluos: lo primero que han hecho ha sido aumentar asesores, en protocolo, una celebración LGTBI descafeinada. ¿Se acuerdan cuando nos pedían bajar un 10% todos los impuestos y tasas? ¿Y hace un año en lugar de un 10% que fuera un 3% las tasas?".

Maciá reprochó al gobierno del alcalde Pablo Ruz que, en definitiva, anunciaran una cosa y que ahora no la hagan y que la excusa sea no poder hacer más rebaja porque hay proyectos Edusi en marcha o porque es culpa del anterior ejecutivo de PSOE y Compromís.

"Subir un 55% la grúa es afán recaudatorio. Los autobuses y Bicielx también son deficitarios. En Madrid cuestan 32 euros los atestados de la Policía Locla", según relató, sin olvidarse de pedir al ejecutivo que reconsiderara su postura y que en lugar de bajar tres euros que se subieran las ayudas al IBI.

Ante todo ello, el vicealcalde inquirió: "¿Nos están criticando por bajar los impuestos? En las líneas fundamentales del año 2024 dentro del marco para el periodo 2024-2026 ustedes preveían un aumento de la recaudación con una subida del 6% del IBI y del ICIO. Yo no estoy diciendo que ustedes lo hayan hecho mal. Habría que gestionar más, no lo han hecho. Se va a dejar de pagar impuestos de donaciones y sucesiones y eso son muchos cafés y muchas cenas, y eso no es para los más ricos. Esto no es una rebaja de postureo".

Apenas un café

Soler justificó subir la grúa de los que cometen infracciones "para que tengamos más ingresos, lo que supone mejorar los servicios públicos de todos. La rebaja fiscal no es insignificante porque supone que la gente sepa que hemos venido a gestionar eficientemente. Solo invitamos a un café y ustedes lo que hacían era quedarse con el desayuno de la gente". Esta frase causó malestar en la oposición ya que no se entendió muy bien tras ser interpelado antes el vicealcalde de que su rebaja de impuestos apenas iba a dar para pagar un café.

Maciá, en su turno de palabra, respondía: "Hemos dado 9.500 desayunos de 165 euros (refiriéndose a las ayudas al IBI durante su mandato)". "Ustedes nos piden paciencia y nosotros prudencia, porque la UE está estudiando volver a las reglas fiscales, que supone "ponernos la faja", apuntaba.

Especulaciones

Compromís volvía a la carga insistiendo en que la política fiscal del ejecutivo beneficia a los que más tienen y que buscan reducir políticas sociales. En su última intervención Soler le recordó a Díez que en el pleno no se está abordando recorte de servicios sociales, por lo que pidió no entrar en especulaciones.

Samuel Ruiz, de Vox, señaló tras la votación que una bajada de impuestos es beneficioso para la ciudadanía "y vamos a mejorar las ayudas sociales, era una promesa electoral. Es una no subida, una reducción de impuestos", a la vez que anunciaba que va a haber incentivos para autonómos que quieran adquirir vehículos más ecológicos, además de apoyar el transporte público moderno y sostenible.

Por otra parte, se ha aprobado la ordenanza reguladora del precio público por visitas a museos y espacios culturales municipales para incluir en la bonificación el 27 de septiembre, Día Internacional del Turismo, y otro genérico acordado por la Junta Local de Gobierno.

Pleno extraordinario por tanto en el Ayuntamiento de Elche para aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales para el año 2024, un paso previo y necesario para dar luz verde próximamente a los presupuestos de 2024, los primeros elaborados por el ejecutivo PP-Vox.